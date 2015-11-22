7 adımda dekoratif duvarlar nasıl dizayn edilir?

Duvar dekorları son yıllarda değişen tasarımlarıyla ev dekorasyonunda bir devrim yarattı. Duvarlarınızı dile getirmenin yolları artık mevcut diyebiliriz. Ev dizaynı söz konusu olunca mekanlarda göze çarpan önemli yapı elemanlarından biri duvarlarımız. İşlevsel hale getirmek mi, ya da estetik birer sunum alanı oluşturmak mı? Her ikisi de mümkün. Duvarlarınızı işlevsel hale getirmekten öte, kendinize özgü bir duvar dekoru oluşturabilir, ya da modern stilmodern stil bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Dekoratif bir duvar dizayn etmeden önce, birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Evinizin hangi stil ve tarza uygun dekore edeceğiniz, mobilyaların konumu ve düzeni ile ilişkisi.Tümüyle ihtiyaçlarınızı gözeten fonksiyonları barındıran, belirlediğiniz renk yelpazesi, doku ve tarzınızı yansıtan duvar kaplamaları, dekoratif ürünler ile mümkün. Bütçe ile bağlantılı olarak, gönüllü olarak yeteneklerinizle bir araya getirebileceğiniz çalışma örnekleri. Doğru ve ölçülü bir seçim için araştırma aşaması ve örnek tasarımlarda detaylar yakalamak ve ardından nasıl bir dekoratif duvar dizayn edeceğinize karar vermek. Doğal dokularla duvar kaplamaları, dekoratif ve kişisel doneleri yansıtan dekorlar, ithal duvar kağıtları, üç boyutlu derinlik katan duvar çalışmaları ve dahası. Alternatifleriyle sığdıramayacağımız duvar dekorları arasından, sizin için fonksiyonel ve estetik değer katan temel duvar dekorları fikirlerini derledik.