Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu

Fesleğen, nane, kekik, biberiye, maydanoz, roka, tere, rezene, adaçayı, mercanköşk, lavanta… Yemeklerinizde en çok kullandığınız, tadı ve kokusu en hoşunuza giden baharatları seçerek işe başlayabilirsiniz. Bu taze baharatları aynı saksıda yetiştirebileceğiniz gibi, her bir baharatı ayrı ayrı da ekebilirsiniz. Ayrı saksıların bakım açısından kolaylığı olacaktır. Ayrı saksılarda, bozulmuş ya da vakti geçmiş bitkiler gruptan kolayca ayrılır, onlar yerine yenileri ekilebilir. Ayrıca, farklı bakım ve sulama gerektirenlerin bakımı kolaylaşır. Taze baharatlarınız için çeşitli boylarda toprak veya plastik saksılar kullanabilirsiniz. Toprak saksılar suyu çabuk buharlaştırdığı için kekik gibi az su isteyen bitkilere idealdir. Çilek saksısı denilen ve bir çok gözlere sahip saksılar kısıtlı alanlar için idealdir. Evde bulunan eski çaydanlık vs. gibi kaplar da kullanılabilir. Drenaj bitkinin çürümemesi için çok önemlidir. Bu nedenle, halihazırda yoksa her saksının dibine birkaç delik açmayı ihmal etmeyin. Saksının dibine bir tabaka çakıl veya küçük taşların yerleştirilmesi hem drenaj açısından hem de toprağın alta az akması açısından önemlidir.