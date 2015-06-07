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Duvar kağıdıyla renklenen oturma odaları

Aydin Sanli Aydin Sanli
Elıtıs- Eldorado, LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
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Bir dönem duvar kağıtları çok modaydı. Benim gençlik yıllarımda duvar kağıtları gözden düşmeye başladı ama 2000'li yıllarla beraber tasarım dünyasındaki değişimler duvar kağıtlarını da etkiledi ve duvar kağıtları yeniden gündeme geldi. Öyle ki sadece bu konuda uzmanlaşan firmalar bile mevcut. 

Tek bir duvardan, duvarın bir bölümüne kadar farklı biçimlerde uygulanabilen duvar kağıtları tüm odayı kaplamak için de kullanılıyor. Duvar kağıtlarının en büyük avantajı ise kolay temizleniyor ve kolayca değiştirilip, odaların havasın yenilenmesine olanak sağlıyor olmaları. bugün duvar kağıdı konusunda uzmanlaşmış firmaların koleksiyonlardan bir seçki hazırladık. Sözü fazla uzatmadan sizi duvar kağıtlarıyla buluşturalım. 

Asil bir dokunuş

Fendi Oturma Grubu homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

Fendi Oturma Grubu

homify
homify
homify

Aslında burası Bosart Mobilya Sanayı'nin satış mağzası ve satışı yapılan ürün koltuk takımı ancak duvardaki duvar kağıdı öyle hoşumuza gitti ki bu resmi de duvar kağıdı seçkimizin içine dahil etmek istedik. Son dönemlerde moda duvarların bir bölümünü kağıtla kaplayıp farklı bir ambiyans yaratmak. Burada da çok hoş bir ambiyans yaratılmış. Gri duvar kağıdı koltuk takımının orta sehpasıyla uyum sağlamış.

Bahçede şömine

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke Modern Oturma Odası
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

Uygulamalar

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

4Duvar duvar kağıtları ve parke konusunda uzmanlaşmış Ankaralı bir firma. Duvar kağıtlarının ithalatından, satışına ve uygulanmasına kadar hizmet veren firma kaliteli hizmet anlayışını düstur edinmiş. Öyle ki firmanın TSE-ISO-EN 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesi bile var. 

Resimde gördüğünüz uygulamadaki duvar kağıdı da firmanın ithal ettiği duvar kağıtlarından biri. Şöminenin etrafına uygulanan kağıtta capcanlı bir bahçe manzarası bulunuyor. Duvarların geri kalanı da bu konsepte uygun biçimde yeşil renge boyanmış. 

Eklektik

Alta Moda italyan Duvar Kağıdı, Cici Evim ithal duvar kağıtları Cici Evim ithal duvar kağıtları Akdeniz Duvar & Zemin
Cici Evim ithal duvar kağıtları

Alta Moda italyan Duvar Kağıdı

Cici Evim ithal duvar kağıtları
Cici Evim ithal duvar kağıtları
Cici Evim ithal duvar kağıtları

Resimde gördüğünüz duvar kağıtları İstanbul'da faaliyet gösteren duvar kağıdı ithalatçısı Cici Evim'e ait. Burada eklektik bir yaklaşım kullanılarak farklı duvar kağıtları aynı odada kullanılmış ve hoş bir kompozisyon yaratılmış. Haki ve yeşil tonların hakim olduğu birbirleriyle mükemmel bir uyum yakalamış. Odanın ışığı da duvar kağıtlarını daha çok ön plana çıkarır nitelikte. 

Üç boyutlu

MEKANA DERİNLİK VEREN POSTER DUVAR KAĞITLARI DEKOROS İç Dekorasyon
DEKOROS

MEKANA DERİNLİK VEREN POSTER DUVAR KAĞITLARI

DEKOROS
DEKOROS
DEKOROS

Duvar kağıdıyla odanıza üç boyutlu bir etki kazandırmanız da mümkün. Tıpkı bu resimde olduğu gibi. AZF Yapı kuruluşu olan Dekoros İstoç'ta faaliyet gösteriyor. Firmanın koleksiyonunda normal duvar kağıtlarının yanı sıra odalara derinlik katan poster duvar kağıtları da bulunuyor. Bu tip duvar kağıtları sayesinde odalarda ilginç bir etki yaratmak mümkün. Koleksiyonun diğer modellerini firmanın homify profilinde görebilirsiniz. 

Ahşap duvarlar

WoodMyWall Kendinden Yapışkanlı Duvar Kaplama Panelleri, WoodMyWall WoodMyWall Klasik Duvar & Zemin
WoodMyWall

WoodMyWall Kendinden Yapışkanlı Duvar Kaplama Panelleri

WoodMyWall
WoodMyWall
WoodMyWall

Resimde gördüğünüz duvar kaplamasını duvar kağıdı sandıysanız yanıldınız. Çünkü bu yeni nesil bir malzeme. Sizi daha fazla meraklandırmadan malzemenin ne olduğunu söyleyelim. Kendinden yapışkanlı ahşap duvar panelleri. Bu paneller kendinden yapışkanlı ve duvara montelenmeleri gayet pratik biçimde yapılabiliyor. Türkiye'de satışını Wood My Wall firmasının gerçekleştirdiği ürünün diğer modellerini firmanın homify profilinde görmeniz mümkün. Bunun için linke tıklamanız yeterli. 

Klasik

Boticelli Collection homify Rustik Duvar & Zemin
homify

Boticelli Collection

homify
homify
homify

Duvar kağıdı konusunda uzman bir diğer firma da SK Concept. Etiler'de hizmet veren firma hem don kullanıcıya hem de meslek profesyonellerine hizmet veriyor ve en etkili çözümleri sunuyor. Resimde firmanın koleksiyonundaki duvar kapıdı örneklerinden üçünü görüyoruz. Firmanın koleksiyonunda resimdeki klasik modellerin yanı sıra canlı e heyecan verici modeller de mevcut. 

Dünyaca ünlü

Elıtıs- Eldorado, LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş

Elıtıs- Eldorado

LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş
LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş
LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş

Ünlü Fransız duvar kağıdı markası Elitis'in Türkiye temsilcisi olan Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş firması markanın en son koleksiyonu olan Eldorado'yu dünyayala birlikte Türk tüketicilerle buluşturdu. Bu resimde gördüğünüz de bu koleksiyonun bir parçası. 3 farklı dokuda 43 farklı renk seçeneği olan koleksiyon oluşturulurken rafya ve ağaç kabuğu gibi doğal dokulardan ilham alınmış. 

Kalitenin vücut bulduğu bir ev
Bu duvar kağıdı modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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