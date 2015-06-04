Modern mutfak adaları

Mutfak adası kavramı dilimize yeni girdi. Duvara yapışık eski tip mutfak tezgahlarının saltanatını sallayan mutfak adaları, yemek hazırlama ve pişirme alanı olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda yemek yemek için bir masa işlevi de gördüğünün oldukça tercih ediliyor. üstelik mutfak adaları mutfaklara çok modern bir katkıda bulunuyor.
Biliyorsunuz mutfaklar evde değişime en yakın yerler. hanımların çokça zaman geçirdiği mutfaklar evde bir tadilat olduğunda banyoyla birlikte ilk değiştirilecek yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de sadece mutfak alanında uzmanlaşan üretici ve tasarımcılara sıkça rastlıyoruz. Değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılamak için çeşit çeşit, model model, renk renk mutfaklar üreten üreticiler, koleksiyonlarında birbirinden farklı mutfak adalı modellere de yer veriyor. Bugün tamamı yerli üreticilerin elinden çıkma mutfak adalı mutfak modellerinden bir seçki hazırladık. Hazırsanız gelin başlayalım.
Bodrum'da emlak satışı ve emlak hizmetleri konusunda hizmet veren Arthur&Miller'in portföyünde bulunan ve daha önce bir yazımıza konu da alan bu evin mutfağı da geniş mutfak adasıyla dikkat çekiyor. Tezgahın ve ocağın bulunduğu mutfak adası geniş kullanım alanı sayesinde rahatlıkla dört kişinin yemek yiyebileceği bir yemek masası olarak da kullanılabilir. Gövdesinin kahverengi tonda olduğu adanın tezgahında beyaz renk tercih edilmiş. Adanın üstündeki aydınlatma üniteleri ise alkışı hak ediyor.
Beyaz mutfaklarda çok sık gördüğümüz bir renk. Ne kadar sık görülse de beyaz mutfaklar beni hiç sıkmıyor. Bilakis beyazın mutfakta çok asil ve şık göründüğünü düşünenlerdenim. Ayrıca beyaz mutfakta hijyen konusunda da destek sağlıyor. Hiçbir leke gözden kaçmıyor. İstanbul Ümraniye'de faaliyet gösteren ve ahşap konusunda uzman olan Serender Ahşap imzasını taşıyan bu mutfakta da beyaz olağanüstü bir etki sağlamış. Parlak lake boyayla renklendirilen ahşap mutfak görenlerde hayranlık uyandıracak cinsten. Mutfak adasında eviye ve yemek hazırlamam bölümünü olduğu mutfakta ocak duvara yapışık tezgaha yerleştirilmiş. Mutfak adası isterseniz yemek masasına, isterseniz de bir bara dönüşebilecek özellikte.
Wenna Design imzasını taşıyan bu mutfakta ise ocak mutfak adasına yerleştirilirken, eviye duvara birleşik tezgahta tercih edilmiş. Kahverengi ve gül kurusu uyumuna beyazla hareket katılan mutfakta mutfak adasının üstünde kullanılan yeni nesil davlumbaz dikkati çekiyor. Mutfak adası çok büyük değil ancak, yemek hazırlarken son derece kullanışlı olacağı kesin.
Uzmanımız Meral Akçay'ın imzasını taşıyan bu mutfaktaki ada ise sade güzelliğiyle göz alıyor. Ne ocağın ne de eviyenin adada kullanılmaması adayı sadece yemek hazırlama ve yemek yemek için ideal bir araç haline getiriyor. Ayrıca adadaki depolama çözümleri çok eşyalı mutfaklar için ideal.
Bu mutfak adasında da Serender Ahşap'ın imzası var. Rustik tarzda dekore edilen mutfakla son derece uyumlu bir mutfak adası tasarlayan firma bu konudaki uzmanlığını kanıtlamış. Açık renkli gövde ve kahverengi tezgahın tercih edildiği adada son derece modern de bir eviye bulunuyor. Adanın rustik ve klasik çizgileriyle oldukça hoş bir kontrast yaratan eviyeye bayıldığımı söylesem yalan olmaz.
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