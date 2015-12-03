Küçük bir ev için 6 iç dekorasyon çözümü

Şehir hayatı baz alındığında hepimizin çok büyük evlerde yaşamadığı bir gerçek. Müstakil ev yerine apartman hayatının ağırlıklı olduğu metropollerde çoğunlukla küçük dairelerde yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız mekanlar küçük bile olsa zevkimize ve ihtiyaçlarımıza uygun bir yaşam alanı yaratmak zorundayız. Zira ömrümüzün büyük bir kısmı evlerimizde geçtiğinden nasıl bir dairede oturduğumuz önemli bir konu.

Oturduğumuz evin boyutunu değiştiremesek de bazı yöntem ve yaratıcı fikirler sayesinde dairemizi olduğundan daha büyük göstermek mümkün. Bu yazıda vereceğimiz iç dekorasyon çözümlerini uygulayarak hem evinizi daha büyük gösterecek hem de yaşadığınız mekandan maksimum faydalanmayı öğreneceksiniz.

Genel olarak bakıldığında küçük daireler için en akıllıca yöntem fonksiyonel ve çok amaçlı mobilyalar kullanmaktır. Ancak iş elbette burada bitmiyor. Aynı zamanda gereksiz yer kaplayan dolaplar, kapılar gibi ilk anda aklınıza gelmeyen bölümleri de akıllıca dizayn ederek bu problemi de halletmeniz mümkün.