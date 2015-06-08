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10 farklı duşakabin modeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
ARCO - MAESTA BATHROOMS, MAESTA BATHROOM FURNITURE MAESTA BATHROOM FURNITURE BanyoRaflar
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Türkiye'de banyo denince ilk akla gelen şeylerden biri Türk Hamamı'dır. Banyo yapmanın başlı başına bir merasim olduğu bir kültürden geliyoruz. Hamamda geçirilen uzun saatlerin ardından göbek taşında keselenerek ölü hücrelerden arınma, banyo faslı bittikten sonra da ılıklı bölümünde rahatlamayı içeren bir dizi ritüeli barındıran bir faaaliyet olmuştur banyo yapmak bu topraklarda. 

Gelişen ekonomik durumlar evlerde bireysel banyoların yer almasına neden oldu. Ancak eski banyolarda da duş alma geleneği yoktu. Termosifonla ısıtılan banyolarda yine kurnalara doldurulan su maşrapayla dökülürdü ve başlarımız hala eğikti. Duş kültürünün gelmesi ise yaşamın hızlanması ve şofbenlerin ve elektrikli termosifonların ortaya çıkmasıyla oldu. 

Artık banyolarda küçük bir duş alanı yeterliydi ve banyonun diğer kısımlarını ıslatmaya gerek yoktu. Önceleri bu ihtiyaç perdelerle karşılandı ama sonra hayatımıza duşakabin diye bir kavram girdi. 

Bugün homify'da yeni nesil duşakabin örneklerinden oluşan bir seçki hazırladık. Hazırsanız bu modern duşakabinleri incelemeye başlayalım. 

Çerçevesiz cam

Banyo Cam Kapıları Creative Duşakabin BanyoKüvet & Duşlar
Creative Duşakabin

Banyo Cam Kapıları

Creative Duşakabin
Creative Duşakabin
Creative Duşakabin

Duşakabinler hayatımıza ilk girdiğinde genelde plastik ve pvc olarak karşımıza çıkıyorlardı. Ama şimdilerde daha ziyade ca duşakabinleri görüyoruz. resimde gördüğünüz örnek ise hiç çerçeve kullanılmadan tamamen camdan mal edilmiş. Ataşehir'deki merkezinde kişiye özel duşakabin çözümleri yaratan Creative Duşakabin firması tarafından üretilen duşakabin keyifli bir duş vaat ediyor. Firma büyük projeler yerine kişiye özel butik projelerde yer almayı tercih ediyor. 

Alüminyum çerçeve

Banyo Kapı homify BanyoAksesuarlar
homify

Banyo Kapı

homify
homify
homify

Denizli merkezli ÖMS Mobilya dekorasyon firmasının imzasını taşıyan bir evde bulunan bu duşakabin ise alaüminyum çerçevesiyle dikkat çekiyor. Duşakabin sürgülü iki kapıdan oluşuyor. 

Krom nikel ve camın uyumu

MAYA VERA DUŞ Modern Banyo
VERA DUŞ

MAYA

VERA DUŞ
VERA DUŞ
VERA DUŞ

Resimde gördüğünüz duşakabinde ise cam ve krom nikel bir arada ustalıkla kullanılmış. Ortaya çok şık bir kompozisyon çıkmış.

Yerden tavana kadar

BANYO TASARIMI Ysk Dekorasyon BanyoDekorasyon
Ysk Dekorasyon

BANYO TASARIMI

Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon
Ysk Dekorasyon

Resimde gördüğünüz YKS Dekorasyon!a ait evde bulunan duşakabin ise şu ana gördüklerimizden farklı olarak tabandan tavana kadar uzanıyor. Açılır kapanır bir kapıya sahip olan duşakabin son derece estetik görünüyor.

Küçük ve şık

lüks banyo dolabı Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti. BanyoLavabolar
Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.

lüks banyo dolabı

Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.
Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.
Dekoset Çelik Kapı Mobilya San Tic Ltd Şti.

Duşakabinler banyoların büyüklüklerine göre ölçeklendirilebilen ve mekana özel üretilen ürünler. Resimde gördüğünüz duşakabin de küçük duş alanına uygun olarak üretilmiş. Banyoda Dekoset imzası var.

Mermer ve cam

Banyo Tadilatı Banyo Tadilatları Minimalist Banyo
Banyo Tadilatları

Banyo Tadilatı

Banyo Tadilatları
Banyo Tadilatları
Banyo Tadilatları

Banyo Tadilatları firmasının elindne çıkan bu banyoda cam mermerle olağanüstü bir uyum yakalamış. İki parçalaı cam kapin açılır kapanır kapıdan oluşuyor.

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Tavana uzanan kabin

House Project, BA DESIGN BA DESIGN BanyoDekorasyon
BA DESIGN

House Project

BA DESIGN
BA DESIGN
BA DESIGN

Resimde gördüğünüz duşakabin de tavana kadar uzanıyor. Açılır kapanır kapıya sahip duşakabinin camları dekoratif cam olarak tercih edilmiş.

Türk hamamına kabin

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan bu banyonun bulunduğu evi daha öncekiyazılarımızdan birinde ayrıntılı olarak gezmiştik. Türk hamamı konseptine sahip banyoda cam kapı sayesinde banyonun sadece belli bir kısmı ıslak bölüm olarak kullanılıyor.

Çerçevesiz

Ispartakule'de bir daire, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Modern Banyo
İdea Mimarlık

Ispartakule'de bir daire

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık imzalı bir evin banyosunda bulunan bu duşakabin de tavana kadar uzanıyor. Çerçeve kullanılmayan kabin çok şık görünüyor.

Küçük kabin

ARCO - MAESTA BATHROOMS MAESTA BATHROOM FURNITURE BanyoRaflar
MAESTA BATHROOM FURNITURE

ARCO – MAESTA BATHROOMS

MAESTA BATHROOM FURNITURE
MAESTA BATHROOM FURNITURE
MAESTA BATHROOM FURNITURE

Resimde gördüğünüz kabin ise alüminyum çerçeveli ve açılıp kapanan iki kanatlı bir kapıya sahip.

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Bu duşakabin modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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