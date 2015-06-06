Capcanlı genç odaları

Genç dası kavramı dilimize gireli yirmi sene olmadı. Yaşam tarzı değişip çekirdek aileler kendi evlerine geçince, haliyle evlerin kşi başına düşen alanı da arttı. Böylelikle de evin tüm bireylerinin özel bir odası olmaya başladı. Bu noktadaki ihtiyacı karşılamak için mobilya firmaları ebeveyn yatak odalarının yanı sıra evin genç bireyleri için de odalara yöneldiler.

Artık gençler odalarını kendi zevklerine göre döşeyip, içinde yaşayacakları odaların mobilyalarını seçebiliyor. Bu alandaki ihtiyacı gören bazı mobilya firmaları da bu alan yoğunlaşıp genç odaları üstünde uzmanlaşıyor. Bugün size genç odaları konusunda iddialı homify uzmanlarından Mia Mobili imzası taşıyan birbirinden ilgi çekici genç odalarını tanıtacağız. Siz de yarınımızın teminatı oğlunuza ya da kızınıza bir oda hediye etmeyi düşünüyorsanız bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.