Bodrum'da huzur veren villa

Bodrum'un tahtına talip olan yeni turistik bölgeler olsa da o hiç bir zaman tahtını kaptırmadı ve her zaman en gözde tatil yörelerinden biri olmaya devam etti. Bunun nedenleri arasında tutarlı imar politikalarının da payı olduğu yadsınamaz bir gerçek. kentleşmeye ve taşlaşmaya boyun eğen tatil yörelerinin aksine Bodrum, imardaki kat sayısını sabit tutarak ve binalarda beyaz rengi zorunlu tutarak karakterli bir merkez olarak yola devam etti.
Bugün Akdeniz'in incisi Bodrum'da bulunan bir yazlığın yeniden dekore edilmesine şahit olacağız. Siz de bodrum'un, Neyzen Tevfik'in, Halikarnas Balıkçısı'nın hayranıysanız, tüm kış Bodrum'un mavi sularının özlemini duyuyorsanız bu yazıyı muhakkak okumalısınız. Bu evin başarılı dekorasyonunun ardında Arches Design imzası var.
Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi Bodrum'da iki katın üstünde ev yapmak yasak Bu yasak sayesinde güzel tatil yöresi taşa boğulmaktan kurtuluyor. Bu ev de iki katlı klasik bir bodrum evi. Diğer tüm Bodrum evleri gibi bembeyaz olan evin panjur ve çerçevelerinde kahverengi kullanılarak hoş bir kontrast yaratılmış.
Sıcak yaz günlerinde Bodrum'da yazlıkta olup içeride vakit geçireceğimizi söylesek sanırım komik duruma düşeriz. Bu yüzden bu evin kalbine de bir avlu yerleştirilmiş. Beyazın yanına Akdeniz'in rengi mavinin koyulduğu avlu son derece şık ve rahat görünüyor. iki tarafının sedirle döşendiği avlu kalabalık sofralara imkan verecek büyüklükte bir de masaya sahip. Bir duvarının kalker taşla oluşturulduğu avluda bu durum çok hoş bir etki yaratıyor. avluda kullanılan seramik aksesuarlar da genel ambiyansa ayrı bir hava getiriyor.
Türkçe'de küçük ve sevimli evleri tanımlamak için kullanılan nohut oda bakla sofa tanımını çok severim. sanki o söz bu oturma odasına söylenmiş gibi görünüyor. Yazı Bodrum'da geçirecekseniz yayla gibi odalara ihtiyacınız yok. Zira güneşin yakıcı olmadığı saatler dışında vaktin büyük kısmını dışarıda geçirmek daha mantıklı ve cazip. Bu küçük oturma odasına açık renkli iki kanepe, antika özellikte bir sehpa ve televizyon yerleştirilmiş. Kışları burada kalmak durumunda kalındığında ise gazlı şömine küçücük odayı kolayca ısıtabilecek bir özelliğe sahip.
Son derece sade bir mutfağa sahip olan yazlıkta yine de gerekli tüm teçhizat mevcut. Fırın, davlumbaz-baz ve buzdolabında inoks dokunun tercih edildiği mutfakta dolaplar beyaz tezgah ise kahverengi renkte tercih edilmiş. Bu mutfakta birbirinden lezzetli ege mezeleri ve yemeklerinin hazırlanacağına hiç kuşku yok.
Yatak odası da oldukça sade. Küçük ama sevimli evde fazla eşya kullanılıp alanın daraltılmamasına özen gösterilmiş. Bu ebeveyn yatak odasında da bir çift kişilik yatak bir gardırop ve bir de komodin bulunuyor.
Türkiye'de yazlık sahibi olmanın gerekliliklerinden biri de misafir ağırlamaktır. Bu nedenle bu yazlıkta da bolca misafir yatağına rastlamak mümkün. oturma odasındaki kanepelerin yanı sıra bu odada da misafirler için iki yatak mevcut. Odada sıcak yaz günleri için klima da ihmal edilmemiş.
Bahçenin şık bir köşesini görüyorsunuz. işlevsel olarak bir yemek masasına dönüştürülen köşe estetik sandalyeleriyle dikkat çekiyor.
Bodrum hayranıysanız bu yazı da ilginizi çekebilir: