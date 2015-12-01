Apartman dairenizde taze baharat yetiştirmek için 7 ipucu

Yemek yapmaya meraklıysanız, meraklı olduğunuz bir konu daha olmalı: Taze baharatlar! Yemeğin lezzetine lezzet katan, en tazesi en makbulu olan bu baharatları evinizde de kolaylıkla yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Ektikten sonra kısa sürede sonuç veren, çok bakım gerektirmeyen, işlevselliğinin dışında evlerinizde dekoratif olarak da harika bir aksesuar oluşturacak olan taze baharatları balkonunuzda, mutfağınızda ya da gün ışığı alan başka bir odada yetiştirebilirsiniz. Mis gibi aromaları ile evde güzel kokular yayacak olmaları ise bonus!
Bu sayfamızda, homify'da tasarımlarını ve ürünlerini sergileyen iç mimar, dekoratör ve peyzaj firmalarının çalışmalarından örnekleri derledik. Örneklerden bazıları taze baharat bahçesi bazıları ise fikir vermesi açısından farklı bitkiler içeren fotoğraflar. Umuyoruz ki, bu yazı evinde taze baharat yetiştirmek isteyen ama işe nereden başlayacağına emin olamayan ya da motivasyon arayan okuyucularımız için bir kılavuz görevi görecektir.
Fesleğen, nane, kekik, biberiye, maydanoz, roka, tere, rezene, adaçayı, mercanköşk, lavanta… Yemeklerinizde en çok kullandığınız, tadı ve kokusu en hoşunuza giden baharatları seçerek işe başlayabilirsiniz. Bu taze baharatları aynı saksıda yetiştirebileceğiniz gibi, her bir baharatı ayrı ayrı da ekebilirsiniz. Ayrı saksıların bakım açısından kolaylığı olacaktır. Ayrı saksılarda, bozulmuş ya da vakti geçmiş bitkiler gruptan kolayca ayrılır, onlar yerine yenileri ekilebilir. Ayrıca, farklı bakım ve sulama gerektirenlerin bakımı kolaylaşır. Taze baharatlarınız için çeşitli boylarda toprak veya plastik saksılar kullanabilirsiniz. Toprak saksılar suyu çabuk buharlaştırdığı için kekik gibi az su isteyen bitkilere idealdir. Çilek saksısı denilen ve bir çok gözlere sahip saksılar kısıtlı alanlar için idealdir. Evde bulunan eski çaydanlık vs. gibi kaplar da kullanılabilir. Drenaj bitkinin çürümemesi için çok önemlidir. Bu nedenle, halihazırda yoksa her saksının dibine birkaç delik açmayı ihmal etmeyin. Saksının dibine bir tabaka çakıl veya küçük taşların yerleştirilmesi hem drenaj açısından hem de toprağın alta az akması açısından önemlidir.
Taze baharatları balkonda, terasta ya da bol güneş alan bir pencerenin önünde yetiştirebilirsiniz. Baharatlarınızın uzun ömürlü ve sağlıklı olabilmeleri için gün ışığı alabilmeleri gerekmektedir. Ancak bazı baharatlar güneşi severken bazıları yarı gölge yerleri tercih ederler. Dolayısı ile bitkilerinizi yerleştirirken seçmiş olduğunuz ürünün özelliklerini öğrenmekte fayda var. Saksıları havadar yerlerde tutmalı ve birbirine çok yerleştirmemelisiniz. Ayrıca, tek bir saksının içi de sıkış tepiş olmamalı ve bitkiler nefes alabilmelidir.
Eğer küçük bir balkona sahipseniz ve taze baharatlarınızı yerleştirmekte problem yaşayacağınızı düşünüyorsanız, dikey bahçe çözümleri sizin için uygun olabilir. Bir duvar dibinde oluşturacağınız dikey bahçe mekanı yalnızca on beş – yirmi santimetre daraltacaktır. Dikey bahçe oluşturmanın en kolay ve pratik yolu ise eski bir paleti dönüştürmekten geçiyor. Balkonunuzda endüstriyel tasarım havası da yaratacak, dikey yerleştirilmiş bir palet ile pratik bir saksılık yapabilirsiniz. Saksıları dik bir şekilde koyduğunuz paletin ayak boşluklarına yerleştirebilir ya da asılabilen türden saksılar ile her biri saksınızı palete asabilirsiniz. DIY (Do-It-Yourself), yani Kendin Yap projelerinden hoşlanan okuyucularımız için de harika bir çalışma örneği…
Taze baharatlarınızı plastik ya da toprak saksılarda yetiştirebileceğiniz gibi çok daha sıra dışı, çok daha enteresan ve dekoratif seçeneklere de yönelebilirsiniz. Çaydanlıklar, kavanozlar, eski ayakkabılar ve botlar ya da fotoğraftaki örnekte görmüş olduğumuz ve Butik Bahçe Dikey bahçe Peyzaj ve Tasarım firması tarafından kullanılan duvar aparatları gibi birçok dekoratif seçenek mevcut. Akrilik malzemeden üretilen ve toplam boyutu 50 × 45 cm, cep boyutu: 20 × 25 cm olarak piyasaya sürülen bu paketin içeriği bitki potu, plastik astar ve dört adet vidadan oluşuyor. Bu sıra dışı dikey bahçe aparatları kalıcı renk özellikli, UV dirençli, dona ve ısıya dayanıklı, hidrofobik ve mantara dayanıklı. Köşelerde paslanmaz çelik döngüler sayesinde, potlar kolayca birbirine bağlanabiliyor ve bu sayede arzu ettiğiniz şekilde sistemler oluşturabilirsiniz.
Baharatlarınızın saksıdaki ömrü bitmek üzereyse ve artık onları kesmeniz/budamanız gerekiyorsa, ancak öte yandan o sıralar kesmiş olduğunuz baharatlara ihtiyacınız yoksa, kestiğiniz/budadığınız baharatları bardak ya da kavanozlarda, az miktarda su içerisinde saklayabilirsiniz… Tıpkı çiçek gibi. Ancak unutmayın, su içinde saklanan baharatların ömürleri buzdolabına göre biraz daha fazla olsa da, birkaç günü geçmeyecektir.
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Taze baharatların hafif bir rüzgarda verecekleri kokuyu tahmin edebilirsiniz. Bu muhteşem aromalara yakın olabilmek ve aromaların terapötik etkisinden faydalanabilmek için taze baharatlar bahçenizi oluşturduğunuz köşede bir oturma alanı da yaratın. Araya kalıcı ya da mevsimlik çiçekler de serpiştirebileceğiniz bahçeniz, göreceksiniz ki evin en çok zaman geçirdiğiniz, kendinizi en huzurlu hissettiğiniz mekanına dönüşecek.
Yaz mevsiminde taze baharatların sıcaktan ölmemesi için direkt güneş ışığından sakınmak gerekebilir. Her bir bitkinin bu konuda farklı bir özelliği mevcut, dolayısıyla yerleştirme yaparken bitkinin uzun ömürlü ve sağlıklı olabilmesi açısından önce araştırmak son derece önemli. Ancak unutmayın ki, apartman dairesinde baktığınız bitkiler betonlaşma nedeniyle kırsal kesime göre daha fazla sıcağa maruz kalacaktır. Bu nedenle yazın yakıcı güneşinden bitkilerinizi korumayı unutmayın.