Özgün oturma odası fikirleri

Oturma odaları belki de evin en çok zaman geçirilen yeridir. Yorgun argın işten gelip yemekler yendikten sonra yatağa çekilene kadar vaktin büyük kısmı oturma odasında geçer. Bu nedenle oturma odası dekorasyonu da son derece önemlidir. Basmakalıp oturma odaları insanı mayıştırıp erkenden uykusunu getirebilir. Ancak oturma odanıza yapacağınız özgün dokunuşlar evin bu önemli mekanını yaşanası bir yere dönüştürebilir.
Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkma birbirinden özgün oturma odası fikirlerinden oluşan bir seçki hazırladık. Bu odaların her biri çevrenizdekileri etkileyecek cinsten. Lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.
Resimde gördüğünüz oturma odası takımı Osmanoğulları Mobilya'nın koleksiyonunda bulunuyor. Osmanoğlulları Mobilya nerede mi? Eminiz bu şık oturma grubunu görünce firmanın büyük şehirlerde ya da mobilya sanayisiyle ünlü bir şehirde olduğunu düşündünüz. Ama öyle değil. Osmanoğulları Mobilya Bayburt'ta.
Firmanın koleksiyonundaki bu modelin ismi Vaneno. Vaneno modeli bir tekli bir de ikili kanepeden oluşuyor. Yüzeyleri yumuşak dokulu gül kurusu kumaşla kaplı takım son derece rahat görünüyor. Takımla kombinlenen sehpa da takımın çizgilerine yaraşır çizgilere sahip.
Resimde gördüğünüz oturma odası Sönmez Mobilya'nın imzasını taşıyor. Biri bordo, bir krem olmak üzere iki tane üçlü kanepe ve sehpasını gördüğünüz takıma ait göremediğiniz bir de yemek masası bulunuyor. Odanın tamamının resimlerini uzmanımızın homify sayfasında görebilirsiniz.
Klasik çizgilerin modern bir anlayışla ele alındığı bu takım görenleri hayran bırakıyor.
Bu evi gördüğümüzde sanki sonsuz fonda çekilmiş bir fotoğraf sandık. Bembeyaz duvarlar ve zemin böyke bir algı yaratıyor. Beyaz kanepe, beyaz TV ünitesine kontrast oluşturan tel şey TV ve yerdeki halı. Sarı TV koltuğu ve ayak sehpası da çok şık birer tasarım ürünü.
Trabcelona Design'ın homify okurlarının bütün çalışmalarını beğeniyle takip ettiği bir firma. Firmanın yeni koleksiyonunda bulunan bu köşeli koltuk da çok ilgi çekecek bir parçaya benziyor. Alt kısımlarının ve koltuk başlarının dokusu mobilyayay hareket kazandırırken, rengi ise ağırbaşlı bir etki yaratıyor. Mobilyanın içinde bulunduğu oturma odasının da hakkını vermek gerekiyor. Devasa cam pencerenin ardında harika bir bahçe manzarasına sahip oturma odası iç dekorasyonu itibariyle de göz alıcı.
Hakan Helvacıoğlu Türkiye'nin yetiştirdiği önemli iç mimarlardan biri. Bu oturma odası başarılı iç mimarın imzasını taşıyor. Biz bu oturma odasına tam anlamıyla sıra dışı olarak değerlendirdik. Siz ne düşünüyorsunuz?
Oturma odası dekorasyonuyla ilgili daha fazla bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz: