10 farklı duşakabin modeli

Türkiye'de banyo denince ilk akla gelen şeylerden biri Türk Hamamı'dır. Banyo yapmanın başlı başına bir merasim olduğu bir kültürden geliyoruz. Hamamda geçirilen uzun saatlerin ardından göbek taşında keselenerek ölü hücrelerden arınma, banyo faslı bittikten sonra da ılıklı bölümünde rahatlamayı içeren bir dizi ritüeli barındıran bir faaaliyet olmuştur banyo yapmak bu topraklarda.
Gelişen ekonomik durumlar evlerde bireysel banyoların yer almasına neden oldu. Ancak eski banyolarda da duş alma geleneği yoktu. Termosifonla ısıtılan banyolarda yine kurnalara doldurulan su maşrapayla dökülürdü ve başlarımız hala eğikti. Duş kültürünün gelmesi ise yaşamın hızlanması ve şofbenlerin ve elektrikli termosifonların ortaya çıkmasıyla oldu.
Artık banyolarda küçük bir duş alanı yeterliydi ve banyonun diğer kısımlarını ıslatmaya gerek yoktu. Önceleri bu ihtiyaç perdelerle karşılandı ama sonra hayatımıza duşakabin diye bir kavram girdi.
Bugün homify'da yeni nesil duşakabin örneklerinden oluşan bir seçki hazırladık. Hazırsanız bu modern duşakabinleri incelemeye başlayalım.
Duşakabinler hayatımıza ilk girdiğinde genelde plastik ve pvc olarak karşımıza çıkıyorlardı. Ama şimdilerde daha ziyade ca duşakabinleri görüyoruz. resimde gördüğünüz örnek ise hiç çerçeve kullanılmadan tamamen camdan mal edilmiş. Ataşehir'deki merkezinde kişiye özel duşakabin çözümleri yaratan Creative Duşakabin firması tarafından üretilen duşakabin keyifli bir duş vaat ediyor. Firma büyük projeler yerine kişiye özel butik projelerde yer almayı tercih ediyor.
Denizli merkezli ÖMS Mobilya dekorasyon firmasının imzasını taşıyan bir evde bulunan bu duşakabin ise alaüminyum çerçevesiyle dikkat çekiyor. Duşakabin sürgülü iki kapıdan oluşuyor.
Resimde gördüğünüz duşakabinde ise cam ve krom nikel bir arada ustalıkla kullanılmış. Ortaya çok şık bir kompozisyon çıkmış.
Resimde gördüğünüz YKS Dekorasyon!a ait evde bulunan duşakabin ise şu ana gördüklerimizden farklı olarak tabandan tavana kadar uzanıyor. Açılır kapanır bir kapıya sahip olan duşakabin son derece estetik görünüyor.
Duşakabinler banyoların büyüklüklerine göre ölçeklendirilebilen ve mekana özel üretilen ürünler. Resimde gördüğünüz duşakabin de küçük duş alanına uygun olarak üretilmiş. Banyoda Dekoset imzası var.
Banyo Tadilatları firmasının elindne çıkan bu banyoda cam mermerle olağanüstü bir uyum yakalamış. İki parçalaı cam kapin açılır kapanır kapıdan oluşuyor.
Resimde gördüğünüz duşakabin de tavana kadar uzanıyor. Açılır kapanır kapıya sahip duşakabinin camları dekoratif cam olarak tercih edilmiş.
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu banyonun bulunduğu evi daha öncekiyazılarımızdan birinde ayrıntılı olarak gezmiştik. Türk hamamı konseptine sahip banyoda cam kapı sayesinde banyonun sadece belli bir kısmı ıslak bölüm olarak kullanılıyor.
İdea Mimarlık imzalı bir evin banyosunda bulunan bu duşakabin de tavana kadar uzanıyor. Çerçeve kullanılmayan kabin çok şık görünüyor.
Resimde gördüğünüz kabin ise alüminyum çerçeveli ve açılıp kapanan iki kanatlı bir kapıya sahip.
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