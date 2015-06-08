10 farklı duşakabin modeli

Türkiye'de banyo denince ilk akla gelen şeylerden biri Türk Hamamı'dır. Banyo yapmanın başlı başına bir merasim olduğu bir kültürden geliyoruz. Hamamda geçirilen uzun saatlerin ardından göbek taşında keselenerek ölü hücrelerden arınma, banyo faslı bittikten sonra da ılıklı bölümünde rahatlamayı içeren bir dizi ritüeli barındıran bir faaaliyet olmuştur banyo yapmak bu topraklarda.

Gelişen ekonomik durumlar evlerde bireysel banyoların yer almasına neden oldu. Ancak eski banyolarda da duş alma geleneği yoktu. Termosifonla ısıtılan banyolarda yine kurnalara doldurulan su maşrapayla dökülürdü ve başlarımız hala eğikti. Duş kültürünün gelmesi ise yaşamın hızlanması ve şofbenlerin ve elektrikli termosifonların ortaya çıkmasıyla oldu.

Artık banyolarda küçük bir duş alanı yeterliydi ve banyonun diğer kısımlarını ıslatmaya gerek yoktu. Önceleri bu ihtiyaç perdelerle karşılandı ama sonra hayatımıza duşakabin diye bir kavram girdi.

Bugün homify'da yeni nesil duşakabin örneklerinden oluşan bir seçki hazırladık. Hazırsanız bu modern duşakabinleri incelemeye başlayalım.