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Modern ve konforlu bir dekorasyon örneği

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Y.Î.S. evi, RUBA Tasarım RUBA Tasarım Yemek OdasıMasalar
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Her ev tasarımının kendine has özellikleri vardır. Her ev dekorasyonu farklı bir niteliğiyle öne çıkar. Bazıları konforlu yapısıyla içinde yaşama isteği uyandırır, bazıları ise estetiğiyle görenleri kendine hayran bırakır. Bu yazımızda konuk olacağımız ev ise hem konfor ve rahatlığı ön planda tutan dekorasyon ve tasarım özellikleriyle hem de göz alıcı modern estetik unsurlarıyla öne çıkan evlerden biri. Tasarımında ise merkezi Antalya'da bulunan Ruba Tasarım imzası bulunuyor.

Oturma odası

salon RUBA Tasarım Modern Oturma Odası
RUBA Tasarım

salon

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Oturma alanında konfor ön planda tutulurken aynı zamanda da oldukça şık ve modern bir tasarım planı uygulanmış. Mobilya tercihindeki modern tasarımlar duvar nişleri aracılığıyla yayılan endirekt ışıklandırmayla hoş bir ambiyans yaratıyor. Odadaki yumuşak renk tonlarının hakimiyeti gözden kaçmayan detaylardan biri. Televizyon ünitesi tercihinde ise mobilya ve genel dekorasyon tercihlerine uyum sağlayan fonksiyonel ve modern bir tasarım tercih edilmiş. 

Televizyon üniteleri bulundukları salonların yapısını oldukça olumlu ya da olumsuz etkileyebilen önemli tasarım unsurlarıdır. Siz de bu salonda olduğu gibi ahenkli, fonksiyonel ve modern bir televizyon ünitesi arıyorsanız Modern televizyon üniteleri isimli derleme yazımızdan ilham alabilirsiniz. 

Açık yemek alanı ve salon

salon RUBA Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
RUBA Tasarım

salon

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Eskiden her yaşam alanı için farklı bir oda ayrılan mimarilere sahip evler çok daha yaygındı. Oysa bugün değişen kültürel formlar ve daire yapıları nedeniyle sayıca fazla ama küçük odalı konutlar yerine az odalı ancak odaların geniş bir mimariye sahip olduğu konutlar çok daha yaygın. Bu da beraberinde açık yemek alanı, açık mutfak gibi dekorasyon konseptlerini getiriyor elbette. Bu konforlu evde de yemek odası ve salon aynı alanda şık bir şekilde dizayn edilmiş. 

Modern etkiler

salon RUBA Tasarım Yemek OdasıMasalar
RUBA Tasarım

salon

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Yemek alanında da oturma odasında gördüğümüz modern etkiler devam ediyor. Oldukça şık bir aydınlatma modeli, rahat ve sofistike bir masa sandalye takımı ve duvardaki sanatsal tablolar birbirlerini tamamlayan tasarım unsurları olarak öne çıkıyorlar. 

Çalışma odası

çalışma odası RUBA Tasarım Çalışma OdasıÇalışma Masaları
RUBA Tasarım

çalışma odası

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Çalışma odasında ise alışılmışın dışında bir dekorasyon hakim. Çalışma odası tasarımları oldukça kişisel ve ihtiyaca göre şekillenen alanlardır. Ev sahiplerinin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan çalışma odasında şık bir çalışma masasının yanı sıra geniş depolama alanları yaratan çekmeceler, dinlenmek için konforlu bir kanepe ve haber ve gelişmeleri takip edebilmek için televizyon bulunuyor. 

Yatak odası

yatak odası RUBA Tasarım Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
RUBA Tasarım

yatak odası

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Yatak odasında yaşam alanının en temel işlevi olan dinlendirici etki oluşturulmak için minimalist bir tasarım tercih edilmiş. Huzurun ve dinginliğin konfor ve modern bir estetikle bir araya geldiği yatak odasında göz alıcı bir de ayırıcı duvar ünitesi bulunuyor. 

Banyo

banyo RUBA Tasarım BanyoDekorasyon
RUBA Tasarım

banyo

RUBA Tasarım
RUBA Tasarım
RUBA Tasarım

Hareketli, gösterişli ama yorucu olmayan ve modern bir banyo dekorasyonu nasıl olur diye düşünüyorsanız bu banyonın sizi de etkileyeceğinden eminiz. Duvar ve zemin dekorasyonundaki çeşitlilik ve hareketlilik son derece elegan ve zarif bir tarzda ve abartıya kaçmadan uygulanmış. Duşakabinin, lavabonun ve klozetin yerleşimi alanı genişleten ve ferah bir atmosfer sağlayan akıllıca bir tasarımla planlanmış. 

Sıcak ve çağdaş bir ev
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