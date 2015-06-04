Modern mutfak adaları

Mutfak adası kavramı dilimize yeni girdi. Duvara yapışık eski tip mutfak tezgahlarının saltanatını sallayan mutfak adaları, yemek hazırlama ve pişirme alanı olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda yemek yemek için bir masa işlevi de gördüğünün oldukça tercih ediliyor. üstelik mutfak adaları mutfaklara çok modern bir katkıda bulunuyor.

Biliyorsunuz mutfaklar evde değişime en yakın yerler. hanımların çokça zaman geçirdiği mutfaklar evde bir tadilat olduğunda banyoyla birlikte ilk değiştirilecek yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de sadece mutfak alanında uzmanlaşan üretici ve tasarımcılara sıkça rastlıyoruz. Değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılamak için çeşit çeşit, model model, renk renk mutfaklar üreten üreticiler, koleksiyonlarında birbirinden farklı mutfak adalı modellere de yer veriyor. Bugün tamamı yerli üreticilerin elinden çıkma mutfak adalı mutfak modellerinden bir seçki hazırladık. Hazırsanız gelin başlayalım.