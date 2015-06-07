Duvar kağıdıyla renklenen oturma odaları

Bir dönem duvar kağıtları çok modaydı. Benim gençlik yıllarımda duvar kağıtları gözden düşmeye başladı ama 2000'li yıllarla beraber tasarım dünyasındaki değişimler duvar kağıtlarını da etkiledi ve duvar kağıtları yeniden gündeme geldi. Öyle ki sadece bu konuda uzmanlaşan firmalar bile mevcut.

Tek bir duvardan, duvarın bir bölümüne kadar farklı biçimlerde uygulanabilen duvar kağıtları tüm odayı kaplamak için de kullanılıyor. Duvar kağıtlarının en büyük avantajı ise kolay temizleniyor ve kolayca değiştirilip, odaların havasın yenilenmesine olanak sağlıyor olmaları. bugün duvar kağıdı konusunda uzmanlaşmış firmaların koleksiyonlardan bir seçki hazırladık. Sözü fazla uzatmadan sizi duvar kağıtlarıyla buluşturalım.