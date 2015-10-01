Meksika'dan rüya gibi evler

Meksika'da da tıpkı bizdeki gibi bir konut hamlesi var. Ülkede her ihtiyaca göre yeni konutlar üretiliyor. Bugün homify'da Meksika'nın güzel doğasıyla birleşen birbirinden güzel villaları sizlerin beğenisine sunacağız.

Meksika'nın bir ucundan bir diğer ucuna kısa bir seyahate çıkaracağız sizi. Nuevo Leon'dan, San Luis Potosi'ye ,Mexico City'den Punta Mita ve Nayarit'e uzanacak bu seyahate hazırsanız haydi başlayalım.