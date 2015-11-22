7 adımda dekoratif duvarlar nasıl dizayn edilir?

Duvar dekorları son yıllarda değişen tasarımlarıyla ev dekorasyonunda bir devrim yarattı. Duvarlarınızı dile getirmenin yolları artık mevcut diyebiliriz. Ev dizaynı söz konusu olunca mekanlarda göze çarpan önemli yapı elemanlarından biri duvarlarımız. İşlevsel hale getirmek mi, ya da estetik birer sunum alanı oluşturmak mı? Her ikisi de mümkün. Duvarlarınızı işlevsel hale getirmekten öte, kendinize özgü bir duvar dekoru oluşturabilir, ya da modern stilmodern stil bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Dekoratif bir duvar dizayn etmeden önce, birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Evinizin hangi stil ve tarza uygun dekore edeceğiniz, mobilyaların konumu ve düzeni ile ilişkisi.Tümüyle ihtiyaçlarınızı gözeten fonksiyonları barındıran, belirlediğiniz renk yelpazesi, doku ve tarzınızı yansıtan duvar kaplamaları, dekoratif ürünler ile mümkün. Bütçe ile bağlantılı olarak, gönüllü olarak yeteneklerinizle bir araya getirebileceğiniz çalışma örnekleri. Doğru ve ölçülü bir seçim için araştırma aşaması ve örnek tasarımlarda detaylar yakalamak ve ardından nasıl bir dekoratif duvar dizayn edeceğinize karar vermek. Doğal dokularla duvar kaplamaları, dekoratif ve kişisel doneleri yansıtan dekorlar, ithal duvar kağıtları, üç boyutlu derinlik katan duvar çalışmaları ve dahası. Alternatifleriyle sığdıramayacağımız duvar dekorları arasından, sizin için fonksiyonel ve estetik değer katan temel duvar dekorları fikirlerini derledik.
Duvar renginin mekandaki algıyı yüksek oranda değiştirme gücü vardır. Belirlenen konsept ve tarzı yakalayan renklerin dili, size evinizi nasıl dekore edeceğinize dair bazı fikirler verir. Mekana göre parlak renkler, nötr renkler, pastel renkler, kontrast değerlere yer verebilir, harmanlayan bir palet oluşturabilirsiniz. Kontrast renklerle parlak bir rengi bir araya getirebilir, ahenk yakalayabilirsiniz. Nötr renklerin mekanda bazı dekorları öne çıkarabilmesi için, canlı veya parlak renklerle dengeleyebilirsiniz. Dingin bir alan oluşturmak istiyor, kaliteli bir uyku çekmek için yatak odası tasarlıyorsanız, pastel renklerin dingin tonlarından faydalanabilir, beyazın yatıştırıcı etkisini kullanabilirsiniz. Örneğin bir genç odası dekore ediyor, canlılık katmak istiyorsanız; parlak ve canlı renkler kadar kontrast renklerden de faydalanabilirsiniz. Zıtlık yakalayan renkler mekanda enerjik bir atmosfer oluşturur. Nötr renklerden örneğin gri tonlarını kullandığınız bir duvar dekorunu, canlı renkler kullandığınızı mobilyalarınızı ön plana çıkarmak için kullanabilir, denge kurabilirsiniz. Temizlenmesi bakımından kolay bakımı yapılabilen ve silinen akrilik bazlı boyaları tercih edebilirsiniz.
Duvar dekorları oluşturmada kişisel doneleri yakalamanın, hiçbir zaman eskimeyen klasik yollarından biri de, seçeceğiniz özel çerçevelerle sunacağınız fotoğraf kareleri. Mekanı kişiselleştirecektir. Öte yandan dekoratif bir duvar dizayn etmek için sanata yer ayırabilir, mekanın karakteristiğini belirleyebilirsiniz. Renklerin ahengini vurgulamak amacıyla, doğru ve ölçülü aydınlatma aksesuarlarıyla, bambaşka bir atmosfere dönüştüremeyeceğiniz mekan yok. Aileniz ve sevdiklerinizin fotoğrafları ile özel bir köşe oluşturabileceğiniz gibi; geçmişin cazibesini yansıtmak adına, örneğin belirgin bir müzik alanında eski müzisyenlerin bulunduğu bir köşe oluşturabilirsiniz. Size hitap eden yazarlardan oluşturabileceğiniz bir duvar dekoru olabileceği gibi, tamamiyle konsept içeriği ile oluşturulmuş ve bir araya getirilmiş görsellerden de etkileyici bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız duvar dekorları hakkında bir fikir daha; geçmişten bu yana siyah-beyaz fotoğraflarla başlayan, renkli fotoğraflarla sonlandıran, bir zaman yolculuğunu etkileyici bir duvar dekoru ile sunabilirsiniz.
Sticker kullanmak, mekanlarda etkileyici bir duvar dekoru oluşturmanın bir başka yoludur. Sevdiğiniz şehirleri yansıtan etiketleri değerlendirmek, modern stil bir yaklaşımla dizayn edilmiş bir mekanı mükemmel bir şekilde tamamlayabilir. Gördüğünüz etkileyici yatak odası dizaynı, İstanbul'da bulunan SK Architectural Visualization imzası taşıyor. Özellikle genç odaları dekore etmek isteyenler için, sticker kullanmak ilham veren fikirlerden biri olabilir. Vinilden yapılan duvar için özel çıkartmalar da söz konusudur, çıkarmak istediğinizde temizlenmesi kolay ve iz yapmayan alternatifleri mevcut. Bu tip yöntemlerle sevilen sözler, hafızalara kazınan replikler duvar dekorlarınızda anlam bulabilir.
Renklerin dili kadar, dokuların dilinden de faydalanmak mümkün. Belki de renklere anlam veren pürüzler ve dokular, ihtiyacınız olan estetik sunumu yapmaya yetecektir. Doğal taş kaplama alternatiflerinden tutun, doğal görünümlü ithal taş duvar kaplamalarına kadar yelpaze geniş. İhtiyacınız olan birkaç faktör olacak. Hangi stil ve tarzda dekor oluşturuyorsunuz, hangi tip mobilyalar kullanıyorsunuz, dizaynın diğer parçaları ile uyum ve ahenk yakalamak istiyor musunuz, gözden geçirmeli. Rustik stil bir tarz yakalamak istiyorsanız taş duvarlar evinizin önemli bir unsuru olarak yakalanabilir. Aynı şekilde kır evi havasını yakalamak, ona uygun bir mutfak dizaynı oluşturmak için, doğal materyallerin maliyetini karşılamak yerine, alternatif doğal görünümlü taş duvar kaplamalarını değerlendirebilir, mutfağınızın görünümü önemli ölçüde değiştirebilirsiniz. Sadece taş kaplama duvar dekoru oluşturmakla kalmayıp, ahşap duvar kaplaması ile doğal görünüm sağlayarak ahenk yakalayabilirsiniz.
Geçmişe ait izler taşımayı sevenler için ahşabın dokusu, klasik stille birlikte oldukça uyumlu harmanlanıyor. Öte yandan ahşap duvar dekorlarının günümüz modern tasarımlarında da yerini bulduğunu, ilgi çekici renklerle mekanlarda ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Country stil ev döşemek isteyenler için ideal duvar dekorları oluşturmada, doğal ahşap ya da doğal görünümlü ahşap kaplamalar tercih edilebilir. Aynı zamanda kendinizin dekore edebileceği kuvvetli yapışkanlı, uzun ömürlü ve usta yardımı gerektirmeden pratik yollarla uygulanabilen ahşap duvar kaplamaları mevcut ve çok renk ve doku yelpazesinden oluşuyor. Ahşabın doğal görünümlü dokusunun evinizde sıcak bir atmosfer yaratacağını unutmayın. İstenilirse farklı ahşap tonları ile bir arada kullanılabilir. Uzun ömürlü ve kolay bakımı sağlanan ahşap lambrilerden de duvar dekorları için faydalanabilirsiniz.
Dekoratif raflar iki amaca en uygun şekilde hizmet edebilir: 1- Fonksiyonel açıdan çok yönlü değerlendirilebilir, yatay eksende alan kazandırır. 2- Estetik değer katmanıza yardımcı olur, örneğin modernist bir yaklaşımla raf formlarından faydalanabilir, duvar dekorlarınıza görsellik katabilir, dekoratif rafları ön plana çıkarabilirsiniz. Depolama elemanları olmakla kalmayıp, mekandaki mobilya düzeni ile ilgili simetri ya da asimetri oluşturacak şekilde raf dizaynından esinlenebilirsiniz. Geometrik formlarla dizayn edilen raf modellerinin yanı sıra, duvarlarınızda dalgalar oluşturabilir, eğrisel ya da spiral formlarla modern ya da minimal yaklaşımlar getirebilirsiniz. Estetik sunum gerektiren alanlarda açık rafları, depolama gerektiren bölgelerde dekoratif kapaklarla kapalı raf modellerini değerlendirebilirsiniz.Metal, ahşap, bakır ve hatta paletlerden dekoratif raflar imal edebilir.Doğada yetişen, bakım istemeyen %100 gerçek bitki tablolarını kullanmak isteyenler için duvar yosun tablo tasarımlarını da inceleyebilirsiniz.
Doğal duvar dekorlarından bahsederken yeşilin, doğadan en etkileyici renk ve kokuların değeri yadsınamazdı. Yeşilin bir ev dekoru için, doğal ve sıcak bir dönüşüm oluşturacağını unutmamalı. İster büyük pencerelerin açıldığı yeşile bakan bir bahçe manzarası eşlik etsin, ister imkanlar dahilinde canlı bitkilerle duvar dekorlarınızı süsleyin. İçinizi açacak bir atmosfer yakalayacağınıza emin olabilirsiniz. Günümüzde doğal malzemelerle bitki duvar dekorları oluşturulurken, bakımları için pratik yollar mevcut. Bakımı kolay su spreyleri ile bitkilerin günlük bakımlarını sağlamak sadece birkaç dakikanızı alabilir, tazeliği ve yeşili mekanlarınıza davet edebilirsiniz. Doğada yetişen, bakım istemeyen %100 gerçek bitki tablolarını kullanmak isteyenler için duvar yosun tablo tasarımlarını da inceleyebilirsiniz.
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