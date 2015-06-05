Önce & Sonra: Harabeden güzelliğe

Önce & Sonra serisinde dünyanın dört bir yanından insanı hem büyüleyen, hem de ona ilham veren restorasyon projelerini ele alıyoruz. Bugün de sizi yine müthiş bir dönüşüm hikâyesinin ayrıntıları için Hollanda'nın Haarlem şehrine davet ediyoruz. Aşağıda göreceğiniz gibi Hollandalı mimari şirketi Puurbouwen bu evi devraldığında pek iç açıcı bir manzarayla karşılaşmamış olsa da, müthiş bir projenin sonunda Gerek evin dış cephesi, gerekse de iç mekânları tamamen elden geçirilirken, ev hem yenilenmiş, hem de modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş. Gelin sözü daha fazla uzatmadan bu büyüleyici restorasyon projesinin ayrıntılarına bir göz atalım.
Şöyle bir bakınca ancak yıkılıp yeniden yapılırsa adam olabilecek, umutsuz bir vâkâ görüyorsunuz değil mi? Ama bu kadar kötümser olmamak gerekiyor, zira aşağıda göreceğiniz gibi, işin uzmanı iseniz her derdin bir dermanı oluyor. Bakın bu harabe halindeki korkunç mekân nasıl birdenbire sihirli değnek dokunmuşçasına çehre değiştirecek.
İnanabiliyor musunuz? Binanın yukarıdaki harabeden bu hale dönüşebileceğine insanın gözü kesmiyor ama hikâye tamamen doğru. Gördüğünüz gibi saf beyaz aluminyum doğramaların bölgeye özgü tuğla dış cepheyle müthiş uyum sağladığı yeni dış cephe, adeta yeni yapılmış bir ev izlenimi veriyor insana. Ayrıca ön bahçenin elden geçirilip eskisinden çok daha kullanışlı ve iç açıcı bir mekâna dönüştürüldüğüne de dikkatinizi çekmek isteriz.
Evin dış cephesinin müthiş bir makyaj sonrasında büyüleyici bir hale geldiğini gördük. Gelin şimdi evin içinde yapılan değişikliklere ksıaca göz atalım. İç mekânın genel bir görünümünü yansıtan bu fotoğrafta, evin genelindeki tarzın da belirgin ipuçlarını görmek mümkün. Ahşap zemin ile ahşap kapı ve dolaplar malzeme tercihi konusunda ipucu verirken, evin genelinde İskandinav tarzını andıran bir sadelik ve sıcaklık görmek mümkün. Ahşapla zaten samimi bir hava kazanan mekânın dış cephesinde yapılan değişiklikler sayesinde müthiş bir doğal ışığa kavuştuğunu da görebiliyoruz. Salon açılan iki kanatlı kapının sarayları andıran asaletine de dikkat.
Evin yemek odasından çekilen bu fotoğrafta ise incelikli ve rafine bir görünüm arz eden oturma odasını görüyoruz. Minimalist bir hava taşıyan bu oturma odasının ilk bakışta insanı en çok etkileyen yönlerinden biri müthiş aydınlık ve ferah bir atmosfere sahip olması. Kapı ve tavanlardaki süsler eve geleneksel bir zarafetin izlerini taşırken, açık renkli oturma grubu ile açık renk ahşap zemin ve beyaz duvarlar müthiş bir uyumla tam bir dinginlik ortamı yaratıyorlar. Kapılar ise bir zamanlar Türkiye'de moda olan o eski evlerdeki gibi bir imkân sunuyor. Dilerseniz kapatıp mekânı ayrı bir misafir odası haline getiriyorsunuz, dilerseniz açıp çok daha geniş ve ferah bir iç mekâna kavuşuyorsunuz. Tercih sizin.
Uzman ekibin restorasyon projesi esnasında yaptığı en önemli değişikliklerden biri de iç mekândaki sınırları kaldırıp
açık ev prensibini uygulamak olmuş. Evin bir köşesinde olabildiğince kompakt ve kullanışlı biçimde inşa edilmiş olan bu yeni mutfak isteğe göre hem yemek masası, hem de tezgâh olarak kullanılabilecek olan L şeklinde bir bar tezgâhıyla çevrelenmiş. Rustik görünümlü bar tabureleriyle tamamlanan bu manzara, evin genelinde olduğu gibi yine sıcak ve dingin bir hava yaratıyor. Dolaplar için seçilen gri renk ahşap ise mekâna başka türlü bir asalet katıyor. Lezzetli yemekler yapmak ve misafir ağırlamak için hem rahat, hem ferah, hem de son derece işlevli bir mutfak.
Gelin bu evdeki turumuzu yemek odasını süslemekle kalmayıp, adeta baş rolü oynayan o modern şömineye göz atarak sonlandıralım. Yemek masasını görecek şekilde duvara gömme biçiminde eve eklenen şömine gerçekten de eve ayrı bir hava katarken, ferforje şarap rafı, duvardaki modern tablo ve yerde gördüğünüz dekoratif sepet bu manzarayı müthiş biçimde tamamlıyor.
Bu restorasyon projesini beğendiyseniz, Fransa'da benzer bir değişimi anlatan bu yazıyı da kaçırmayın.