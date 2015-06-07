Duvar kağıdıyla renklenen oturma odaları

Bir dönem duvar kağıtları çok modaydı. Benim gençlik yıllarımda duvar kağıtları gözden düşmeye başladı ama 2000'li yıllarla beraber tasarım dünyasındaki değişimler duvar kağıtlarını da etkiledi ve duvar kağıtları yeniden gündeme geldi. Öyle ki sadece bu konuda uzmanlaşan firmalar bile mevcut.
Tek bir duvardan, duvarın bir bölümüne kadar farklı biçimlerde uygulanabilen duvar kağıtları tüm odayı kaplamak için de kullanılıyor. Duvar kağıtlarının en büyük avantajı ise kolay temizleniyor ve kolayca değiştirilip, odaların havasın yenilenmesine olanak sağlıyor olmaları. bugün duvar kağıdı konusunda uzmanlaşmış firmaların koleksiyonlardan bir seçki hazırladık. Sözü fazla uzatmadan sizi duvar kağıtlarıyla buluşturalım.
Aslında burası Bosart Mobilya Sanayı'nin satış mağzası ve satışı yapılan ürün koltuk takımı ancak duvardaki duvar kağıdı öyle hoşumuza gitti ki bu resmi de duvar kağıdı seçkimizin içine dahil etmek istedik. Son dönemlerde moda duvarların bir bölümünü kağıtla kaplayıp farklı bir ambiyans yaratmak. Burada da çok hoş bir ambiyans yaratılmış. Gri duvar kağıdı koltuk takımının orta sehpasıyla uyum sağlamış.
4Duvar duvar kağıtları ve parke konusunda uzmanlaşmış Ankaralı bir firma. Duvar kağıtlarının ithalatından, satışına ve uygulanmasına kadar hizmet veren firma kaliteli hizmet anlayışını düstur edinmiş. Öyle ki firmanın TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesi bile var.
Resimde gördüğünüz uygulamadaki duvar kağıdı da firmanın ithal ettiği duvar kağıtlarından biri. Şöminenin etrafına uygulanan kağıtta capcanlı bir bahçe manzarası bulunuyor. Duvarların geri kalanı da bu konsepte uygun biçimde yeşil renge boyanmış.
Resimde gördüğünüz duvar kağıtları İstanbul'da faaliyet gösteren duvar kağıdı ithalatçısı Cici Evim'e ait. Burada eklektik bir yaklaşım kullanılarak farklı duvar kağıtları aynı odada kullanılmış ve hoş bir kompozisyon yaratılmış. Haki ve yeşil tonların hakim olduğu birbirleriyle mükemmel bir uyum yakalamış. Odanın ışığı da duvar kağıtlarını daha çok ön plana çıkarır nitelikte.
Duvar kağıdıyla odanıza üç boyutlu bir etki kazandırmanız da mümkün. Tıpkı bu resimde olduğu gibi. AZF Yapı kuruluşu olan Dekoros İstoç'ta faaliyet gösteriyor. Firmanın koleksiyonunda normal duvar kağıtlarının yanı sıra odalara derinlik katan poster duvar kağıtları da bulunuyor. Bu tip duvar kağıtları sayesinde odalarda ilginç bir etki yaratmak mümkün. Koleksiyonun diğer modellerini firmanın homify profilinde görebilirsiniz.
Resimde gördüğünüz duvar kaplamasını duvar kağıdı sandıysanız yanıldınız. Çünkü bu yeni nesil bir malzeme. Sizi daha fazla meraklandırmadan malzemenin ne olduğunu söyleyelim. Kendinden yapışkanlı ahşap duvar panelleri. Bu paneller kendinden yapışkanlı ve duvara montelenmeleri gayet pratik biçimde yapılabiliyor. Türkiye'de satışını Wood My Wall firmasının gerçekleştirdiği ürünün diğer modellerini firmanın homify profilinde görmeniz mümkün. Bunun için linke tıklamanız yeterli.
Duvar kağıdı konusunda uzman bir diğer firma da SK Concept. Etiler'de hizmet veren firma hem don kullanıcıya hem de meslek profesyonellerine hizmet veriyor ve en etkili çözümleri sunuyor. Resimde firmanın koleksiyonundaki duvar kapıdı örneklerinden üçünü görüyoruz. Firmanın koleksiyonunda resimdeki klasik modellerin yanı sıra canlı e heyecan verici modeller de mevcut.
Ünlü Fransız duvar kağıdı markası Elitis'in Türkiye temsilcisi olan Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş firması markanın en son koleksiyonu olan Eldorado'yu dünyayala birlikte Türk tüketicilerle buluşturdu. Bu resimde gördüğünüz de bu koleksiyonun bir parçası. 3 farklı dokuda 43 farklı renk seçeneği olan koleksiyon oluşturulurken rafya ve ağaç kabuğu gibi doğal dokulardan ilham alınmış.