Bahçemi ev hayvanları için daha uygun bir hale nasıl getirebilirim?

Ev hayvanlarımız için dekorasyonda bir yenilik yaptığımızda veya onlar için bir eşya edindiğimizde hissettiğimiz mutluluğu, ev hayvanı olmayanlar pek anlayamaz. Hayat arkadaşımız ve evlerimizin neşesi olan ev hayvanları için evlerimizde bir takım değişiklikler veya düzenlemeler yapmamız gerekebilir. Daha rahat yaşamaları ve eve daha iyi uyum sağlamaları için gereken düzenlemelerin büyük bir kısmı bahçeyi ilgilendirecektir. Bahçelerinizde yapacağınız bazı düzenlemeler sadece ev hayvanlarını değil doğal ortamı bahçeler ve gökyüzü olan hayvanları da sevindirebilir. Bu yazımızda bahçelerde hayvanlar için ne gibi düzenlemeler yapılabileceğini konuşacağız. Eğer ev hayvanınız varsa veya olmasını istiyorsanız ya da sadece evinizin etrafındaki sokak hayvanları için bir şeyler yapmayı istiyorsanız, bu yazıdaki öneriler işinize yarayabilir. Birbirinden güzel bahçe düzenleme örnekleri ile sunacağımız ve hayvanlarınızı daha rahat ettirecek öneriler, bahçe düzenlemenizde ilham kaynağınız olacak.
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Bahçe düzenlemesinde özellikle bahçe etrafını kapatmak için kullanılan çitlerin doğal ürünlerden üretilmiş olması hayvanlarınız için çok daha sağlıklı ve sağlam bir bahçe ortamı yaratacaktır. Plastik veya metal çitlerin yerine çalı veya ahşap çitler ya da taş duvarlar kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bahçe düzenlemesi için seçeceğiniz ürünlerin doğal malzemelerden imal edilmiş olmasına özen gösterin. Özellikle cam gibi kırılabilir ögeleri bahçe dekorasyonunda kullanmak hayvanlı evler için pek doğru olmaz. Bu örnek ev, dış kaplaması ve bahçe etrafı doğal taş ile örülmüş mükemmel bir mimariye sahip. Kale taş yöntemiyle örülmüş duvarlar ve dış cephe hem natürel bir görüntü hem de son derece sağlam ve kullanışlı bir yapı oluşturmuş.
Bahçenizi kedi, köpek gibi hayvanlarla paylaşacaksanız bitkilendirme konusunda oldukça dikkatli davranmalısınız. Hem bitkilerinizi hem de hayvanlarınızı korumak için almanız gereken bazı tedbirler var. Öncelikle tarım amaçlı ektiğiniz meyve, sebze ve baharat gibi bitkileri hayvanlardan korumak için özel alanlara ekmeniz gerektiğini ve etrafını mutlaka çitlerle kapatmanız gerektiğini söylemeliyiz. Sadece tarım amaçlı olanları değil özel bakım gerektiren süs bitkilerini de bu kategoride sayarak hayvanlarınızın sıkça kullanacağı alanlardan ayırmalısınız. Diğer taraftan kedi köpek gibi hayvanları polen ve toksik yapılarıyla olumsuz etkileyecek bitki ve çiçekler vardır. Bu bitkileri bahçenizde bulundurmamanız, bulundurmak istiyorsanız da özel alanlarda tutmanız gerektiğini söylemeliyiz. Kedi, köpek gibi hayvanlar için tehlikeli olabilecek bazı bitki türleri şöyle; Begonya, Buxus, Krizantem, Yabanasması, Cordyline, Papatya, Dalya, Mürver, Digitalis Foxglove, Üzüm bitkisi, Ortanca, Hedera Ivy, Lillies (çeşitli), Prunus Rotundifolia Laurel, Kadife çiçeği, Nerium Oleander, Paeonia mix, Papaver Gelincik, Domates bitkisi, Wisteria.
Özellikle kedi besleyen evler için gerekli olan kedi kapıları küçük boyutlardaki köpekler için de kullanılabiliyor. Bahçe ile ev arasında giriş çıkış için sizin kapı açmanızı gerektirmeyecek kedi kapıları ile hem hayvanlarınıza hem de kendinize kolaylık sağlamış olursunuz. Kedi sahipleri iyi bilir ki kedilere kapı açmak kedi beslemenin en yorucu tarafıdır. Sürekli girip çıkma ihtiyacı duyan bu hayvanlar için bir kedi kapısı şart. Köpekler bütün günü bahçede geçirmeyi tercih edeceklerinden böyle bir olumsuzluk yaşatmıyorlar. Bu dekorda kullanılan kapı, kedi geçişi için yeterli bir açıklığa sahip yapısıyla hem dekoratif hem de kullanışlı.
Beslediğiniz hayvanın ihtiyacına göre bir oyun alanı bulundurmak hem onu mutlu edecek hem de sizi rahatlatacaktır. Hayvanlar enerjilerini oynayarak ya da hareket ederek atamazlarsa, bütün günü dört duvar arasında hareketsiz geçirmek zorunda kalırlarsa acısını bizden çıkarabiliyorlar. Üstelik onlara bunu yapmaya hakkımız da yok. Bu nedenle bahçede bir oyun alanı bulundurmak hepimize iyi gelebilir. Köpekler için koşup oynayabilecekleri geniş bir bahçe kediler içinse tırmanma duvarı veya ağaç gibi hem tırmanıp hem tırmalayabilecekleri ögeler bulundurmak onları mutlu edecektir. Bu dekorasyonda bahçenin bir duvarı tırmanma duvarı olarak düşünülmüş. Ham taş haliyle bırakılan bu alanın hiçbir maliyeti olmadığı gibi evin kedilerini oldukça mutlu etmiş.
Bu düzenlemenin bahçenizin genişliğine bağlı olduğu aşikar ancak yine de belirtmekte fayda var. Bahçenizdeki yeşil alanların tamamını veranda, havuz gibi sizin kullanımınıza ait alanlara ayırmayın. Ev hayvanlarınızı düşünerek onlar için de alan bırakın. Özellikle köpek besliyorsanız koşup oynayabileceği geniş ve yeşil bir alanın olması hem onu mutlu eder hem de bahçenize betondan arınmış yeşil bir alan kazandırır. Ayrıca kaçma ihtimallerine karşı etrafının çalı veya ahşap çitle çevrili olması gerekecektir. Daha güvenli bir bahçe için sizin de ihtiyacınız olan çitleri mutlaka kullanın.
Sadece sizin hayvanlarınız için bahçenizde bulunan büyük küçük birçok hayvan için hayati önem taşıyan suyu bahçenizden eksik etmeyin. Bahçenize koyacağınızın küçük bir süs havuzu hem dekoratif görüntüsüyle bahçenize şıklık katacak hem de kedi, köpek, kuş gibi hayvanlara su kaynağı olacaktır. Sadece bahçenizin içine değil dışına da bir kap su bırakırsanız sokak hayvanlarının da su ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmuş olursunuz. Özellikle yaz aylarında, su bulmanın daha zor olduğu zamanlarda bu konuya özen göstermenizi rica edeceğiz. Greenline Peyzaj tasarımı olan bu küçük ve şık süs havuzu bütün bahçeler için uygun. Doğal görünümüyle hem şık bir bahçe aksesuarı hem de hayvanlar için lezzetli bir su kaynağı.
Bahçe dekorasyonu üzerine konuşuyorsak en önemli ögenin ağaçlar olduğunu vurgulamadan geçmeyelim. Ağaçsız bir bahçe dizaynı düşünülemez. Ağaçlar kedi, köpek ve kuş gibi canlıların yanı sıra binlerce küçük haşerenin de yaşam alanıdır. Bahçelerinizi ağaçlandırmak, saymakla bitmeyecek ekolojik faydalarının yanı sıra hayvanlarınız için de faydalıdır. Kediler için tırmanma ve tırmalama ögesi olan ağlar kuşlar içinse mükemmel bir yuvadır. Ağaçların dallarına yerleştireceğiniz şirin kuş evleri sayesinde kuşların yuvalama dönemlerinde kullanabilecekleri koruma alanları da sağlamış olabilirsiniz.
Her hayvan için farklı bir yaşam alanı oluşturmak gerekir. Eğer bahçede besleyeceğiniz bir hayvan varsa ona ait bir kulübe edinmelisiniz. Kendisine ait bir alanın olduğunu bilmesi onu daha mutlu ve güvende hissettirecektir. Teraryumlarda beslenecek hayvanlar için evin herhangi bir odasını kullanabilirsiniz, kediler zaten ne yaparsanız yapın sizin yaşam alanlarınızı sahiplenecektir ancak köpekler için bahçeye bir kulübe koymak şart.