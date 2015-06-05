Hiç maskeli baloya katıldınız mı? Maskeli balolar Ortaçağ'da, Rönesans'ta kalmadı mı dediğinizi duyar gibiyim. Belki haklısınız, her gün her köşe başında bir maskeli balo olmuyor ama özellikle Avrupa ve A.B.D'de insanlar temalı maskeli balolar düzenlemeye devam ediyor. Hatta öyle ki zaman zaman yeni evlenen çiftler düğünlerini maskeli balo formatında yapıyor.

Türk tasarımcı Sinem Aygan bu alandaki açığı görerek el emeği göz nuruyla maskeler hazırlamaya başlamış. Aslında bir sahne tasarımcısı olan Aygan, kostüm tarihinden yola çıkarak, ortaçağ, rönesans, ve rokoko estetiğini günümüz modasıyla birleştirerek maskeler üretiyor.

Önlü arkalı kumaş kaplı maskelerin çıplak hali kağıt hamurundan kalıplanıyor. Bazı modeller ise kumaş kaplı plastikten yapılıyor. Maskelerin %90'ını A.B.D'ye, kalan %10'unu da Avustralya ve Avrupa'ya satan tasarımcı maskeleri hazırlarken peri masalı konseptini ortaya çıkarıyor. Maskeler özellikle A.B.D'de Sweet Sixteen partilerinden, doğum günlerine, temalı düğünlerden, cosplay partilerinden, Halloween'den, Sevgililer Günü'ne, bağış toplamam balolarından, noel balolarına kadar pek çok organizasyonda kullanılıyor. Sanat eseri değeri taşıyan maskeler kullanıldıktan sonra müşterilerin evlerinde bir süs olarak da yerlerini alıyor.

Aygan'ın maskelerini merak ettiniz değil mi? Lafı fazla uzatmadan bu sıra dışı kostüm parçalarına bir göz atalım.