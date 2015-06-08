Ön bahçeniz için 10 fikir

Yaz nazlana nazlana da olsa geldi. Yazın kimileri için evde tadilat mevsimi, kimileri için ise yeni bir eve taşınmanın zamanı. Ama bahçesi olanların yazın en büyük uğraşları bahçeyle oluyor. Ama bahçe için verilen zahmetlerin karşılığı da akşamüstü serinliği çıkınca alınıyor. Bahçesi olmayanlar akşamın keyfini ancak sınırlı balkonlarında geçirirken, bahçe sahipleri bahçelerinde rahat rahat serinliğinin tadını çıkarıyor.

Bahçe sahipleri bahçelerini nasıl yenileceklerini düşünür dururlar. Biz de bunu düşünerek bahçe sahibi homify okurlarının ön bahçeleri için biraz fikir vermeye çalışmak istedik.

Bahçenizi güzelleştirmenin yollarını arıyorsanız bu yazıda ilham alabileceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Lafı azla uzatmadan bahçe fikirlerine geçelim.