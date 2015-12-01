Küçük bir yatak odasında giyinme alanı nasıl yaratabilirim?

Giysi sayınız arttı ve giysilerinizi depolamak için daha geniş alanlara mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Yatak odasına koyacağınız bir gardrop artık eşyalarınızı almıyor ve bu nedenle sizi tatmin etmiyorsa, odanızın bir ucunda küçük bir giyinme alanı yaratmaya ne dersiniz? Artık bir çok konutta ayrı giyinme odaları bulunuyor ancak sizin evinizde yoksa bu alanı kendiniz de yaratabilirsiniz. Elbette birbirine geçişi olan ayrı bir odayı giysi odasına dönüştürmek ideal ancak hepimizin böyle bir imkanı olmayabilir. Bu durumda yatak odamızın bir kısmını ayırarak ve odanın dekorasyonuna ve yerleşim planına yeni bir şekil vererek aynı mekan içerisinde giyinme alanı da yaratabilirsiniz.

Bu sayfamızda yatak odalarından ayrılarak yaratılmış bazı giyinme alanı modellerini derledik. Türkiye'den ve dünyadan iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların çalışmalarından örneklerle oluşan bu derlemede giyinme alanı tasarlarken dikkat etmeniz gereken noktaları inceledik. Odanız için en uygun giyinme alanını, doğru düzenlemeleri, gerekli dolap türlerini, aksesuarları ve aydınlatmaları bu yazıda bulabilirsiniz.