현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ahşap tavanlar

Aydin Sanli Aydin Sanli
BARTIN’DA AHŞAP KONAK RESTORASYONU & OTELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ, BOYTORUN ARCHITECTS BOYTORUN ARCHITECTS Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Loading admin actions …

Ahşap hem sağlıklı, hem kolay bulunabilen, hem de estetik bir malzeme. Eskiden beton yapılara bu kadar hakim olmadan önce ahşap daha fazla kullanılıyordu. Hatta öyle ki kagir evlerin iskeletinden tavanına kadar her yerleri ahşaptan yapılıyordu. Ahşap tavanlar yeniden moda oldu. Bazı betonarme binalarda bile ahşap tavanlara rastla olduk.

Bugün homiy'da yerli örneklerde ahşap tavan kullanımını incelemek için bir seçki hazırladık. Szde eskinin mis gibi ahşap kokan evlerini ve ahşap tavanlarını özlüyorsanız bu yazı tam size göre. Haydi lafı azla uzatmayalım ve ahşap tavanları incelemeye başlayalım. 

Konaktan otele

BARTIN KAF KONAK - ODA TASARIMI BOYTORUN ARCHITECTS Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
BOYTORUN ARCHITECTS

BARTIN KAF KONAK – ODA TASARIMI

BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS
BOYTORUN ARCHITECTS

Resimde gördüğünüz oda Bartın'da butik otele dönüştürülen Rukiye Hanım Konağı'nın bir odasından çekilmiş bir kare. Her tarafı ahşap olan binanın tavanı da kaçınılmaz olarak ahşap. Önceki hali içler acısı bir durumda olan konak Boytorun Architects tarafından inanılmaz bir dönüşümün ardından bu haline gelmiş. Tavandaki aşhapla bir motif oluşturulmuş ve ahşap boyanıp verniklenmiş. Ortaya bu harika görüntü çıkmış. Böyle bir odada uyumanın ne kadar sağlıklı olacağını söylemeye gereke yok sanırız. Eğer yolunuz Bartın'a düşerse bu odada konaklamak için Kaf Konak'ı sormanız yeterli. 

Ahşap ve beyaz

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu resim ise NM Mimarlık tarafından yeniden yaratılan bir kütük eve ait. Daha önce homify yazılarında işlediğimiz ev Kemer Country'e özgü kütük evlerden biri ancak firma tarafından sadece iskeleti kalacak şekilde sökülerek yeniden hayat kazandırılmış. Evin her yeri olduğu gibi tavanı da ahşap. Ahşap kolon ve kirişlerle bir motif oluşturulan tavan beyaz renge boyanmış ve çok hoş bir etki sağlanmış.  

Endüstriyel alanda ahşap tavan

Bomonti Beer Factory TKM Photography Endüstriyel Sergi Alanları Etkinlik merkezleri
TKM Photography

Bomonti Beer Factory

TKM Photography
TKM Photography
TKM Photography

Fotoğrafta gördüğünüz bina Bomonti Bira Fabrikası. TKM Photography tarafından çekilen fotoğrafta yapının çelik iskeleti çatısının komple ahşapla kaplandığını görüyoruz. Binanın tuğla dokusuyla son derece uyum sağlayan ahşap tavan çok şık görünüyor. bakımı zor olsa da yarattığı estetik etkiye bakarak bu zahmete katlanılabilir diye düşünüyoruz.

Karadeniz'in ahşabı

Ahşap Ev Çalışmaları, Rize Ahşap Rize Ahşap Ticari alanlar Etkinlik merkezleri
Rize Ahşap

Ahşap Ev Çalışmaları

Rize Ahşap
Rize Ahşap
Rize Ahşap

Kardeniz'in uçsuz bucaksız oksijen dolu yaylalarında ahşap hala temel yapı malzemelerinden biri. Rize'de bulunan Rize Ahap 1999′dan beri ahşap ürün tasarımı, üretimi, montajı ve satışı yapıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden ödün vermeden hizmet veren firma ahşapla mucizeler yaratıyor. Resimde de firmanın imzasını taşıyan ahşap bir evi görüyoruz. Haliyle evin tavanı da ahşap. Ham ahşap dokusundaki ev elbette dış etkenlere karşı koruyucularla kaplanmış.

Dağ evinde ahşap tavan

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu'nun iç tasarımını gerçekleştirdiği bu dağ evini daha önce homify'da konu etmiştik. Dağ evinin pek çok yerinde olduğu gibi tavanında ahşap kullanılmış. Kyu rengin tercih edildiği ahşap tavan adeta tüm ev kompozisyonunu bütünleyen bir niteliğe sahip. 

Ahşapla ilgiliyseniz şu yazı da ilginiz çekebilir:

Ahşap mobilya nasıl boyanır?

Ön bahçeniz için 10 fikir
Bu ahşap tavan modellerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler