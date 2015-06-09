Ahşap hem sağlıklı, hem kolay bulunabilen, hem de estetik bir malzeme. Eskiden beton yapılara bu kadar hakim olmadan önce ahşap daha fazla kullanılıyordu. Hatta öyle ki kagir evlerin iskeletinden tavanına kadar her yerleri ahşaptan yapılıyordu. Ahşap tavanlar yeniden moda oldu. Bazı betonarme binalarda bile ahşap tavanlara rastla olduk.
Bugün homiy'da yerli örneklerde ahşap tavan kullanımını incelemek için bir seçki hazırladık. Szde eskinin mis gibi ahşap kokan evlerini ve ahşap tavanlarını özlüyorsanız bu yazı tam size göre. Haydi lafı azla uzatmayalım ve ahşap tavanları incelemeye başlayalım.
Resimde gördüğünüz oda Bartın'da butik otele dönüştürülen Rukiye Hanım Konağı'nın bir odasından çekilmiş bir kare. Her tarafı ahşap olan binanın tavanı da kaçınılmaz olarak ahşap. Önceki hali içler acısı bir durumda olan konak Boytorun Architects tarafından inanılmaz bir dönüşümün ardından bu haline gelmiş. Tavandaki aşhapla bir motif oluşturulmuş ve ahşap boyanıp verniklenmiş. Ortaya bu harika görüntü çıkmış. Böyle bir odada uyumanın ne kadar sağlıklı olacağını söylemeye gereke yok sanırız. Eğer yolunuz Bartın'a düşerse bu odada konaklamak için Kaf Konak'ı sormanız yeterli.
Bu resim ise NM Mimarlık tarafından yeniden yaratılan bir kütük eve ait. Daha önce homify yazılarında işlediğimiz ev Kemer Country'e özgü kütük evlerden biri ancak firma tarafından sadece iskeleti kalacak şekilde sökülerek yeniden hayat kazandırılmış. Evin her yeri olduğu gibi tavanı da ahşap. Ahşap kolon ve kirişlerle bir motif oluşturulan tavan beyaz renge boyanmış ve çok hoş bir etki sağlanmış.
Fotoğrafta gördüğünüz bina Bomonti Bira Fabrikası. TKM Photography tarafından çekilen fotoğrafta yapının çelik iskeleti çatısının komple ahşapla kaplandığını görüyoruz. Binanın tuğla dokusuyla son derece uyum sağlayan ahşap tavan çok şık görünüyor. bakımı zor olsa da yarattığı estetik etkiye bakarak bu zahmete katlanılabilir diye düşünüyoruz.
Kardeniz'in uçsuz bucaksız oksijen dolu yaylalarında ahşap hala temel yapı malzemelerinden biri. Rize'de bulunan Rize Ahap 1999′dan beri ahşap ürün tasarımı, üretimi, montajı ve satışı yapıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden ödün vermeden hizmet veren firma ahşapla mucizeler yaratıyor. Resimde de firmanın imzasını taşıyan ahşap bir evi görüyoruz. Haliyle evin tavanı da ahşap. Ham ahşap dokusundaki ev elbette dış etkenlere karşı koruyucularla kaplanmış.
Hakan Helvacıoğlu'nun iç tasarımını gerçekleştirdiği bu dağ evini daha önce homify'da konu etmiştik. Dağ evinin pek çok yerinde olduğu gibi tavanında ahşap kullanılmış. Kyu rengin tercih edildiği ahşap tavan adeta tüm ev kompozisyonunu bütünleyen bir niteliğe sahip.
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