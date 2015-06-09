Bodrum'da huzur veren villa

Bodrum'un tahtına talip olan yeni turistik bölgeler olsa da o hiç bir zaman tahtını kaptırmadı ve her zaman en gözde tatil yörelerinden biri olmaya devam etti. Bunun nedenleri arasında tutarlı imar politikalarının da payı olduğu yadsınamaz bir gerçek. kentleşmeye ve taşlaşmaya boyun eğen tatil yörelerinin aksine Bodrum, imardaki kat sayısını sabit tutarak ve binalarda beyaz rengi zorunlu tutarak karakterli bir merkez olarak yola devam etti.

Bugün Akdeniz'in incisi Bodrum'da bulunan bir yazlığın yeniden dekore edilmesine şahit olacağız. Siz de bodrum'un, Neyzen Tevfik'in, Halikarnas Balıkçısı'nın hayranıysanız, tüm kış Bodrum'un mavi sularının özlemini duyuyorsanız bu yazıyı muhakkak okumalısınız. Bu evin başarılı dekorasyonunun ardında Arches Design imzası var.