Kemalpaşa'ya modern konutlar geliyor

Ankara'dan İzmir yönüne gidenler Kemalpaşa'ya geldiklerinde İzmir'e geldiklerini anlarlar. Ancak bir çok kişi için Kemalpaşa yol kenarındaki fabrika ve antrepolardan ibarettir. oysa İzmir'in bu güzel ilçesi her geçen gün modernleşen bir yerleşim yeri. konut sektöründeki gelişmeler Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gelişmiş sanayisiyle ünlü ilçede görülüyor.

Bugün homify'da size tanıtacağımız daire Penint Design İç mimarlık&Endüstriyel Tasarım firması tarafından Kemalpaşa'da yapılması planlanan Erbek-Nif projesi için hazırlanmış.