Özgün oturma odası fikirleri

Oturma odaları belki de evin en çok zaman geçirilen yeridir. Yorgun argın işten gelip yemekler yendikten sonra yatağa çekilene kadar vaktin büyük kısmı oturma odasında geçer. Bu nedenle oturma odası dekorasyonu da son derece önemlidir. Basmakalıp oturma odaları insanı mayıştırıp erkenden uykusunu getirebilir. Ancak oturma odanıza yapacağınız özgün dokunuşlar evin bu önemli mekanını yaşanası bir yere dönüştürebilir.

Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcı ve üreticilerin elinden çıkma birbirinden özgün oturma odası fikirlerinden oluşan bir seçki hazırladık. Bu odaların her biri çevrenizdekileri etkileyecek cinsten. Lafı fazla uzatmadan turumuza başlayalım.