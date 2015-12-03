Küçük bir ev için 6 iç dekorasyon çözümü

Şehir hayatı baz alındığında hepimizin çok büyük evlerde yaşamadığı bir gerçek. Müstakil ev yerine apartman hayatının ağırlıklı olduğu metropollerde çoğunlukla küçük dairelerde yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız mekanlar küçük bile olsa zevkimize ve ihtiyaçlarımıza uygun bir yaşam alanı yaratmak zorundayız. Zira ömrümüzün büyük bir kısmı evlerimizde geçtiğinden nasıl bir dairede oturduğumuz önemli bir konu.
Oturduğumuz evin boyutunu değiştiremesek de bazı yöntem ve yaratıcı fikirler sayesinde dairemizi olduğundan daha büyük göstermek mümkün. Bu yazıda vereceğimiz iç dekorasyon çözümlerini uygulayarak hem evinizi daha büyük gösterecek hem de yaşadığınız mekandan maksimum faydalanmayı öğreneceksiniz.
Genel olarak bakıldığında küçük daireler için en akıllıca yöntem fonksiyonel ve çok amaçlı mobilyalar kullanmaktır. Ancak iş elbette burada bitmiyor. Aynı zamanda gereksiz yer kaplayan dolaplar, kapılar gibi ilk anda aklınıza gelmeyen bölümleri de akıllıca dizayn ederek bu problemi de halletmeniz mümkün.
Eviniz küçük olduğu zaman dilediğiniz gibi döşemenin bazı zorlukları vardır. En başta da mobilya seçimi. Mecburen dairenizin boyutuna göre bir dekorasyon yapmak zorundasınız. Örneğin bir yatak odası döşüyorsanız odaya sığmayacak eşyalar işinizi zorlaştırabilir. Bu sebeple mobilya tercihiniz ön plana çıkıyor. Yine yatak odası örneğinden yola çıkarsak en baştan gardırop düzeninizi yapmasanız sonradan ihtiyaca göre daha fazla dolap almak zorunda kalabilir, böylece zaten dar olan alanınızı iyice kapatırsınız. işte bu noktada kullanışlı eşyalar devreye giriyor. Kullanışlı eşyadan kasıt, pratik olduğu kadar fonksiyonel de olabilmesi. Örneğin salonunuza aldığınız koltuğun aynı zamanda yatağa dönüşmesi misafir odanız yoksa büyük kolaylık sağlayacaktır. Daha genel açıdan değerlendirirsek ise büyük eşyalar evde göz yoran bir kalabalık oluşturacağından daha az yer kaplayan mobilyalara yönelmekte fayda var.ikincil olarak da satın alacağınız eşyanın çok amaçlı bir tasarıma sahip olması gerekiyor. Böylece birden fazla eşya satın almak yerine hepsini tek mobilyada topluyorsunuz. Çok amaçlı eşyalara örnek olarak baza sistemli yataklar, yatağa dönüşen koltuklar, içinden servis sehpası çıkan orta masalar sayılabilir. Yine fonksiyonel tasarımlara örnek olarak katlanabilen yemek masaları sayılabilir. Küçük bir ipucu olarak zemine oturan değil ayaklı mobilya tercih edin. Bu sayede eşyalar daha az yer kaplıyormuş gibi bir göz yanılması yaratabilirsiniz. En çok eşyanın bulunduğu salon için oturma grubu olarak klasik çok parçalı oturma takımları yerine L şeklinde köşe koltuk ve onu tamamlayacak modern sandalyeler veya puf koltuk tercih edilebilir. Salonda ve diğer odalarda aksesuar olarak ayna kullanmak derinlik hissi ve genişlik etkisi katacaktır. Yatak odasında duvara gömülü dolaplar büyük kolaylık sağlar. Bunun dışında mümkünse yatak da duvara gömme olarak dizayn edilirse epey bir boşluk elde edersiniz. Makyaj masası gibi parçaları ortaya koymak yerine duvara sabitlemek yine mekanı daha ferah göstermek açısından işe yarar küçük tavsiyelerdir.
Örnekteki oda dekorasyonu Vavien İç Mimarlık tasarımıdır.
Küçük evlerin odaları da küçük olduğundan daha fazla yer açacak her türlü fikri değerlendirmek durumundayız. Zira ilk anda küçükmüş gibi görünen bu fikirler uzun vadede evimizde rahatlık sağlayacaktır. Mesela çoğu zaman aklımıza gelmeyen kapılar bir sorundur. Çünkü kapının açılıp kapanması odada belli bir yer kaplayacağından kapı da gereksiz yer işgal edebilir. Oysa sürgülü kapı kullandığınız zaman kapının kapladığı alan da size kalır. Eğer evinizi sıfırdan yaptırıyorsanız biraz daha masraf edip sürgülü kapı seçeneğini değerlendirin. Ancak ev size ait değilse ve üzerinde çok fazla değişiklik yapma imkanınız yoksa sürgülü kapı sistemli dolapları tercih edebilirsiniz.
Eski tip evlerde daha çok olmakla birlikte hala modası geçmeyen basamaklı zeminler kendine özgü havasını korumaya devam ediyor. Düz zemini kırarak sıradan görünümü bozan basamaklar evlerinize modern bir stil kazandırıyor. Bilhassa açık mutfaklı salonlarda sınır işlevi görerek dekorasyona doğrudan katkı sağlayan bu zemin fikrini siz de deneyebilirsiniz. Açık mutfak dışında L tipi salonlarda da kullanılabilen basamaklı zeminler hem dairenize daha düzenli bir hava verirken aynı zamanda oda içerisinde farklı bölümleri birbirinden ayırmaya yarıyor. Evinizin mimari özelliklerine göre farklı alanlarda kullanabileceğiniz basamaklar örneğin dairede kısa bir hol bulunuyorsa ve salonla arasında bir kapı yoksa mekanı olduğundan daha geniş gösterecektir. Yani küçük daireleri olduğundan daha büyük gösterirken aynı zamanda kapı dışında sınır belirlemek için de fonksiyonel bir yoldur. Söz konusu basamaklar genellikle bir iki merdivenden ibaret olup, basamakla yükseltilen kısmın ne amaçla kullanılacağı nasıl bir dekorasyon yapmak isteğinize bağlıdır. Örneğin salonda uygulayacağınız basamak düzeni ile yüksek kısmı yemek odası haline getirebilir veya dilerseniz kütüphane bölümü olarak da değerlendirebilirsiniz. Aynı oda içerisinde iki farklı alan oluşturmak için oldukça başarılı bir yöntem.
Küçük evlerde mümkün olan her bölümde daha fazla yer açma üzerine kurulu bir dekorasyon amaçlamalıyız. Zira yazıda da belirttiğimiz üzere bu gibi küçük detayların uzun vadede hayatımızı kolaylaştıracağı kesin. Çok amaçlı eşyadan tutun da sürgülü kapılara dek maksat; mobilyanın daha az yer kaplaması olup, size daha çok alan sağlamaktır. Tıpkı sürgülü kapılar gibi oda içerisinde kullanabileceğiniz paravanlar, kapı işlevi görerek odaları dizayn ederken size kolaylık sağlayacaktır. Mümkünse hareket edebilen veya tekerlekli modellerden tercih ederseniz hem kullanımı pratik olacak hem de ihtiyaca göre yerini değiştirebileceksiniz. Bilhassa tek bir geniş odası bulunan daireler için son derece kullanışlıdır.
Küçük daireler ile ilgili önemli bir problem de depolama sıkıntısıdır. Zira yeriniz dar ancak eşyanız çoktur ve her biri için yer ayırmaya çalışmak, giderek daha çok dolap satın almak oda içerisinde hareket etmenizi zorlaştırır. Özellikle en fazla eşyanın bulunduğu yatak odaları için ideal model gömme dolaptır. Gömme dolap için hiç kullanmadığınız boş bir duvar seçerek boydan boya gömme dolap alanı olarak kullanmak dekorasyon açısından daha elverişli olacaktır. Bu dolaplar portatif dolaplara göre daha çok yer kapladığında oda içerisinde birden fazla ve küçük kullanmak pratik bir seçim olmaz. Seçtiğiniz dolabı mutlaka duvara sabitlemeye özen gösterin, zira ağırlık yükünden dolayı tehlikeli olabilir. Gömme dolabı yenilemek masraflı olacağından istediğiniz derinlik ve raf sayısına sahip olduğundan da emin olun. Son olarak dolap renginin dekorasyonun kalanına uyması için duvar rengine uygun seçin ki odayı yenilediğinizde dahi dolabınız sırıtmasın.
Yaşam alanlarımızı olduğundan daha büyük göstermek için fonksiyonel mobilyalardan faydalandığımız gibi küçük hileler de işimize yarar. Örneğin daireniz küçükse koyu renklerden kaçınmanız gerekir. Zira koyu renkler evi olduğundan daha basık ve karanlık gösterecektir. Dolayısıyla psikolojik olarak da size negatif yansıyan renkler yerine açık tonlara yönelirsek evimiz olduğundan daha büyük görünür. Bilhassa duvarlar ve yer döşemesinde açık renkler kullanılmalı, çünkü eşyalarınızı yenileyebilme imkanınız varken duvar ve zemini yenilemek daha meşakkatlidir. Ancak eşyalarda da koyu renkler yerine pastel renklerden tercih yapmak daha iyi sonuç verecektir.
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