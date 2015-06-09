Ahşap hem sağlıklı, hem kolay bulunabilen, hem de estetik bir malzeme. Eskiden beton yapılara bu kadar hakim olmadan önce ahşap daha fazla kullanılıyordu. Hatta öyle ki kagir evlerin iskeletinden tavanına kadar her yerleri ahşaptan yapılıyordu. Ahşap tavanlar yeniden moda oldu. Bazı betonarme binalarda bile ahşap tavanlara rastla olduk.

Bugün homiy'da yerli örneklerde ahşap tavan kullanımını incelemek için bir seçki hazırladık. Szde eskinin mis gibi ahşap kokan evlerini ve ahşap tavanlarını özlüyorsanız bu yazı tam size göre. Haydi lafı azla uzatmayalım ve ahşap tavanları incelemeye başlayalım.