Önce & Sonra: Rumelihisarı'nda göz alıcı değişim

İstanbul son yıllarda geçirdiği büyük değişime, müteahhit kültürünün güdümünde yaşanan aşırı çirkinleşmeye ve her geçen gün bozulan silüetine rağmen; hâlâ dünyanınen güzel şehirlerinden biri. Bunu özellikle Boğaz'ın iki yanındaki semtlerde küçük bir tura çıkınca daha iyi anlıyor, şehrin her şeye rağmen direnmekte olduğunu görüyorsunuz. Boğaz'ın özellikle kuzey hattındaki semtleri bu kadar çekici kılan etkenlerden biri de çoğu Osmanlı döneminden kalmış olan ve her biri farklı bir mimari üslûbu yansıtan, her biri başka türlü bir güzellik taşıyan yalılar. Bu yalıların bazılarının uzun süre bakımsız kaldıkları için elden geçirilmeleri gerekiyor. Şehir bilinci ve estetik kaygılar da bu aşamada ortaya çıkıyor. Orijinal mimari anlayışa sadık kalarak, yalının genel görünüşününü bozmadan onu günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek bir biçimde modernize etmek mümkünken, bunları hiç umursamadan o güzelim yapıları eklektik bir tavırla mahvetmek de mümkün. Neyse ki bugün size tanıtacağımız restorasyon projesinde ilk anlayış uygulanmış ve ortaya şahane bir sonuç çıkmış. Bu yazıda İstanbul'un Rumelihisarı semtinde bulunan ve Öztek Mimarlık tarafından mal sahiplerinin talebi üzerine baştan aşağıya yenilenen bir yalıyı size tanıtacağınız. Hazırsanız başlayalım.