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Ön bahçeniz için 10 fikir

Aydin Sanli Aydin Sanli
Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
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Yaz nazlana nazlana da olsa geldi. Yazın kimileri için evde tadilat mevsimi, kimileri için ise yeni bir eve taşınmanın zamanı. Ama bahçesi olanların yazın en büyük uğraşları bahçeyle oluyor. Ama bahçe için verilen zahmetlerin karşılığı da akşamüstü serinliği çıkınca alınıyor. Bahçesi olmayanlar akşamın keyfini ancak sınırlı balkonlarında geçirirken, bahçe sahipleri bahçelerinde rahat rahat serinliğinin tadını çıkarıyor. 

Bahçe sahipleri bahçelerini nasıl yenileceklerini düşünür dururlar. Biz de bunu düşünerek bahçe sahibi homify okurlarının ön bahçeleri için biraz fikir vermeye çalışmak istedik. 

Bahçenizi güzelleştirmenin yollarını arıyorsanız bu yazıda ilham alabileceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Lafı azla uzatmadan bahçe fikirlerine geçelim. 

Palmiyeler

Otel Bahçesi Peyzaj Uygulaması homify Akdeniz Bahçe
homify

Otel Bahçesi Peyzaj Uygulaması

homify
homify
homify

Ege ve Akdeniz'de yazlık sahibiyseniz, bahçenizi palmiye ağaçlarıyla süsleyebilirsiniz. Bu çok yıllık bitki Ege ve Akdeniz iklimine kolayca uyum sağlayıp büyüdüğünde hoş bir görüntü oluşturuyor. Resimdeki bahçede de palmiyenin estetik görünümünden epeyce faydalanılmış. Bahçenin altında Msf Dizayn Peyzaj Mimarlık ve Kentsel Tasarım şirketinin imzası var.

Palmiyeden bahsetmişken ağaçla ilgili bir de malumat verelim. Tek yerli Palmiye türü Datça Hurması olarak da bilinen meyvenin ağacı.

Şemsiyeler

300x300cm Kelepçeli sistem şemsiye Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş BahçeMobilyalar
Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş

300x300cm Kelepçeli sistem şemsiye

Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş
Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş
Akbrella Şemsiye San. ve Tic. A.Ş

Bahçenizde güneşin yakıcı ve zararlı etkilerinden korunmanın bir yolu da şemsiye kullanmak. Türkiye'de bu alanda uzmanlaşmış firmalar bulunuyor Bunlardan biri de İstanbul'da üretim yapan Akbrella. Resimde firmanın ürettiği şemsiyelerden birini görüyorsunuz. Bu şemsiyelerle güneşli saatlerde bile bahçede oturmak mümkün olabilir. 

Bahçe mobilyaları ve aksesuarları

BAHÇE - FERFORJE TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ BahçeMobilyalar
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

BAHÇE – FERFORJE

TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ
TARZDEKOR NAGİHAN KARAKUŞ

Bahçede vakit geçirirken konforlu oturma çözümleri çok önemli. Nagihan Karakuş tarafından işletilen Tarz Dekor'da bahçeniz için çok şık oturma çözümleri ve aksesuarlar bulunuyor. Resimde bunlardan bazılarını görebiliyorsunuz. İstiridye koltuklara bayıldık. Sizce de çok değiller mi? Metal çiçek sulama aparatından, bahçe fenerine kadar türlü aksesuarlarla bahçenizi renklendirebilirsiniz. 

Çardak

AHŞAP KARE GAZEBO, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSera & Çardaklar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AHŞAP KARE GAZEBO

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Çardaklar geniş bahçesi olan tüm bahçe sahiplerinin hayalidir. Güneşin zararlı ışınlarından da, yağmurdan ve rüzgardan da korunma sağlayan çardaklar yaz akşamları ailecek toplanmak için birebir. Siz de bahçenize böyle bir çardak yaptırmak için Ağaç Ev Mobilya Peyzaj firmasıyla görüşebilirsiniz. 

Ahşap saksılar

AHŞAP SAKSI AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSaksı & Vazolar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AHŞAP SAKSI

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Bahçede saksılar her zaman güzel bir etki yaratır. bir önceki resimdeki çardağı yapan Ağaç Ev Mobilya peyzaj firması yaptığı ahşap saksılarla da bahçe sahiplerine estetik çözümler sunuyor. Bu saksılarda ister menekşe isterse de sümbül yetiştirebilirsiniz. Tercih size kalmış.

Bahçe şöminesi

BAHÇE ŞÖMİNESİ - KIŞ GÜNEŞİ BAHÇE ŞÖMİNESİ BahçeOcak & Barbekü
BAHÇE ŞÖMİNESİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ – KIŞ GÜNEŞİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ

Kim sevmez kamp ateşini. Bahçelerde kamp ateşini yamanın yolu bahçe şöminelerinden geçiyor. Türkiye'de sadece bahçe şömineleri konusunda uzmanlaşmış firmalar bulunuyor. Türlü modeldeki bahçe şöminesiyle hem serin yaz gecelerini ısıtmak hem de gecelere romantik bir hava katmak elinizde. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Büyük boy çardak

KM-126 KAMELYA, KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ

KM-126 KAMELYA

KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ
KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ
KAYALAR AHŞAP KERESTE ÜRÜNLERİ

Çardakları ihtiyacınıza göre yaptırmanız mümkün. Kalabalık bir aileniz varsa standart bir çardaktan daha büyük bir çardak sipariş edebilirsiniz. Kocaeli'de bulunan Kayalar Ahşap ve Kereste istenen her boyutta çardağı üretiyor. 

Paket taşları

Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Asis Mimarlik

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Arnavut kaldırımlarında kullanılan taşlara paket taşı denir. Bahçenizin bir bölümünü paket taşla kaplatmak bahçenize estetik bir katkıda bulunabilir.

Kayrak taşları

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bahçenizi kaplayabileceğiniz bir başka taş türü ise kayrak taşı. Kayrak taşından yapılmış yürüyüş yollarıyla bahçenizi güzelleştirebilirsiniz.

Doğal taş görünümlü seramik karalor

Bahçe Şelalesi homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bahçe Şelalesi

homify
homify
homify

Bahçenizi doğal taş görünümlü seramik karolarla da kaplayabilirsiniz. Sonuç resimde görüldüğü gibi gayet şık olur. 

Bahçeniz için birbirinden farklı çardak modellerini görmek için: 

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Bu ön bahçe fikirlerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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