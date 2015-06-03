Işıklar içinde bir daire

Hem son derece mütevazı, hem de gayet seçkin ve şık görünen, ışıklar içindeki bu dairede yaptığımız kısa gezintiyi, evdeki modern bir tabloyu gösteren bu kesitle sona erdirelim istedik. Umuyoruz bu evin dekorasyonu size de kendi eviniz için fikir verebilmiştir.

Bu evi beğendiyseniz, İstanbul'da bir başka daireyi tanıttığımız bu yazıya da bir göz atabilirsiniz.