Meksika'dan rüya gibi evler

Meksika'da da tıpkı bizdeki gibi bir konut hamlesi var. Ülkede her ihtiyaca göre yeni konutlar üretiliyor. Bugün homify'da Meksika'nın güzel doğasıyla birleşen birbirinden güzel villaları sizlerin beğenisine sunacağız.
Meksika'nın bir ucundan bir diğer ucuna kısa bir seyahate çıkaracağız sizi. Nuevo Leon'dan, San Luis Potosi'ye ,Mexico City'den Punta Mita ve Nayarit'e uzanacak bu seyahate hazırsanız haydi başlayalım.
V evi modern geometrik biçimlerin hakim olduğu lüks bir ev. Mexico City'de geniş bir alan üzerine kurulu projede Serrano Monjaraz Mimarlık2ın imzası bulunuyor.
Açık renklerin hakim olduğu ev geniş pencereler sayesinde gün ışığını maksimum düzeyde alıyor.
Cam, metal ve beton şehir yaşamı için iyi bir kombinasyon. Bu evin de hayalleri süsleyecek bir ev olduğuna inanıyoruz.
Rüya gibi evler serimize P+0 Mimarlık firması imzalı bir evle başlıyoruz. Ev Nuevo Leon şehrinde.
Bu kocaman modern ev keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası Sierra Madre Oriental Dağı'nın üstünde inşa edilmiş. İnşaatında doğaya mümkün olduğu kadar az zarar verilmeye çalışılmış ve binanın çevresiyle bütünlük oluşturulmasına özen gösterilmiş. Bu yüzden ahşap, taş ve metal gibi doğal malzemelerin kullanımı öne çıkarılmış.
Bu evin penceresinden harika bir dağ manzarası görülüyor bu da bu evi paha biçilmez hale getiriyor.
Dağlardan ülkenin kalbine modern San Luis Potosi'ye doğru yol alıyoruz. Aynı zamanda tarihi bir şehir olan bu şehirde göreceğimiz ev Meksikalı uzmanımız ZE Architectre'un imzasını taşıyor.
Bu projede hem iç mimariye hem de peyzaja eşit oranda önem verilmiş. Uyumlu bir bağlantının sağlandığı evin hem iç hem de dış mekanında doğal malzemeler kullanılmış. Doğal taş, kaliteli ahşap ve cam, nötr tonların kullanımıyla birleşerek bu aydınlık evin karakterini oluşturmuş.
Bu görkemli ev de Mexico City2de bulunuyor ve evin altında Z + Architecture Development'ın imzası var. Üç katlı modern evin her cephesi neredeyse tamamen camla kaplı. Bu evi özel kılan bir diğer özellik ise özenli peyzaj çalışması. Cam cepheden çok açık bir şekilde görülen bahçe bakanların içini açacak cinsten. Bu ev tam anlamıyla Mexico City'ye yaraşır bir proje olmuş desek doğru söylemiş oluruz.
Bu uzun yolculuğu Pasifik Okyanusu kıyısındaki tatil bölgesi Punta de Mita'da sonlandırmak istedik. Bu güzel tatil kasabasında ziyaret edeceğimiz eve mimarları Kelebek Evi adını vermiş. Tatilinizde kiralayabileceğiniz bu villada tam yedi banyo ve bir sonsuz havuz bulunuyor. Böyle bir evde tatil yapmanın keyfinin paha biçilemez olduğunuz düşünüyoruz. Sizce de öyle değil mi?
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