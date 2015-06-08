Ön bahçeniz için 10 fikir

Yaz nazlana nazlana da olsa geldi. Yazın kimileri için evde tadilat mevsimi, kimileri için ise yeni bir eve taşınmanın zamanı. Ama bahçesi olanların yazın en büyük uğraşları bahçeyle oluyor. Ama bahçe için verilen zahmetlerin karşılığı da akşamüstü serinliği çıkınca alınıyor. Bahçesi olmayanlar akşamın keyfini ancak sınırlı balkonlarında geçirirken, bahçe sahipleri bahçelerinde rahat rahat serinliğinin tadını çıkarıyor.
Bahçe sahipleri bahçelerini nasıl yenileceklerini düşünür dururlar. Biz de bunu düşünerek bahçe sahibi homify okurlarının ön bahçeleri için biraz fikir vermeye çalışmak istedik.
Bahçenizi güzelleştirmenin yollarını arıyorsanız bu yazıda ilham alabileceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Lafı azla uzatmadan bahçe fikirlerine geçelim.
Ege ve Akdeniz'de yazlık sahibiyseniz, bahçenizi palmiye ağaçlarıyla süsleyebilirsiniz. Bu çok yıllık bitki Ege ve Akdeniz iklimine kolayca uyum sağlayıp büyüdüğünde hoş bir görüntü oluşturuyor. Resimdeki bahçede de palmiyenin estetik görünümünden epeyce faydalanılmış. Bahçenin altında Msf Dizayn Peyzaj Mimarlık ve Kentsel Tasarım şirketinin imzası var.
Palmiyeden bahsetmişken ağaçla ilgili bir de malumat verelim. Tek yerli Palmiye türü Datça Hurması olarak da bilinen meyvenin ağacı.
Bahçenizde güneşin yakıcı ve zararlı etkilerinden korunmanın bir yolu da şemsiye kullanmak. Türkiye'de bu alanda uzmanlaşmış firmalar bulunuyor Bunlardan biri de İstanbul'da üretim yapan Akbrella. Resimde firmanın ürettiği şemsiyelerden birini görüyorsunuz. Bu şemsiyelerle güneşli saatlerde bile bahçede oturmak mümkün olabilir.
Bahçede vakit geçirirken konforlu oturma çözümleri çok önemli. Nagihan Karakuş tarafından işletilen Tarz Dekor'da bahçeniz için çok şık oturma çözümleri ve aksesuarlar bulunuyor. Resimde bunlardan bazılarını görebiliyorsunuz. İstiridye koltuklara bayıldık. Sizce de çok değiller mi? Metal çiçek sulama aparatından, bahçe fenerine kadar türlü aksesuarlarla bahçenizi renklendirebilirsiniz.
Çardaklar geniş bahçesi olan tüm bahçe sahiplerinin hayalidir. Güneşin zararlı ışınlarından da, yağmurdan ve rüzgardan da korunma sağlayan çardaklar yaz akşamları ailecek toplanmak için birebir. Siz de bahçenize böyle bir çardak yaptırmak için Ağaç Ev Mobilya Peyzaj firmasıyla görüşebilirsiniz.
Bahçede saksılar her zaman güzel bir etki yaratır. bir önceki resimdeki çardağı yapan Ağaç Ev Mobilya peyzaj firması yaptığı ahşap saksılarla da bahçe sahiplerine estetik çözümler sunuyor. Bu saksılarda ister menekşe isterse de sümbül yetiştirebilirsiniz. Tercih size kalmış.
Kim sevmez kamp ateşini. Bahçelerde kamp ateşini yamanın yolu bahçe şöminelerinden geçiyor. Türkiye'de sadece bahçe şömineleri konusunda uzmanlaşmış firmalar bulunuyor. Türlü modeldeki bahçe şöminesiyle hem serin yaz gecelerini ısıtmak hem de gecelere romantik bir hava katmak elinizde.
Çardakları ihtiyacınıza göre yaptırmanız mümkün. Kalabalık bir aileniz varsa standart bir çardaktan daha büyük bir çardak sipariş edebilirsiniz. Kocaeli'de bulunan Kayalar Ahşap ve Kereste istenen her boyutta çardağı üretiyor.
Arnavut kaldırımlarında kullanılan taşlara paket taşı denir. Bahçenizin bir bölümünü paket taşla kaplatmak bahçenize estetik bir katkıda bulunabilir.
Bahçenizi kaplayabileceğiniz bir başka taş türü ise kayrak taşı. Kayrak taşından yapılmış yürüyüş yollarıyla bahçenizi güzelleştirebilirsiniz.
Bahçenizi doğal taş görünümlü seramik karolarla da kaplayabilirsiniz. Sonuç resimde görüldüğü gibi gayet şık olur.
Bahçeniz için birbirinden farklı çardak modellerini görmek için: