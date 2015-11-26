Yaşlı insanların ihtiyaçlarına uygun dekorasyon fikirleri nelerdir?

Hayat geçiyor, günün birinde hepimiz yaşlanacağız. Zaman su gibi akıp giderken bir anda kendimizi tekerlekli sandalyelerle, yürümek için kullanılan bastonlarla bulabiliriz. Dolayısıyla hem aile büyüklerimiz göre ev dekore ederken hem de kendi ihtiyarlık dönemimiz için yaşı geçkin insanlara uygun nasıl ev dekorasyonu yapılır sorusu üzerinde düşünmekte fayda var.

Yaşlanmanın sağlığımıza ve sıhhatimize olumsuz etkisi malum. Ne yazık ki gündelik yaşamımıza ciddi etkileri var. Şu an bize çok basit gelen yürümek, üst raflara uzanmak, eğilmek, yıkanmak gibi faaliyetler yaşlanınca zor gelmeye başlıyor. Dolayısıyla evde bazı değişiklikler yaparak eşyaya erişme ve evde rahat hareket etme durumunu maksimum düzeye çıkarmak gerekiyor.

Konforlu ve rahat bir yaşlılık dönemi için şüphesiz bakım evleri veya yaşam merkezleri gibi alternatifler mevcut. Ancak bu tamamen bir tercih meselesi. Eğer mümkün olduğu kadar kendi evinize yaşamayı seçerseniz yaşam alanınızı değişen ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik olarak değiştirebilirsiniz.

Ne gibi değişiklikler bir evi daha pratik ve erişilebilir yapar? Bu soru üzerine fikir sunduğumuz yazıda bazı başlıkları inceleyeceğiz. En basitinden dar kapı gibi engellerden kurtularak hareket kapasitesi arttırılabilir. Ama bir tamamen işlevsel hale getirmek ve yaşlı insanları ağırlaması sağlamak çok daha fazlasını gerektirir elbette.

Yaşlı insanların ev içi karşılaştığı sorunları genel olarak toparlarsak şu sebeplere dayanır: yetersiz ışıklandırma, kaygan yüzeyler, engebeli yer döşemeleri, pürüzlü duvar ve eşyalar, eşyaların karışık yapıları. Bu ve bunun gibi çoğaltabileceğimiz etkenler doğrudan ev ortamını yaralanmalara müsait hale getirir. Tek tek odalara bakıldığında ise örneğin salonda koltuk kenarlarının olmaması ciddi risk taşır. Zira yaşlılık döneminde düşme vakalarına çok sık rastlanır veya koltukların çok alçak olması oturup kalkma esnasında sıkıntı yaşamalarına sebebiyet verir. Mutfakta yüksek raf ve dolaplar başka bir problemdir. Yatak odasında çok yüksek karyola yine mobilya seviyesinin doğru ayarlanamamasından kaynaklı bir diğer sorundur. Banyolarda alçak küvet ve alçak tuvalet gene benzer sorunlardır. Bina giriş çıkışlarında basamak olması, bina içi merdivenlerde basamakların yüksek oluşu, bahçe alanın dağınık veya kaygan yüzeye sahip oluşu gibi sıkıntılar genel resmi ortaya koymak açısından sayılabilir.

Burada amaç basit düzenlemelerle evinizin erişebilirlik oranını arttırarak yaşam tarzınıza uygun biçimde kendi evinizde yaşamaya devam etmek olmalı. Şimdi bu amaca uygun olarak yapılması gereken değişikliklerden söz edelim.