Manisa'da nefes kesen rezidans

Manisa Ege'nin en hızlı gelişen illerinden biri. Son Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir statüsü kazanan şehir, gelişen sanayisi ve İzmir'e yakınlığıyla çok sayıda göç alıyor. Konut sektörü Ege'nin mesir macunuyla ünlü şehrinde de hızla ilerliyor. Öyle ki apartman dairelerinin yanı sıra rezidanslar da yapılıyor.

Denizli merkezli Öms Özel Mobilya Dekorasyon firması sadece Denizli'de değil, Ege'nin çeşitli şehirlerinde imza attığı konutlarla dikkat çeken bir firma. Daha önce İzmir Karşıyaka'da ele aldığı bir daireyi konu aldığımız firmanın Manisa'da gerçekleştirdiği rezidans projesine yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.