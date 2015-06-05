Önce & Sonra: Harabeden güzelliğe

Gelin bu evdeki turumuzu yemek odasını süslemekle kalmayıp, adeta baş rolü oynayan o modern şömineye göz atarak sonlandıralım. Yemek masasını görecek şekilde duvara gömme biçiminde eve eklenen şömine gerçekten de eve ayrı bir hava katarken, ferforje şarap rafı, duvardaki modern tablo ve yerde gördüğünüz dekoratif sepet bu manzarayı müthiş biçimde tamamlıyor.

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