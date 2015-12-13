Mersin'de huzur dolu bir ev

Bu yazımızda sizlerle Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Mersin'e doğru yol alacağız ve Mimar Damla Demircioğlu tarafından dizayn edilen huzur dolu evin kapılarını çalacağız. Sade ve yalın tasarımların ve mobilya gruplarının küçük dokunuşlarla ve ayrıntılarla zenginleştiğinin başarılı bir örneğini teşkil eden evin en dikkat çeken özelliği ise okurlarımızın kendilerinden ve kendi evlerinden bir şeyler bulabilecekleri kadar samimi, içten ve huzur dolu olması. Lafı daha fazla uzatmadan evin birbiri ile uyum içinde olan yaşam alanlarını birer birer gezmeye ve incelemeye başlayalım isterseniz.
Evinizde ya da yaşam alanlarınızda huzurlu ve dingin bir atmosfer ve doku yaratmak istiyorsanız tıpkı bu oturma odası dekorasyonunda olduğu gibi birbirleriyle uyum içindeki nötr ve yumuşak renk tonlarını tercih etmelisiniz. Mobilyalar arasındaki renk geçişleri sert olmamalı ve hiçbir mobilyanın rengi gereğinden fazla göze çarpmamalı çünkü aksi takdirde yaşam alanının geneline yayılmış olan dingin ahenk bozulabilir. Yemek alanıyla bir arada bulunan bu dingin oturma odasında da renk seçimleri son derece titizlikle ve özenle yapılmış ve yaşam alanının hareketliliği renk tonları yardımıyla değil desenler ve mobilya yerleşimi aracılığı ile meydana getirilmiş.
Ahşap tonlarının beyaz ve krem tonlarıyla iç içe geçişi ve onlara eşlik eden siyah tasarım unsurları odanın geneline yayılan huzur dolu atmosferin ana kaynağı olarak öne çıkıyor. Mobila seçimlerinde de bu huzurlu dokuya eşlik edecek şekil ve tarzda tasarımlar tercih edilmiş. Kalabalık bir arkadaş ya da aile grubunun rahatlıkla toplanıp keyifli vakit geçirebilecekleri şekilde tasarlanmış olan salonda huzurun sembolü olan bir de sallanan sandalye bulunuyor.
Mutfak dekorasyonunda ise ilk göze çarpan şeylerden biri mutfak dolaplarının, tezgahın ve yemek alanının oldukça fonksiyonel, ergonomik ve kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiş ve planlanmış olması pek tabii ki. Nötr renk tonlarının ahşap tonlarıyla kombinasyonu oturma odası ve yemek alanında olduğu gibi mutfakta da hakimiyetini sürdürüyor ve böylece evin genelinde bir ahenk yaratılmış oluyor. Çift renkli mutfak dolabı uygulaması ile, üst dolaplarda beyaz alt dolaplarda ise koyu renk ahşap tonları tercih edilmiş ve böylece mutfağa derinlik ve ferahlık katılmış.
Banyoya geldiğimizde tasarım ve dekorasyonun küçük banyolar için ilham verici özelliklere sahip olduğunu hayranlıkla fark ediyoruz. Çerçevesiz ayna kullanımı modern banyolar için en ideal fikirlerden biri olarak göze çarpıyor. Klozet ünitesinin yan tarafında bulunan açık cam raflar ise alana estetik bir dokunuş olma niteliği taşıyor.
Yatak odası uyumak ve dinlenmek için sağlıklı ortamın oluşturulması amacı ön planda tutularak dizayn edilmiş. Cibinlikli yatak odanın genel karakterini oluşturan harika ve asla modası geçmeyen bir tasarım fikri.
Ev sakinlerinin arasında bir de minik bebek bulunuyor. Onun için dizayn edilen odada da yine nötr renk tonlarının hakim olduğunu görüyoruz. Bebek odalarında bebeğin uykusunu bölmeyecek kalabalık tasarımlardan kaçınılmalı ve olabildiğince yalın ve yorucu olmayan bir dekorasyon tarzı benimsenmeli. Tıpkı bu odada olduğu gibi.