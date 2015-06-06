Capcanlı genç odaları

Genç dası kavramı dilimize gireli yirmi sene olmadı. Yaşam tarzı değişip çekirdek aileler kendi evlerine geçince, haliyle evlerin kşi başına düşen alanı da arttı. Böylelikle de evin tüm bireylerinin özel bir odası olmaya başladı. Bu noktadaki ihtiyacı karşılamak için mobilya firmaları ebeveyn yatak odalarının yanı sıra evin genç bireyleri için de odalara yöneldiler.
Artık gençler odalarını kendi zevklerine göre döşeyip, içinde yaşayacakları odaların mobilyalarını seçebiliyor. Bu alandaki ihtiyacı gören bazı mobilya firmaları da bu alan yoğunlaşıp genç odaları üstünde uzmanlaşıyor. Bugün size genç odaları konusunda iddialı homify uzmanlarından Mia Mobili imzası taşıyan birbirinden ilgi çekici genç odalarını tanıtacağız. Siz de yarınımızın teminatı oğlunuza ya da kızınıza bir oda hediye etmeyi düşünüyorsanız bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Bu resimde gördüğünüz genç odası firmanın koleksiyonunda bulunan Verde modeli. Kahverengi ahşap renginin ağırlıkta olduğu oda sarı tonlarla canlandırılmış. Oda son derece geniş ve çok işlevli bir gardırop, bir kitaplık, bir çalışma masası ve bir yataktan oluşuyor. Böyle bir odaya sahip olan bir genç ailesi tarafından önemsendiğini kesinlikle hissedecektir. Böylelikle psikolojisi yerine gelecek ve sorumluluklarının farkına varacaktır.
Firma bu genç odasında ise beyaz rengi tercih etmiş. Mat lake boyanın kullanıldığı mdf mobilyalarda turuncu renkle canlılık sağlanmış. Dolap kolları, çekmece kenarları ve alt çizgilerin turuncu olarak tercih edildiği takım bir adet köşeli gardırop, bir yatak, bir çalışma masası, bir sandalye ve bir kütüphaneden oluşuyor. turuncu rengin gençlik enerjisi verdiği odada kullanılan çalışma sandalyesi ortopedik olarak dizayn edilmiş.
resimde gördüğünüz model ise firmanın Limone isimli modeli. Kahverengi ahaşabın ağırlıkta olduğu modelde sarı renk odayı canlandırmış. Bu oda biraz deli yatan gençler için tasarlanmış zira karyolası bir buçuk kişilik. Odada gördüğünüz aynalı gardırop ve yatağın haricinde bir çalışma masası, bir çalışma sandalyesi ve bir de kütüphane bulunuyor.
Bu model ise firmanın koleksiyonundaki Giallo modeli. Sarı rengin canlılık kattığı takım genel olarak beyaz renkte tasarlanmış. Aynalı gardırobun kenarları ve kitaplığın iç raflarının sarı olarak tasarlandığı odada komodinlerde de sarı rengi görmek mümkün. Böyle bir odada çalışan gençlerin başarısız olması için bir fiziksel neden kalmıyor.
Firmanın orange modelini görüyorsunuz. Kahverengi ceviz kaplamayla kaplanmış mdfden yapılan takımın gardırobu ilk iki modele göre daha küçük. Kahverengiye turuncuyla hareket kazandırılan takımda karyola başlığı da turuncu renkte tasarlanmış. karyola ve gardırop dışında bir kütüphena ve bir çalışma masasının olduğu takım çok şık bir görünüme sahip.
Denizlerin esintisini çağrıştıran bir isim. Marin… Firmanın marin isimli bu mdeli tamamen beyaz olarak tasarlanmış. Ancak karyola başı ve gardırop aksesuarlarında derin bir mavi kullanılmış. Böylece de Marin ismini almış. Bu odada yaşamanın genç ruhlara huzur vereceğine hiç şüphe yok.
Bu oda ise firmanın Cream modeli. Kahverengi e krem renginin uyumundan faydalanılan oda çok klas görünüyor. Oda yeşil renkli battaniye ve paspasla renklendirilmiş. Bu şekilde çok başarılı bir kompozisyon elde edilmiş.
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