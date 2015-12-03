Evimin girişini tasarlarken nelere dikkat etmeliyim?

Ev dekorasyonları hakkında binlerce veri bulabileceğiniz sitemizde bu kez sizlere evinizin girişini tasarlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösteren altı adet örnek hazırladık. Umuyoruz ki bu örnekler size ilham verecek ve evinizin bütününde mükemmel bir etki yaratabileceksiniz. Haydi başlayalım ve neler yapabileceğimizi görelim!
Ev dekorasyonları bütün olarak bakıldığında aslında evin hem içini hem de dışını kapsar. Dekorasyon ve tasarım öğelerine bütüncül baktığınızda elbette eviniz takdire şayan olacak, seçeceğiniz her detay zevkinizi yansıtacaktır. Türkiye'de özellikle şehir hayatında güvenlik için özellikle çelik kapı seçenekleri mevcut. Toplu konutlarda da aynı şekilde kapılar alışıldık tasarımlara sahip olduğundan dış kapı tasarımı konusunda bir farklılık yaratabilirsiniz. Üstelik çok alternatifli kilit seçenekleri ve güvenlik önlemleri sayesinde sadece çelik ve demir kapı kullanmak zorunda olmadığınızı farketme zamanı geldi de geçiyor bile! Örnek fotoğraftaki dış kapı tasarımı bizi çok eskilere götürüyor sanki. Kendinizi bir sanatçının atölyesinde ya da bir yazarın çalışma alanında hissetmeniz an meselesi. Dış kapı seçiminde uzmanlar en sıcak ve yaşayan bir malzeme olarak ahşabı seçerek unutulmuş tatları bizlere hatırlatıyor. Evi içeriden dışarıya izlediğimiz bu fotoğrafta iki kanatlı ahşap kapı başlı başına bir doku veriyor eve. Öyleyse dış kapıyı gözardı etmeden dekorasyona nasıl bir hava kattığını gösterme zamanı!
Eve ilk girdiğinizde veya misafirlerinizi karşıladığınız anda evin dışındaki dekorasyon öğeleri ve evin dışardan görünümü kadar zeminle evi birbirine bağlayan merdiven detayını es geçmemek gerek. Merdivenler sadece zeminleri birleştirmekten öte evinize estetik bir değer katabilir. Genelde çok fazla dikkat etmediğimiz ayrıntılar olan merdivenler gelişigüzel bir tasarım seçimi yerine evinizin ihtişamını arttıran ya da sadeliğini güçlendiren bir vurguyu hak ediyor. Örnek fotoğraftaki ev ARCHİTEKTURBÜRO LEHNEN isimli Alman firma tarafından tasarlanmış son derece geniş bir tripleks villa olarak modern tasarımın sınırlarını zorluyor. Evin her yerinde geniş camlar kullanılması tamamiyle saydam ve rahat bir üslubun izlerini görmemizi sağlıyor. Evin dış görünümüne baktığımızda evin çatısı ve pencereleriyle koşut renkte merdiven seçimi bütüncül bir kompozisyon hissini bizlere veriyor. Evin neredeyse tüm zeminine yayılan merdivenler taş olduğu için de evdeki metal konstrüksiyonlu öğelerle kusursuz bir uyum sağlıyor. Tıpkı Japon filmlerindeki merdivenleri andıran tasarım yükselerek yatay düzlemde evin giriş kapısına yönlendiriyor bizi. Sizce de merdivenler olmasaydı ev tasarımı bu denli uyumlu gözükebilir miydi?
Evinizin girişini kendine has bir yapıda ve sımsıcak bir ruhla oluşturmak istiyorsanız yapmanız gerekenler aslında çok basit. Dış kapı girişi evinizin kimliğini ve atmosferini yansıtması bakımından aslında ev içi dekorasyonunuzla doğru orantılıdır. Evimin önüne ne koysam ya da kapım ne renk olsun diyorsanız sadece neyi sevdiğinizi ve nasıl bir stilde oluşturmak istediğinizi bilmeniz yeterli. Evinizin girişi tıpkı evinizin iç dekorasyonu gibi özel tasarımlara ve uzman yardımına ihtiyaç duyar. Örnek fotoğraftaki giriş kapısı ve dekorasyonu fotoğrafı küçük bir alanın bile kişiselleşebileceğinin kanıtı niteliğinde içimizi ısıtıyor. Modern stile sahip dekorasyon canlı sarının müthiş vurgusuyla ziyaretçilerinize enerji verecek ve coşkulu sohbetlere içeride devam edebileceksiniz. Kapının ve tentenin sarı olması tüm vurguyu içeriye doğru çekse de kapı etrafında kullanılan objeler ve elemanlar bu vurguya ışık tutuyor adeta. Gördüğünüz dekorasyon örneği bir çocuk evinin girişine ait olsa da her birimiz için farklı alternatiflerle tasarlayacağımız müthiş bir kompozisyon. Eğer çocuğunuz varsa siz de evini ona giriş kapısından itibaren sevdirebilir, sevdiği hayvanların heykellerini etrafa yerleştirebilirsiniz. Evin duvarlarının beyaz olması ve üç renk odaklı bir renk takımı seçilmesi elbette vurgulamayı görünür kılmış. Haydi neşeli evlerin ilk adımını kendi aileniz için tasarlayın ve heyecanı her daim sabit kılın!
Evinizin girişi hem güvenlik açısından hem de kapı girişi dekorasyonunuz için aydınlatmanın doğru kullanımına ihtiyaç duyar. Daha önceki ev girişi ipuçlarında da belirttiğimiz gibi hiç bir öğe kendi başına düşünülemez. Tıpkı ev dekorasyonundaki gibi evinizin dışı da bir stile, kimliğe ve buna bağlı olarak sistemli planlamaya gereksinim duyar. Örnek fotoğraftaki müstakil konut özellikle ev dışı aydınlatması için tamamiyle ev sahibinin isteği doğrultusunda tasarlanacak bir yapıya sahip. Merdiveninden, kapısına, zemin kaplamasından duvar rengine kadar her türlü kombinasyonu isteğiniz doğrultusunda uzmanlarımız sizler için tasarlıyor. Örnekteki dekorasyonda aydınlatmalar sadece kapı önüne ya da tek bir bölgeye koyularak diğer alanlar karanlıkta bırakılmamış. Evin iki cephesine birden yerleştirilmiş duvar ve tavan aplikleri ikili ve tekli olarak kullanılmış. Direkt kapının üzerinde sabitlenmiş iki adet ampul kapıyı ve çevresini aydınlatarak eve girişinizi kolaylaştıracak bir çözüm sunuyor. Ayrıca evin diğer duvarına yerleştirilen duvar apliği ise antrasit alüminyum seçimiyle evin stilini pekiştirir nitelikte. Gördüğünüz gibi aydınlatmalar bir evi her daim güvenli kılabilir ve işleve yönelik tasarlanabilir.
Ev dekorasyonlarında evin rengi, dokusu ve çevresinin önemi kadar birlikte kullanılan bitkiler ve doğayla bütünsellik de ciddi bir önem taşır. Örnek fotoğraftaki ev Londra'da olsa da her birimiz eğer şehrin içinde müstakil evlere sahipsek buna benzer bir giriş dekorasyonu uygulamamız mümkün. Tasarımcılar evin dış cephe duvarlarını beyaz ve dokulu bir malzemeyle yaptıklarından hem sade hem de kıpırtılı bir tatla karşı karşıyayız. Evin klasik pencereleri ve tek eğimden oluşmuş çatısı masallardaki evlerin hoşluğunu anımsatıyor. Evin dış zemini taşla döşenerek evin rengiyle hoş bir uyum sergiliyor. Zeminin taşla döşenmesi bitki kullanamayacağımızı göstermiyor, aksine dileğiniz kadar saksıyı dilediğiniz ebatta evinizin girişine yerleştirirken farklı kombinasyonlar oluşturabilir bu örnekten çok daha renkli bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bu noktada bitkiler için kullanılan saksıların da stilinin mekanın geneline uyumlu olması evinizin genel dokusuna ayrı bir hava katacaktır.
Ev dekorasyonlarında belli başlı dikkat edilmesi gereken şeyler aynı zamanda evinizin dışındaki dekorasyonlarda da geçerli. Toplu konut dışında herhangi bir konutta oturuyorsanız ya da bunun hayalini kuruyorsanız aslında dekorasyona başlamak ve planlamak dışarıdan yani mimari yapıdan ve buna bağlı gelişen öğelerden başlıyor. Örnek fotoğraftaki ev tasarımı iki katlı ve geniş bir zemine yayılmış bir yapıdan oluşuyor. Evin bir kısmına uygulanmış ahşap kaplama bitkilerle bahçeyle müthiş bir denge kurmuş. Mersin'de uygulanmış bu konut projesinde balkona ve bahçeye yayılan oturma grupları evin rengine ve stiline uyan nitelikte seçilmiş. Dekorasyon tanımına bitkilerin yerleşimi ve çeşitliliği de giren bu tasarım bir çoğumuzun hayalini kurduğu bahçeli bir hayat özlemi gidermek için birebir. Dekorasyonu bahçeye taşıyan daha fazla dekorasyon örneği görmek isterseniz Aklınızı başınızdan alacak 10 bahçeli ev modeli adlı yazımıza da göz gezdirebilir, farklı dekorasyon seçeneklerini evinize uyarlayabilirsiniz.