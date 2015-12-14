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homify 360°: Mersin'de rustik bir yayla evi

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Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi , Mimar Damla Demircioğlu Mimar Damla Demircioğlu Kırsal Yatak Odası
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Sayfalarımızda sık sık yayınladığımız homify 360° serisi yazılarında sizlerle dünyanın her yerinden, daha çok kırsal kesimlerdeki göz kamaştırıcı mimari ve dekorasyon özelliklerine sahip olan örnek evlerin kapılarını çalıyoruz. Bu yazımızda ise Türkiye'nin Akdeniz kıyılarından, Mersin'den bir yayla evine konuk olacağız. Doğal ve etkileyici mimarisi, rustik dokusu ve dekorasyonu ile öne çıkan bu evin tasarımında Mimar Damla Demircioğlu imzası var. Özellikle büyük şehirlerin telaşından ve koşuşturmasından bunalan ve kırsal yerlere taşınıp huzur dolu ve doğayla iç içe bir yaşam sürmenin hayalini kuran okurlarımız için bu evin bir hayli ilham verici olacağından oldukça eminiz. 

Dış cephe

Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi , Mimar Damla Demircioğlu Mimar Damla Demircioğlu Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Mimar Damla Demircioğlu

Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi

Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu

Eve dışarıdan baktığımızda gördüğümüz manzara karşısında büyülenmemek elde değil. Temiz havası ve büyük yetikin çam ağaçlarının arasındaki konumu ile Türkiye'ye has bir güzelliği bünyesinde barındıran ev mimari olarak da çevresiyle uyum içinde. Evin mimari yapısı ahşap ve taşın bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiş. Ana duvarların doğal taştan yapıldığı binanın balkon, pencere, kapı ve çatı katı gibi kısımları ahşaptan yapılmış. Doğal malzemelerin harmanlanması rustik binalar için oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Bu ev de bunun başarılı örneklerinden biri. 

Ahşap ve taş birlikteliği

Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi , Mimar Damla Demircioğlu Mimar Damla Demircioğlu Kırsal Yatak Odası
Mimar Damla Demircioğlu

Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi

Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu

Dış cephede gördüğümüz taş ve ahşap birlikteliği iç mekanlarda ve odalarda da hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Rustik doku da aynı şekilde yaşam alanlarında karşımıza çıkan etkileyici detaylardan biri. Taş duvarlar ve ahşap çatı ve zemin naturel ve gelenekseli bir araya getiriyor ve eşsiz bir atmosfer meydana getiriyor. 

Rustik dekorasyonun verdiği huzur

şömine Mimar Damla Demircioğlu Kırsal Oturma Odası
Mimar Damla Demircioğlu

şömine

Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu

Rustik evler pek çok açıdan örnek birer mimari ve tasarım modeli oluşturuyorlar. Doğa dostu olmaları ve ekolojik yapılarının yanı sıra insandaki sıcak duyguları uyandıran bir atmosfer yaratmakta da en başarılı tarz olarak öne çıkıyorlar. Stresten ve telaştan uzak durmak ve bunu yapmaya evlerinden başlamayı arzu edenler için, kırsal kesimde yaşamıyor olsalar bile evlerinin iç mekanlarında rustik dekorasyonlar yaratmalarını tavsiye ediyoruz. Bu evdekine benzer bir dekorasyon ve iç mimari tasarım ile benzersiz bir huzur hissi yaşam alanlarınıza hakim olabilir. 

Odun sobası

soba Mimar Damla Demircioğlu Kırsal Oturma Odası
Mimar Damla Demircioğlu

soba

Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu

Odun sobaları özellikle kırsal kesimlerde konumlanan rustik evler için olmazsa olmaz, vazgeçilmez mobilyalardan biridir. Hem geleneksel, hem nostaljik, hem de sıcacık hislerle insanın içini dolduran odun sobalarını sevmeyen yoktur herhalde. Ne de olsa kışın odun sobasının yanında oturup onun çıkardığı çıtırtılarla meyvemizi yerken kitap okumak gibi bir keyif ve huzur hissini başka hiçbir şey veremez. Sizce de öyle değil mi? 

Nostaljik, geleneksel ve konforlu mobillyalar

Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi , Mimar Damla Demircioğlu Mimar Damla Demircioğlu Kırsal Oturma Odası
Mimar Damla Demircioğlu

Tarsus Amerikan Koleji Yayla Evi

Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu
Mimar Damla Demircioğlu

Bu dingin ve doğal rustik evin mobilya seçimleri de evin mimari ve iç mimari yapısına ve tasarımına uygun olarak geleneksel, konforlu ve sade tarzlardan tercih edilmiş. Divanlar artık kentlerde yaşayanların pek rastlamadığı mobilyalar ama rahatlık ve konfor açısından hiçbir zaman modalarının geçmeyeceği kesin! 

Mersin'de huzur dolu bir ev
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