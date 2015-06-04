Önce & Sonra: Rumelihisarı'nda göz alıcı değişim

İstanbul son yıllarda geçirdiği büyük değişime, müteahhit kültürünün güdümünde yaşanan aşırı çirkinleşmeye ve her geçen gün bozulan silüetine rağmen; hâlâ dünyanınen güzel şehirlerinden biri. Bunu özellikle Boğaz'ın iki yanındaki semtlerde küçük bir tura çıkınca daha iyi anlıyor, şehrin her şeye rağmen direnmekte olduğunu görüyorsunuz. Boğaz'ın özellikle kuzey hattındaki semtleri bu kadar çekici kılan etkenlerden biri de çoğu Osmanlı döneminden kalmış olan ve her biri farklı bir mimari üslûbu yansıtan, her biri başka türlü bir güzellik taşıyan yalılar. Bu yalıların bazılarının uzun süre bakımsız kaldıkları için elden geçirilmeleri gerekiyor. Şehir bilinci ve estetik kaygılar da bu aşamada ortaya çıkıyor. Orijinal mimari anlayışa sadık kalarak, yalının genel görünüşününü bozmadan onu günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir biçimde modernize etmek mümkünken, bunları hiç umursamadan o güzelim yapıları eklektik bir tavırla mahvetmek de mümkün. Neyse ki bugün size tanıtacağımız restorasyon projesinde ilk anlayış uygulanmış ve ortaya şahane bir sonuç çıkmış. Bu yazıda İstanbul'un Rumelihisarı semtinde bulunan ve Öztek Mimarlık tarafından mal sahiplerinin talebi üzerine baştan aşağıya yenilenen bir yalıyı size tanıtacağınız. Hazırsanız başlayalım.
Rumelihisarı'nda bulunan yapı, eski görkemini muhafaza etse de gerek yıpranmış ön cephesi, gerekse de günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremeyen bina yapısıyla restorasyon istediği açıkça belli olan bir durum arz ediyor. Gerek çeşitli gemi kazaları, gerekse de sıvanmış, betonarme niteliksiz eklerle bozulan bina mal sahiplerinin isteği üzerine müthiş bir değişim geçirecek.
Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız, tarihe, geleneklere ve asgari bir estetik hissine saygı duyularak yapılan restorasyonun en güzel örneklerinden birini bu resimde görüyorsunuz. İşin teknik kısmına bakacak olursak, proje ekibinin kendi ifadesiyle, deniz yönünde kayma ve çökme olması sebebi ile binanın bazı kısımla betonarmeye çevrilirken, yapının dört kenarında dış cephe moloz taş temel duvarları üzerine de betonarme kirişler yerleştirilmiş.
Betonarmeye çevrilmiş olmasının yanısıra, yalının iç mekân düzenlemesinde de belli değişikliklere gidilmiş ve iç mekân her katta iki daire olacak şekilde değiştirilerek, betonarme olan kısımlara ıslak hacimler eklenmiş.
Yapının geçirdiği değişim sadece binanın kendisine değil etrafına ve giriş kısmına da yansımış. Burada cadde tarafından giriş kısmını gördüğümüz geniş bahçede birkaç farklı malzemenin uyumlu kullanımının yarattığı hoş bir havadan söz etmek mümkün. Taş duvara eklenen incelikli ferforje örneği trabzanlar ve bu alanın bitimiyle ev arasında adeta zatif bir asma köprü oluşturan ahşap basamaklar ve platform insana İstanbul'un ortasında bir dağ evi havası yaşatıyor.
Evin iç mekân düzenlemesinde ise böyle bir yalının görkemine yakışacak bir lüks ve şatafatla karşılaşıyoruz. Bu tarza uygun açık renklerin ve sarı tonlarının egemen olduğu salon, geniş pencereler sayesinde doğal ışık bakımından sıkıntı çekmezken, avangard tarza sahip mobilyalarıyla adeta göz kamaştırıyor. Dikkat edin, tavandan sallanan müthiş avize tavanın asıl güzelliği olan süslerini gölgelemesin. Rumelihisarı'nda tarihi bir yalının içine de ancak böyle bir tarz yakışırdı herhalde.
Şimdi bu özenli restorasyon projesinden birkaç kesit görerek turumuzu sonlandıralım. İlk durağımız evin giriş kapısı. Burada geleneksel dokuya sadık kalınarak ve hatta onu yeniden üreterek yapılan bir değişimin nasıl olacağını bir kez daha görüyoruz. Özellikle ahşap merdiven ilavesinin binaya ne kadar yakıştığına dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Yalının geçirdiği değişimin en dikkat çekici etaplarından birini de yenilenen merdivenler teşkil ediyor. Ahşap vurgusunun devam ettiği yeni basamakların yanısıra duvarlardaki lambaların da değiştirildiğini ve evi güzelleştirdiğini görmek mümkün.
Son olarak evin yenilenen tavanının bir sarayı andıran görüntüsüyle turumuzu sonlandıralım.
Bu projeyi beğendiyseniz, bir başka değişim hikâyesini konu eden bu yazıya da göz atabilirsiniz.