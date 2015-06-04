Manisa'da nefes kesen rezidans

Manisa Ege'nin en hızlı gelişen illerinden biri. Son Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir statüsü kazanan şehir, gelişen sanayisi ve İzmir'e yakınlığıyla çok sayıda göç alıyor. Konut sektörü Ege'nin mesir macunuyla ünlü şehrinde de hızla ilerliyor. Öyle ki apartman dairelerinin yanı sıra rezidanslar da yapılıyor.
Denizli merkezli Öms Özel Mobilya Dekorasyon firması sadece Denizli'de değil, Ege'nin çeşitli şehirlerinde imza attığı konutlarla dikkat çeken bir firma. Daha önce İzmir Karşıyaka'da ele aldığı bir daireyi konu aldığımız firmanın Manisa'da gerçekleştirdiği rezidans projesine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.
İşte az önce sözünü ettiğimiz giriş. Karşıda gördüğümüz ise az önce gördüğümüz küçük salon. Giriş son derece iyi aydınlatılmış ve oldukça ferah görünüyor. Açık renklerin hakim olduğu girişte ahşap eşyalar beyaz, duvarlar ise gri olarak seçilmiş.
Rezidansın girişindeki sağ tarafa açılan uzun hol odalara açılırken, girişin hemen solunda salon yer alıyor. Aslında salon ve mutfak yer alıyor demek daha doğru. Çünkü rezidans dairesinin mutfağı açık mutfak. Bu açıdan göremesek de ilerleyen resimlerde mutfağı görme imkanımız da olacak.
Gelelim salona. Küçük salonda kadife dokulu füme renkli iki kapitone kanepe dikkat çekiyor. Bu kanepelerin haricinde enerjik bir tekli koltuk ve cam orta sehpasının bulunduğu salonda TV ünitesi ve ahşap dolap aynı dokuda hazırlanmış. Dolabın bir kısmı ise kitaplık olarak kullanılabiliyor. Biz salonun aydınlatma çözümünü oldukça şık ve modern bulduk. Siz ne dersiniz?
Girişin diğer tarafında ise boylu boyunca hol uzanıyor. Girişteki renk tonları bu holde de korunmuş. Boş çerçevelerden hoş bir kompozisyonun süslediği duvarın yanı sıra yerdeki parmak izi baskılı yolluk da dikkat çekici unsurlardan biri. Holün aydınlatması da girişinki gibi başarılı. Doğal ışık almamasına rağmen son derece aydınlık bir hol görüyoruz.
Az önce sözünü ettiğimiz açık mutfağı görüyorsunuz. Beyaz parlek lakenin kullanıldığı mutfak dolapları zeminin koyu renkli laminantlarıyla hoş bir kontrast oluşturuyor. Buzdolabı için seçilen inoks doku da genel renk kompozisyonuyla uyum sağlamış.
Rezidansta ki adet banyo bulunuyor. Bu resimde gördüğünüz büyük olanı. Baştan sona füme tonlu karaolarla kaplı banyoda en dikkat çeken unsur cam duş kabini. Bunun yanı sıra kahverengi ahşap mobilyalara ortama koyu lekeler olarak katkı sağlıyor. Işıklandırma rezidans genelinde olduğu gibi mükemmel. Vitrifiye ürünleri ise çağdaş çizgilere sahip.
İkinci banyoya ise fümenin yanında gri renk damgasını vurmuş. Büyük banyoyla aynı dokudaki karolar, gri karo paröaları ve lavabo tezgahıyla uyum sağlamış. Hoş bir kontrast oluşmuş. Işıklandırmaya diyecek laf yok. Bu banyoda da cam bir duş kabini bulunuyor.
Rezidans daireleri ilginizi çekiyorsa bu yazı tam size göre: