Işıklar içinde bir daire

Ev dekorasyonunda birçok farklı tarz ve yaklaşımdan söz edilebilir. Ama genel olarak gösterişi ön plana alan evlerle, daha mütevazı görünen ve şıklığını başınıza kakmayan evler arasında bir ayrım yapabiliriz herhalde. İkinci gruptaki evler, genellikle daha sakin, huzurlu, dingin bir atmosfere sahiptir ve gerek mobilyalar, gerekse de aksesuarlar gözü yormayacak şekilde seçilir. Tıpkı bu yazıda tanıtacağımız Maison Se adlı konutta olduğu gibi. Merkezi Avusturya'da bulunan Gizem Onurmen Architects imzalı bu daire, insanın içini ısıtan renkleri ve ışıklarının yanısıra, huzur verici ve samimi atmosferiyle de dikkat çekiyor. Hazırsanız küçük bir tur atalım.
Bu ilginç daire boyunca yapacağımız küçük gezintide, sürekli tasarımcının kendine özgü damgasını taşıyan unsurlar göreceksiniz. Bunlardan biri normalde hiçbir çekiciliği olmayan ve bir geçiş bölgesi olan bu koridorun tavanına yerleştirilen ve bir yapbozu andıran ışıklar. Yeni girdiğiniz bir dairenin daha antre kısmında böyle bir manzarayla karşılaşınca ilgi ve merakınız mutlaka körüklenecektir. Bunun dışında yine bu koridora bakınca eve damgasını vuran krem ve toprak tonları ile ahşap malzeme kullanımının da ilk işaretlerini görmek mümkün.
Başlangıçta söylediğimiz gibi huzur verici bir aile evi olarak tasarlanan konutun bu atmosferini oturma odasında belirgin biçimde hissedebiliyorsunuz. Gözü yormayan açık renklerle toprak tonlarının bir araya getirildiği mekânda, L şeklindeki koltuk kullanım alanını maksimuma çıkarırken, mekânın asıl dikkat çekici unsurunu duvarda gördüğünüz ve çok özel bir parça olan ayna oluşturuyor. Yerdeki modern halının ise birden fazla rengin kullanıldığı mekâna uyum gösteren renkleriyle bu odayı derleyip topladığını söylemek gerekiyor.
Ahşabın hem seçkin, hem sıcak ve samimi, hem de huzur verici etkilerini böylesine küçük bir alanda, tek bir fotoğrafa bakarak hissetmek mümkün. Tavandaki modern ışıklandırma düzeneği sayesinde sergilenmekte olan bir sanat eseri gibi görünen bu yemek masası, zemindeki ahşapla da uyum sağlayarak, mekâna hem çok samimi ve davetkâr, hem de seçkin bir hava katıyor.
Genel olarak kahverengi ve krem tonlarının hakim olduğu dairede, olası bir monotonluğu bozacak küçük renk dokunuşlarını da görmek mümkün. Örneğin burada gerek şık berjer koltuğun üzerindeki yastık, gerekse de onunla aynı rengi taşıyan mobilya sayesinde oda daha eğlenceli ve canlı bir havaya bürünüyor. Ayrıca masif ahşap zeminin zarafetini bu fotoğrafta daha açık biçimde görebiliyoruz.
Bu seçkin dairedeki turumuza evin genç bireyi için tasarlanan bu odayla devam edelim. Dairenin geri kalanındaki ahşap vurgusunun aynen devam ettiği bu odada yine kullanım alanını maksimuma çıkarmak için zekice tasarlanmış L şeklinde bir masanın yanısıra, duvarlarda hem raf, hem de süs eşyalarını koyabileceğiniz bir vitrin işlevi gören kuş yuvası biçimdeki ekler dikkat çekiyor. Etkileyici ışıklandırma da cabası.
Hem son derece mütevazı, hem de gayet seçkin ve şık görünen, ışıklar içindeki bu dairede yaptığımız kısa gezintiyi, evdeki modern bir tabloyu gösteren bu kesitle sona erdirelim istedik. Umuyoruz bu evin dekorasyonu size de kendi eviniz için fikir verebilmiştir.
Bu evi beğendiyseniz, İstanbul'da bir başka daireyi tanıttığımız bu yazıya da bir göz atabilirsiniz.