Mersin'de huzur dolu bir ev

Bu yazımızda sizlerle Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Mersin'e doğru yol alacağız ve Mimar Damla Demircioğlu tarafından dizayn edilen huzur dolu evin kapılarını çalacağız. Sade ve yalın tasarımların ve mobilya gruplarının küçük dokunuşlarla ve ayrıntılarla zenginleştiğinin başarılı bir örneğini teşkil eden evin en dikkat çeken özelliği ise okurlarımızın kendilerinden ve kendi evlerinden bir şeyler bulabilecekleri kadar samimi, içten ve huzur dolu olması. Lafı daha fazla uzatmadan evin birbiri ile uyum içinde olan yaşam alanlarını birer birer gezmeye ve incelemeye başlayalım isterseniz.