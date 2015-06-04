Önce & Sonra: Rumelihisarı'nda göz alıcı değişim

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız, tarihe, geleneklere ve asgari bir estetik hissine saygı duyularak yapılan restorasyonun en güzel örneklerinden birini bu resimde görüyorsunuz. İşin teknik kısmına bakacak olursak, proje ekibinin kendi ifadesiyle, deniz yönünde kayma ve çökme olması sebebi ile binanın bazı kısımla betonarmeye çevrilirken, yapının dört kenarında dış cephe moloz taş temel duvarları üzerine de betonarme kirişler yerleştirilmiş.

Betonarmeye çevrilmiş olmasının yanısıra, yalının iç mekân düzenlemesinde de belli değişikliklere gidilmiş ve iç mekân her katta iki daire olacak şekilde değiştirilerek, betonarme olan kısımlara ıslak hacimler eklenmiş.