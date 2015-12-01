Küçük bir yatak odasında giyinme alanı nasıl yaratabilirim?

Giysi sayınız arttı ve giysilerinizi depolamak için daha geniş alanlara mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Yatak odasına koyacağınız bir gardrop artık eşyalarınızı almıyor ve bu nedenle sizi tatmin etmiyorsa, odanızın bir ucunda küçük bir giyinme alanı yaratmaya ne dersiniz? Artık bir çok konutta ayrı giyinme odaları bulunuyor ancak sizin evinizde yoksa bu alanı kendiniz de yaratabilirsiniz. Elbette birbirine geçişi olan ayrı bir odayı giysi odasına dönüştürmek ideal ancak hepimizin böyle bir imkanı olmayabilir. Bu durumda yatak odamızın bir kısmını ayırarak ve odanın dekorasyonuna ve yerleşim planına yeni bir şekil vererek aynı mekan içerisinde giyinme alanı da yaratabilirsiniz.
Bu sayfamızda yatak odalarından ayrılarak yaratılmış bazı giyinme alanı modellerini derledik. Türkiye'den ve dünyadan iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların çalışmalarından örneklerle oluşan bu derlemede giyinme alanı tasarlarken dikkat etmeniz gereken noktaları inceledik. Odanız için en uygun giyinme alanını, doğru düzenlemeleri, gerekli dolap türlerini, aksesuarları ve aydınlatmaları bu yazıda bulabilirsiniz.
Odanızın büyüklüğünü ve giysilerinizin miktarını göz önünde bulundurarak, mekanınız için en uygun giyinme alanı boyutuna karar vermelisiniz. Şık ve fonksiyonel bir giyinme alanı için aslında büyük mekanlardan ziyade iyi planlanmış mekanlar gerekmektedir. Oldukça küçük bir alana bile, iyi bir tasarım sayesinde birçok eşya sığabilir ve gayet düzenli ve kolayca ulaşılabilir bir şekilde yerleştirilebilir. Giyinme odasında askı, çekmece ve raftan oluşan bir kombinasyon ile fonksiyonel bir depolama alanı yaratmak son derece kolay. Bu depolama alanını yaratırken ölü alan oluşturmaktan kaçınmalı ve alanı optimum şekilde kullanmalıyız. Özellikle köşelere dikkat edip bu alanları ölü veya kullanışsız bırakmamalıyız.
Fotoğraftaki örnekte çılgın bir giyinme alanı tasarımı görüyoruz. Modernize edilmiş bir taş ev içerisinde yer alan bu sıra dışı, cam giyinme alanına sahip yatak odası mimar Velezcar Rasco tarafından tasarlanmış.
Asılarak saklanan ve katlanarak saklanan farklı giysi gruplarınıza göre dolap ve raf seçimi yapın. Uzun ve katlanmadan asılması gereken giysileriniz varsa, bunlar için uzun dolaplar ayırmayı unutmayın. Gömlek, ceket gibi boyu kısa olan giysiler içinse, iki katlı askılar alanı en iyi şekilde kullanmak için ideal olabilir. Kazak, kot pantolon, tişört gibi asmak yerine katlayarak depoladığınız giysiler için ise, raflar elverişli olacaktır. Raf aralıklarını kısa tutup çok sayıda raf yerleştirerek, giysilerin üst üst yığılmasını engelleyebilirsiniz. Çok sayıda raf ilk etapta gözününe alan kaybı gibi görünebilir ancak, üst üste çok fazla sayıda yerleştirilen giysilerin arasında bir parça çıkararak sürekli olarak katlı giysilerinizin düzenini bozmak yerine, çok sayıda raf sayesinde, yalnızca dört-beş adet üst üste giysi arasında seçim yapmak çok daha pratik olacaktır.
Giyinme odasının aydınlatması son derece önemli bir konu. Hem mekanın ferah olması hem de eşyalarınızla uğraşırken ve giysi seçerken gözünüzün yorulmaması için iyi bir aydınlatma sisteminin olması zaruridir. Bunun için tavandan LED’li spotlar ya da özel dolap aydınlatma sistemleri seçebilirsiniz. Kapaklı olan dolaplarınız varsa, bunların iç aydınlatması için de seçenekler mevcut. Aydınlatma ile ilgili önemli bir diğer husus ise ayna civarında karşımıza çıkıyor. Mağazaların giyinme kabinlerinde mutlaka dikkat etmişsinizdir, bazen aydınlatma o kadar kötü olur ki, beğendiğiniz ve üstelik üzerinize tam gelen bir giysi berbat görünür ve o ürünü satın almak istemezsiniz. Üzerinize yanlış açıyla düşen ışık koyu gölgeler yapar ve giysinin üzerinizde çirkin görünmesine ve hatta vücudunuz kötü görünmesine neden olur. Oysaki hem doğal ışıkta hem de geniş alanlardaki aydınlatmalarda vücudunuz asla öyle görünmeyecektir. Tepeden gelen yoğun bir spot ışığı yoğun gölgelere de neden olur, bu istediğimiz bir şey değil. Bu nedenle, boy aynası etrafında tam tepenize denk gelen sert bir ışığı tercih etmemelisiniz.
Giyinme odalarında olması gereken bir başka parça ise, koltuk, sandalye ya da ideal olarak puf türü bir oturaktır. Bu oturak hem giyinirken size kolaylık sağlar hem de eşyalarınızı yerlerine yerleştirmeye fırsat bulamadığınız acil durumlarda, onları koymak için bir alan oluşturur. Fotoğraftaki örnekte kullanılmadığızamanlarda dolabın alt kısmına konumlandırılan bir puf görüyoruz. Küçük mekanlar için ideal bir tasarım! Giysi odalarınızda ayakkabılar için de bir dolap yaratabilirsiniz. Özellikle günlük giymediğiniz ayakkabılarınız için oldukça kullanışlı olacaktır. Fotoğraftaki örnekte puf ile kombine edilmiş bir ayakkabılık modeli görmekteyiz. Takılar için de çeşitli düzenekler bulunmakta. Takılarınızı asarak depolayabileceğiniz türde parçalar ya da transparan kapaklı çekmece üniteleri bulabilirsiniz. Kravatlar, şallar ve benzeri giyim parçaları için de askı düzenekleri mevcut. Giyinme odanız yeteri kadar genişse, makyaj masasını da bu mekana yerleştirebilirsiniz.
Giyinme odasının dekorasyonunun evinizle ya da en azından yatak odanızla uyumlu olmasını tercih edebilirsiniz. Evinizin dekoru modern veya minimalist bir prensiple yapıldıysa giyinme odanızın da aynı karakterde olması bir bütünlük yaratacaktır. Klasik bir tarza sahipseniz de, dolap ve çekmecelerinizi de bu tarzda seçebilirsiniz. Renk kullanımı konusunda ise dikkatli olmakta fayda var. Eşya ile dolu bu odada fazla renk kullanımı mekanı karmaşık hale getirebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca tek renkte ya da birbirine uyumlu ve geçişlerin yumuşak olacağı tonlarda bir dekor yapmak, mekanın göz yormayan bir şekle girmesi açısından önemli.
Küçük parça eşyaları derli toplu bir vaziyette depolamanın en şık yolu giyinme odanıza uygun, güzel kutular içinde depolamaktır. Takılarınızı, ayakkabılarınızı, şapkalarınızı, hatta eski fotoğraflarınızı bu kutularda saklayarak iyi biri düzen kurabilirsiniz. Oldukça farklı boyutlarda, şekillerde kutu modelleri mevcut. Kartondan hasıra farklı malzemelerden üretilen, giyinme alanınıza ve yatak odası dekorunuza uygun kutu çeşitlerini birçok mağazada bulmak mümkün.
Türkiye'den iç mimar ve dekoratörlerin tasarladığı en güzel giyinme odası modellerini görmek için, Türkiye’den giyinme odası modelleri başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.