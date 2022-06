Evimin girişini tasarlarken nelere dikkat etmeliyim?

Evinizin girişini kendine has bir yapıda ve sımsıcak bir ruhla oluşturmak istiyorsanız yapmanız gerekenler aslında çok basit. Dış kapı girişi evinizin kimliğini ve atmosferini yansıtması bakımından aslında ev içi dekorasyonunuzla doğru orantılıdır. Evimin önüne ne koysam ya da kapım ne renk olsun diyorsanız sadece neyi sevdiğinizi ve nasıl bir stilde oluşturmak istediğinizi bilmeniz yeterli. Evinizin girişi tıpkı evinizin iç dekorasyonu gibi özel tasarımlara ve uzman yardımına ihtiyaç duyar. Örnek fotoğraftaki giriş kapısı ve dekorasyonu fotoğrafı küçük bir alanın bile kişiselleşebileceğinin kanıtı niteliğinde içimizi ısıtıyor. Modern stile sahip dekorasyon canlı sarının müthiş vurgusuyla ziyaretçilerinize enerji verecek ve coşkulu sohbetlere içeride devam edebileceksiniz. Kapının ve tentenin sarı olması tüm vurguyu içeriye doğru çekse de kapı etrafında kullanılan objeler ve elemanlar bu vurguya ışık tutuyor adeta. Gördüğünüz dekorasyon örneği bir çocuk evinin girişine ait olsa da her birimiz için farklı alternatiflerle tasarlayacağımız müthiş bir kompozisyon. Eğer çocuğunuz varsa siz de evini ona giriş kapısından itibaren sevdirebilir, sevdiği hayvanların heykellerini etrafa yerleştirebilirsiniz. Evin duvarlarının beyaz olması ve üç renk odaklı bir renk takımı seçilmesi elbette vurgulamayı görünür kılmış. Haydi neşeli evlerin ilk adımını kendi aileniz için tasarlayın ve heyecanı her daim sabit kılın!