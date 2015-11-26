Yaşlı insanların ihtiyaçlarına uygun dekorasyon fikirleri nelerdir?

Hayat geçiyor, günün birinde hepimiz yaşlanacağız. Zaman su gibi akıp giderken bir anda kendimizi tekerlekli sandalyelerle, yürümek için kullanılan bastonlarla bulabiliriz. Dolayısıyla hem aile büyüklerimiz göre ev dekore ederken hem de kendi ihtiyarlık dönemimiz için yaşı geçkin insanlara uygun nasıl ev dekorasyonu yapılır sorusu üzerinde düşünmekte fayda var.
Yaşlanmanın sağlığımıza ve sıhhatimize olumsuz etkisi malum. Ne yazık ki gündelik yaşamımıza ciddi etkileri var. Şu an bize çok basit gelen yürümek, üst raflara uzanmak, eğilmek, yıkanmak gibi faaliyetler yaşlanınca zor gelmeye başlıyor. Dolayısıyla evde bazı değişiklikler yaparak eşyaya erişme ve evde rahat hareket etme durumunu maksimum düzeye çıkarmak gerekiyor.
Konforlu ve rahat bir yaşlılık dönemi için şüphesiz bakım evleri veya yaşam merkezleri gibi alternatifler mevcut. Ancak bu tamamen bir tercih meselesi. Eğer mümkün olduğu kadar kendi evinize yaşamayı seçerseniz yaşam alanınızı değişen ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik olarak değiştirebilirsiniz.
Ne gibi değişiklikler bir evi daha pratik ve erişilebilir yapar? Bu soru üzerine fikir sunduğumuz yazıda bazı başlıkları inceleyeceğiz. En basitinden dar kapı gibi engellerden kurtularak hareket kapasitesi arttırılabilir. Ama bir tamamen işlevsel hale getirmek ve yaşlı insanları ağırlaması sağlamak çok daha fazlasını gerektirir elbette.
Yaşlı insanların ev içi karşılaştığı sorunları genel olarak toparlarsak şu sebeplere dayanır: yetersiz ışıklandırma, kaygan yüzeyler, engebeli yer döşemeleri, pürüzlü duvar ve eşyalar, eşyaların karışık yapıları. Bu ve bunun gibi çoğaltabileceğimiz etkenler doğrudan ev ortamını yaralanmalara müsait hale getirir. Tek tek odalara bakıldığında ise örneğin salonda koltuk kenarlarının olmaması ciddi risk taşır. Zira yaşlılık döneminde düşme vakalarına çok sık rastlanır veya koltukların çok alçak olması oturup kalkma esnasında sıkıntı yaşamalarına sebebiyet verir. Mutfakta yüksek raf ve dolaplar başka bir problemdir. Yatak odasında çok yüksek karyola yine mobilya seviyesinin doğru ayarlanamamasından kaynaklı bir diğer sorundur. Banyolarda alçak küvet ve alçak tuvalet gene benzer sorunlardır. Bina giriş çıkışlarında basamak olması, bina içi merdivenlerde basamakların yüksek oluşu, bahçe alanın dağınık veya kaygan yüzeye sahip oluşu gibi sıkıntılar genel resmi ortaya koymak açısından sayılabilir.
Burada amaç basit düzenlemelerle evinizin erişebilirlik oranını arttırarak yaşam tarzınıza uygun biçimde kendi evinizde yaşamaya devam etmek olmalı. Şimdi bu amaca uygun olarak yapılması gereken değişikliklerden söz edelim.
Yaşlılık döneminde insanlar tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalabilir. Sandalye kullanmasalar dahi çoğu zaman eskisi kadar dinç kalamadıklarından iki büklüm dururlar. Dolayısıyla mutfağınmutfağın da yaşlı insanların ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi gerekir. Tekerlekli sandalye kullanan insanlar için altlarındaki dolaplar yüzünden standart boyutlarda tezgah kullanmak zor olabilir. Tezgah altındaki dolaplar lavaboya veya çalışma alanına rahatça ulaşabilmek adına kaldırılabilir. Katlanabilen veya çıkartılabilen raflar daha fazla çalışma alanı yaratmak için eklenebilir. Kayan raflar alttaki dolaplara sonradan eklenebilir. Prizler, çöp öğütücüleri ve havalandırma düğmeleri de dolabın veya tezgahın ön tarafına alınabilir. Lavabolar tekerlekli sandalye erişimine izin verecek şekilde monte edildikten sonra dolaplar lavabonun altına kaldırılabilir. Sıcak su boruları ile keskin kenarlı tesisat borularına yalıtım uygulanarak yanık gibi durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Tek kollu bir musluk tercih edilerek su sıcaklığı ve akış hızı daha kolay kontrol edilebilir. Mutfakta hareket ederken uygun giysi seçimine de özen gösterilmeli, uzun ve sarkan kıyafetlerden uzak dururken kol kısmı dar ve kısa modeller tercih edilmeli. Böylece giysinin sebep olacağı kazalar da önlenmiş olur. Ocak olarak açık veya kapalı konumu basit bir düzeneğe sahip ürünler satın almakta yarar var. Elektrikli ev aletleri kullanılıyor ise ocağa uzak alanlarda kullanmaya dikkat edilerek yanma ve elektrik çarpması gibi riskler azaltılabilir. Ankastre fırınlar tekerlekli sandalye kullananlar için pratik olup, onların erişebileceği bir yükseklikte olmalıdır. Aynı şekilde mutfakta birden fazla buzdolabı varsa yan yana yerleştirmek daha fazla efor harcamamak için idealdir. Mutfak tasarımında iş akışını kolaylaştırıp aksaklıkları en aza indirin, böylece mutfak görevleri basitleşecektir. Dolaplarda ayarlanabilir raflar daha kullanışlı olup, dolap kapaklarını açıp kapamak için çubuktan yardım alınabilir. Raylı mutfak rafları gibi modern seçenekler de incelenebilir.
Banyolar kaygan zeminlerinden ötürü en çok ev kazasının yaşandığı alanlardan birisidir. Dolayısıyla banyo dizaynı ile ilgili yapacağınız küçük değişiklikler hayatı önem taşır. Öncelikle banyonun havalandırma sistemi yeterli olmalıdır. Zehirlenme gibi durumlar için baca temizliği ihmal edilmemelidir. Yıkanırken kullanılan suyun ısısı termostat ile belirlenmeli, banyoda kullanılan elektrikli cihazlar kullanılmadığı zamanlarda muhakkak kapalı tutulmalıdır. Duş, küvet ve tuvalet için tutunma işlevi gören eklemeler yapın. Bu kulpların sağlam olmasına özen gösterin ve sık sık kontrol edin. Duşakabin veya küvet çevresine kaymak paspas koyarak ıslaklıktan kaynaklı düşme olasılığını önleyin. Duşakabin veya küvet içerisine tabure yerleştirin. Zira yaşlı insanlar çabuk yorulacaklarından dinlenmeleri gerekecektir. Havlu, sabun ve şampuan gibi malzemelerin duş veya küvet çevresine yakın, kolayca ulaşabilecek yerlere yerleştirin. Muslukların pratik bir tasarıma sahip olup ve net bir şekilde sıcak soğuk ayrımı yapabilen modellerinden tercih edin. Tuvalet içinse oturup kalkmanızı kolaylaştırması bakımından çok alçak olmayanlarından kullanabilirsiniz. Yaşlılığın ilerleyen dönemlerinde ısı hissetme kabiliyetlerinde düşüş olduğundan suyun çok olduğunun farkına varılmayabilir. Bu sebeple suyun sıcaklığı mutlaka kontrol edilerek yanık gibi kazalar engellenmelidir.
Yaşlanmayla beraber gelen ev kazalarının başında düşme gelir. Dolayısıyla zeminlerin durumu oldukça önemlidir. Banyo gibi alanların ıslak bir yüzeye sahip olması gibi sorunlar hayati tehlikelere sebep olabilir. Bilhassa banyo, tuvalet gibi alanlar için kaymak paspaslar tercih edilmeli ve mutlaka duş veya küvetin yakınına yerleştirilmelidir. Banyo dışında evi kalan bölümlerinde de kaygan yer döşemeleri tercih edilmemeli, ev içinde kullanılan terliklerin de sağlam ve dayanıklı modelleri satın alınmalıdır. Zemin kaynaklı problemlerden birisi de dağınık kilimler ve halılar sayılabilir. Oturma odası veya yatak odası gibi alanlarda halı bir yapıştırıcı sayesinde yere sabitlenerek bu sorunu da halledebilirsiniz. Yumuşak dokulu bir halı sayesinde düşmeden kaynaklı sert çarpmaları da engelleyebilirsiniz.
Yaşlıların başına gelen kazaların bir diğer sebebi de merdiven kaynaklı kazalardır. Zira merdivenler ekstra efor harcadığınız bir alan olduğundan yaşlılar için çok daha zordur. Merdivenle ilgili kazaların başında basamakların çok yüksek oluşu veya trabzanların olmaması sayılabilir. Dolayısıyla mümkünse merdivensiz evler tercih edilmeli, apartmanda yaşanacaksa da giriş katı düşünülerek olası kazaların önüne geçilmelidir.
Evi daha pratik hale getirmenin bir yolu da oda kapısı ve dolap kapılarında sürgülü modelleri tercih etmektir. Çünkü tekerlekli sandalye kullanan yaşlıları mümkün olduğunca az hareket ettiren bu modeller yaşlı insanlar için son derece pratik bir tercihtir. Sürgülü kapılı dolap modellerinde raylı düzenekler tercih edilerek daha az efor harcanması sağlanmalı.
Olası ev kazaları ve ihtiyaç durumunda mutlaka güvendiğiniz bir yakınınıza ulaşabileceğiniz numaralar el altında olmalı ve mümkünse kolayca görülebilen bir yere telefon numaraları yazılmalı. Evin her odasında mümkün mertebe yeterli aydınlatma sağlanarak karanlıktan kaynaklı kazaların önüne geçilmeli.
Resimdeki örnek ev Woodsun tasarımıdır.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Ailenizin evinde bulabileceğiniz 6 vintage dekorasyon öğesi’ başlığını okuyabilirsiniz.