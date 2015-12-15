Modern ve konforlu bir dekorasyon örneği

Oturma alanında konfor ön planda tutulurken aynı zamanda da oldukça şık ve modern bir tasarım planı uygulanmış. Mobilya tercihindeki modern tasarımlar duvar nişleri aracılığıyla yayılan endirekt ışıklandırmayla hoş bir ambiyans yaratıyor. Odadaki yumuşak renk tonlarının hakimiyeti gözden kaçmayan detaylardan biri. Televizyon ünitesi tercihinde ise mobilya ve genel dekorasyon tercihlerine uyum sağlayan fonksiyonel ve modern bir tasarım tercih edilmiş.

Televizyon üniteleri bulundukları salonların yapısını oldukça olumlu ya da olumsuz etkileyebilen önemli tasarım unsurlarıdır. Siz de bu salonda olduğu gibi ahenkli, fonksiyonel ve modern bir televizyon ünitesi arıyorsanız Modern televizyon üniteleri isimli derleme yazımızdan ilham alabilirsiniz.