Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu

Yemek yapmaya meraklıysanız, meraklı olduğunuz bir konu daha olmalı: Taze baharatlar! Yemeğin lezzetine lezzet katan, en tazesi en makbulu olan bu baharatları evinizde de kolaylıkla yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ektikten sonra kısa sürede sonuç veren, çok bakım gerektirmeyen, işlevselliğinin dışında evlerinizde dekoratif olarak da harika bir aksesuar oluşturacak olan taze baharatları balkonunuzda, mutfağınızda ya da gün ışığı alan başka bir odada yetiştirebilirsiniz. Mis gibi aromaları ile evde güzel kokular yayacak olmaları ise bonus!

Bu sayfamızda, homify'da tasarımlarını ve ürünlerini sergileyen iç mimar, dekoratör ve peyzaj firmalarının çalışmalarından örnekleri derledik. Örneklerden bazıları taze baharat bahçesi bazıları ise fikir vermesi açısından farklı bitkiler içeren fotoğraflar. Umuyoruz ki, bu yazı evinde taze baharat yetiştirmek isteyen ama işe nereden başlayacağına emin olamayan ya da motivasyon arayan okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecektir.