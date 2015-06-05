Hiç maskeli baloya katıldınız mı? Maskeli balolar Ortaçağ'da, Rönesans'ta kalmadı mı dediğinizi duyar gibiyim. Belki haklısınız, her gün her köşe başında bir maskeli balo olmuyor ama özellikle Avrupa ve A.B.D'de insanlar temalı maskeli balolar düzenlemeye devam ediyor. Hatta öyle ki zaman zaman yeni evlenen çiftler düğünlerini maskeli balo formatında yapıyor.
Türk tasarımcı Sinem Aygan bu alandaki açığı görerek el emeği göz nuruyla maskeler hazırlamaya başlamış. Aslında bir sahne tasarımcısı olan Aygan, kostüm tarihinden yola çıkarak, ortaçağ, rönesans, ve rokoko estetiğini günümüz modasıyla birleştirerek maskeler üretiyor.
Önlü arkalı kumaş kaplı maskelerin çıplak hali kağıt hamurundan kalıplanıyor. Bazı modeller ise kumaş kaplı plastikten yapılıyor. Maskelerin %90'ını A.B.D'ye, kalan %10'unu da Avustralya ve Avrupa'ya satan tasarımcı maskeleri hazırlarken peri masalı konseptini ortaya çıkarıyor. Maskeler özellikle A.B.D'de Sweet Sixteen partilerinden, doğum günlerine, temalı düğünlerden, cosplay partilerinden, Halloween'den, Sevgililer Günü'ne, bağış toplamam balolarından, noel balolarına kadar pek çok organizasyonda kullanılıyor. Sanat eseri değeri taşıyan maskeler kullanıldıktan sonra müşterilerin evlerinde bir süs olarak da yerlerini alıyor.
Aygan'ın maskelerini merak ettiniz değil mi? Lafı fazla uzatmadan bu sıra dışı kostüm parçalarına bir göz atalım.
Tüyleri özel bir yöntemle tasarımcı tarafından boyanan maskenin başka yerde aynısını bulmak mümkün değil. Önce yüzey mat kumaşla kaplanıp boyanmış ve sonra dantel parçaları üzerine eklenmiş. Ortaya çıkan doku maskenin antika görünmesini sağlamış. Altın renkli maske her renk elbiseyle kullanılabiliyor.
Bordo kadifenin üzerine altın rengi boncuklar ve taşlarla bezenmiş. Kumaş çiçekler el boyaması ve metal aksesuarlarla dekore edilmiş. tek bir model olarak üretilen maskenin bir benzeri daha üretilmeyecek ve bu maske hala tasarımcının elinde alıcısını bekliyor.
Pul ve kum boncuklarla işlenen maskede tüm parçalar elde tek tek dizilmiş. Hatta öyle ki, göz çevresindeki kum boncuklar kuyumcu cımbızıyla yerleştirilmiş. Daha çok fantastik kostüm amaçlı tercih edilen bu maske daha önce ejderha temalı düğün yapan bir çift tarafından da kullanılmış.
Resimde gördüğünüz maske Marie Antoinette'ten ilham alınarak hazırlanmış. Şeftali pembesi maskenin üzerinde boncuk işlemeler bulunuyor. Antoinette'in yaşadığı dönemin şatafatlı elbiseleri maskeye uyarlanmış. Yarı saydam şifon kumaş ve çeşitli kurdelelerle süslenen maske daha çok düğünlerde gelinler tarafından tercih ediliyor.
Küçük boyutu ve modern abiye elbiselerle uyumlu olması nedeniyle daha çok mezuniyet baloları gibi genç organizasyonlarında tercih edilen maskede çiçek şeklindeki aplike, boncuk ve pullarla işlendikten sonra maskenin yüzeyine taşlarla beraber uygulanmış.
Resimde gördüğünüz maske tasarımcının en çok talep gören ürünlerinden biri. Ağır ve klas görünen orijinal maske genelde hayır balosu gibi organizasyonlarda tercih ediliyor. Dallar ve üzerindeki meyvelerin elde tek tek yapıldığı maske siyah satenle kaplandıktan sonra altın rengi çeşitli aksesuarlar, siyah sim ve taşlarla bezeniyor.