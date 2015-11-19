Vitray sanatını nasıl icra edebilirim?

Önceden belirlenmiş bir figür ya da deseni ortaya çıkarmak üzere, cam materyalinin kesilmesi ve renklendirilmesi işlemine vitray uygulaması diyoruz. Teknik olarak günümüzde geliştirilmiş olması ile birlikte, çok eski zamanlardan beri uygulanagelmiştir. Selçuklulardan günümüze kadar gelmiş olan tekniklerden biri alçı vitray uygulamasıdır. Batı usüllerindeki teknik uygulamalar ise kurşun bazlı yapılan vitray süslemelerdir. Camilerde, kiliselerde, ev dekorasyonu için kullanılan ayna çerçevelerinden, kapı camlarına kadar, aksesuarlarda dahi vitray kullanımına rastlayabilirsiniz. Vitray süslemelerinde uygulama aşamasına geçmek üzere temel olarak; transparan cam vitray boyası, siyah cam vitray boyası, mat cam, siyah kontur ve fırça kullanılır.

Vitray cam uygulamalarında cam yüzeyi doğrudan boyanarak işlem yapıldığı sanılır fakat doğrusu camın imalat sırasında içerisine boya aktarılmasıdır. Fırında cam ve boyanın birleşimi bu yolla sağlanır. Genel olarak cam yüzeyin boyanarak uygulandığı işlemler yalancı vitray ya da boyama vitray olarak adlandırılır. Eğer yüzeyin boyandığı yalancı vitray uygulaması kullanıyorsanız, güneş ışığına maruz kaldığında renklerin akmaya başladığını göreceksiniz. Dış yüzeyin bu sebeple boyanmadığı gerçek vitray uygulamalarında güneş ışığında akma söz konusu olamaz. Evlerini vitray süslemeleri ve aksesuarlarla dekore etmek isteyenler için, vitray süslemelerinin nasıl uygulanacağı hakkında bazı pratik bilgiler derledik.