homify 360°: Mersin'de rustik bir yayla evi

Sayfalarımızda sık sık yayınladığımız homify 360° serisi yazılarında sizlerle dünyanın her yerinden, daha çok kırsal kesimlerdeki göz kamaştırıcı mimari ve dekorasyon özelliklerine sahip olan örnek evlerin kapılarını çalıyoruz. Bu yazımızda ise Türkiye'nin Akdeniz kıyılarından, Mersin'den bir yayla evine konuk olacağız. Doğal ve etkileyici mimarisi, rustik dokusu ve dekorasyonu ile öne çıkan bu evin tasarımında Mimar Damla Demircioğlu imzası var. Özellikle büyük şehirlerin telaşından ve koşuşturmasından bunalan ve kırsal yerlere taşınıp huzur dolu ve doğayla iç içe bir yaşam sürmenin hayalini kuran okurlarımız için bu evin bir hayli ilham verici olacağından oldukça eminiz.