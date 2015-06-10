Kemalpaşa'ya modern konutlar geliyor

Ankara'dan İzmir yönüne gidenler Kemalpaşa'ya geldiklerinde İzmir'e geldiklerini anlarlar. Ancak bir çok kişi için Kemalpaşa yol kenarındaki fabrika ve antrepolardan ibarettir. oysa İzmir'in bu güzel ilçesi her geçen gün modernleşen bir yerleşim yeri. konut sektöründeki gelişmeler Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gelişmiş sanayisiyle ünlü ilçede görülüyor.
Bugün homify'da size tanıtacağımız daire Penint Design İç mimarlık&Endüstriyel Tasarım firması tarafından Kemalpaşa'da yapılması planlanan Erbek-Nif projesi için hazırlanmış.
Genel olarak çok ferah ve sıra dışı bir ev göreceğimiz konusunda yazının hemen başında sizi bilgilendirmek istiyorum. ben bu çalışmaya hayran oldum ve bu evde oturacak Kemalpaşalıları kıskandım desem yalan olmaz.
Geniş ve ferah yatak odası geniş pencereler sayesinde son derece aydınlık. Ayrıca bu pencereler sayesinde enfes bir manzaraya sahip. Yerlerin tamamen ahşap laminantla kaplandığı yatak odasında dikkat çeken bir diğer unsur ise osn derece estetik çizgilere sahip makyaj masası ve TV ünitesi. İkisi bir arada konseptiyle üretilen bu unsurlar oldukça şık görünüyor. Aynı zamanda depolama çözümü olarak kullanılan çekmecelerin üstü ise makyaj masası olarak kullanılıyor.
Yatak odasını bir başka açıdan görüyorsunuz. Ne kadar geniş olduğu sanırım bu açıdan daha iyi anlaşılıyor. Odada hem bağımsız bir giyinme odası hem de ebeveyn banyosu bulunuyor. İlerleyen fotoğraflar da bu bölümleri de göstereceğiz.
Yatağın arkasında kalan duvar ahşapla kaplanarak karşı duvarındaki TV ünitesiyle konsept bütünlüğü yaratılmış. Ayrıca ahşap duvar çok şık bir görüntü oluşturmuş. Odaya karşı duvardaki tablolarla sanatsal bir dokunuşta da bulunmuş. Odanın ışıklandırma çözümleri ise çok şirin görünüyor.
Az önceki fotoğrafta gördüğümüz sağ tarafa açılan ilk kapı giyinme odasına girişi sağlıyor. Giyinme odası bugüne kadar gördüğümüz giyinme odalarına nazaran oldukça büyük ve ferah. Bu odada da ahşabın hakimiyetini görüyoruz. Hem zemin ahşap laminantla döşeli hem de elbise askılarının olduğu duvar ahşap panelle kaplanmış. Giyinme odasından bahçeye açılan kapı giyinme odasının aydınlık ve manzaraya hakim olmasını sağlıyor. Elbise askılarının olduğu duvarda kahverengi ahşap rengi rengi turkuaza yakın bir mavi tonuyla kombinlenmi ve çok hoş bir etki yaratılmış. Odadaki puf da aynı mavi tonunda seçilmiş.
Evin banyosunda da ahşap hakimiyetini görüyoruz. Lavabonun arkasındaki ahşap panelde kahverengi ve siyah kombinasyonu tercih edilmiş. Panel kahverengi iken raflarda siyah kullanılmış. Lavabo tezgahında yine aynı renk kombinasyonu görülüyor. Lavabo teknesi ise modern çizgileriyle dikkat çekiyor.
Banyo genelinde açık renkli karolar kullanılmış. Hem zemin hem de tavana kadar duvarlar açık renkli karolarla döşenmiş. Tavana kadar uzanan cam duşakabin ise oldukça şık görünüyor. Banyoda alışık olunmayan biçimde bir pencere kullanılmış. Bu sayede son derece aydınlık bir mekana dönüşen banyoda bir jaluzi sayesinde mahremiyeti sağlamak mümkün.
Bu konut projesini incelemenizi de şiddetle tavsiye ederiz: