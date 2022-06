Modern ve konforlu bir dekorasyon örneği

Her ev tasarımının kendine has özellikleri vardır. Her ev dekorasyonu farklı bir niteliğiyle öne çıkar. Bazıları konforlu yapısıyla içinde yaşama isteği uyandırır, bazıları ise estetiğiyle görenleri kendine hayran bırakır. Bu yazımızda konuk olacağımız ev ise hem konfor ve rahatlığı ön planda tutan dekorasyon ve tasarım özellikleriyle hem de göz alıcı modern estetik unsurlarıyla öne çıkan evlerden biri. Tasarımında ise merkezi Antalya'da bulunan Ruba Tasarım imzası bulunuyor.