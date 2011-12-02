Banyonuzun duş alanını kapatmak için 7 çözüm önerisi

Banyo tasarımı yapmak veya banyoyu profesyonel bir şekilde dekore etmek oldukça zor bir süreçtir. Çok fazla detayın bulunması ve kullanıcıların tarzına göre dekor edilmesi başta banyo planlayıcıları olmak üzere dekorasyon içerisinde yer alan herkesi zorlar. Profesyonel banyo tasarımcıları bu konuyu pratik hale getirmek için öncelikle istek ve ihtiyaçları sıralarlar. İstek ihtiyaç sıralamasına göre dekorasyon ilerler. Eğer kullanıcılar duş perdesi istiyorsa tasarım bu isteğe göre, duşakabin perdesi istiyorsa tasarım bu isteğe göre şekillenir. Banyo içerisinde tercih edilen duşakabin modelleri perdeli ve perdesiz olarak yapılmaktadır. Duşakabin yapımı sırasında banyo duş perdesi tasarımı da yapılmaktadır. Perde seçimi tarzınıza uygun bir şekilde yapılarak dekorasyon tamamlanmaktadır. Duşakabin perdesi seçiminde sayısız alternatife sahip olduğunu ziçin keyifli bir şekilde banyo aksesuar ve mobilyası seçimi yapabilirsiniz. Banyo duş perdesi rengine göre dilerseniz banyo duvarlarının renklerini de seçebilirsiniz.
Banyolarımız içinde yer alan duş teknelerinin çevresini kapatmak ve duş alırken dışarı su sıçramasını engellemek için duş alanı/teknesi ile banyonun geri kalan kısmını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bunun için günümüzde birçok seçenek mevcut. Banyoların en göz alıcı süslerinden biri olan duş perdelerinden, sabit ya da hareketli cam paravanlara, saydam ya da kumlu yüzeye sahip cam kapılardan yarım ya da tam duvarlara kadar seçenekler arasında banyonuzun büyüklüğüne, zevkinize ve bütçenize göre bir karar verebilir ve duş ile banyoyu ayırabilirsiniz. Bu sayfamızda Türkiye'den ve dünyadan iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların konu ile ilgili farklı çalışmalarını derledik. Yukarıda saydığımız seçeneklerden oluşan bu örnekler umarız sizler için de ilham kaynağı olur.
Dış alanı boş bir alan olabileceği gibi küvet tasarımında da olabilir. Bu gibi durumlarda şeffaf ve beyaz bir perde ile bu alanı kapatabilir ve banyonuzun zarafetinden ödün vermemiş olursunuz. Dilerseniz banyo renkleri ile uyumlu renklerde tercih edebilirsiniz.
Banyo içerisinde yer alan teknesiz duşakabinler için buzlu camlar kullanabilir, banyo alanlarını izole edebilirsiniz. Banyo içinde teknesiz duşakabin tercih ettiğinizde bu avantajın yanı sıra birçok avantaja da sahip olursunuz. Bu avantajları öğrenmek için '' Banyo dekorasyonlarında teknesiz duşakabin tercih etmek için 10 neden '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
Duş alanını kapatmak için cam bölmelerde tercih edebilirsiniz. Cam bölmeler size daha aydınlık ve daha ferah bir banyo alanı sağlarken aynı zamanda sızdırmazlık da sağlayacağı için banyo içinde ıslaklık gibi olumsuzluklar ile karşılaşmazsınız.
Banyoların bir numaralı aksesuarı diyebileceğimiz duş perdeleri duş ve küvet alanı ile banyonun kalan kısmını birbirinden ayırmak için en pratik seçenek. Banyonun duvar ve zemin karoları, dolapları ve armatürleri dekorda en belirleyici unsurlar. Bunlar birbiriyle uyum içerisinde olduktan sonra bir duş perdesi, banyo halısı, havlu ve aksesuarlarla harika banyolar oluşturulabilir. Binlerce farklı renk ve desene sahip modellerinin bulunabileceği duş perdeleri ekonomik olarak da en uygun seçeneği oluşturuyor. PVC ve benzeri malzemelerden üretilen duş perdeleri suyun diğer tarafa geçmesini engelleyerek banyonun kuru kalmasını sağlıyor. Ancak elbette diğer seçeneklere nazaran arada su sıçratma ihtimali duş perdesinde daha yüksek. Bunu nispeten engellemenin yolu ise, duş esnasında perdeyi duş teknesinin yada küvetin içine çekmek ve perdenin altından su sızmasını engellemekten geçiyor. Duştan sonra, perde de bir miktar kuruduğunda, şık bir görünüm elde etmek için perdeyi tekrar dışarı çıkarabilirsiniz.
Duş perdesi gibi basit ve pratik bir çözüm arıyorsanız ancak farklı renk ve desenlerden türlü nedenlerle (banyonun çok küçük olması, zevk vs.) imtina ediyorsanız, PVC malzemeden üretilmiş, saydam duş perdeleri de bulunuyor. Arzu ederseniz tamamen saydam arzu ederseniz ise, fotoğraftaki örnekte olduğu üzere kumlu yani yarı-saydam görünüme sahip olan modelleri birçok mağazada bulabilirsiniz. Böylesi bir duş perdesinin varlığı yokluğu bir olacak ve mekanınızın olduğundan daha küçük görünmesine neden olmayacaktır.
Cam duş kapısı ya da paravanı üzerine kendinden yapışkanlı ve sudan etkilenmez malzeme ile oluşturulan desenler banyolara elegans getiriyor. Camı yarı saydam haline getiren bu dekoratif desenler, tıpkı renkli ve desenli duş perdeleri gibi muhteşem birer dekoratif öğe oluşturuyor ancak ana malzemenin cam olması sayesinde duş perdelerine göre çok daha sağlam bir duruşa sahip oluyorlar.Fotoğraftaki örnekte İngiliz tekstil tasarımcı Michèle Oberdieck'in çizdiği bir desen kullanılmış. Sulu boya görünümlü mavi tonlarındaki zemin üzerine kontrast oluşturacak şekilde sarı ve kırmızı çizgiler ile stilize çiçek figürleri çizilmiş, ortaya son derece şık bir duş seperatörü çıkmış.
Banyoyu küçültüp boğucu hale getirmeden duş teknesini örtmenin en şık ve zarif yollarından biri de tamamen trasparan, çerçevesiz cam duşakabin kullanmak. Varlığı yokluğu bir olan, böylece mekanda fazladan bir bölünme görüntüsü yaratmadan şahane bir görünüm sağlayan cam duşakabinlerin eskiden sürekli oluşan su lekeleri nedeniyle herkes tarafından tercih edilmiyordu. Ancak yeni gelişen teknoloji sayesinde, hidrofobik malzemeler ile kaplanan cam kapı ve/veya paravanlar üzerilerinde su tutmuyor, böylece su lekesi olmasını engelliyor.
(Hidrofobik: Kimyada hidrofobi (Yunanca hidros (
su) ve fobos (
korku) sözcüklerinden türetme), bir molekülün sudan kaçınma özelliğidir. Hidrofobik bir yüzeyin üzerinde bulunan suyun temas açısı yüksek olur. Bu nedenle
islanabilirlik leri çok az veya yoktur.)
Su, duşun açısından dolayı genelde duş başlığından değil, yere dökülen kısımdan sıçrayarak banyonun ıslanmasına neden olur. Bu nedenle de zeminden yaklaşık bir metre yüksekliğindeki bir duvar, yerlere su sıçramasını büyük oranda engelleyecektir. banyo alanını bölmeyerek mekanda bir bütünlük sağlayacak böylesi bir duvar, mermer gibi doğal taşla kaplı olursa görünümüne şık ve rustik bir hava da katar.
Fotoğraftaki örnekte, İstanbullu banyo firması Vera Duş'un Hürrem isimli muhteşem banyo tasarımını görmekteyiz. Adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı saray hamamlarından alınan ilhamla gerçekleştirilen tasarım sayesinde, cesur mermer kullanımı, yuvarlak duş alanı, oturma yeri ve kurnası ile ev ortamında hamam ambiyansı yaratabilirsiniz.
Tıpkı bir önceki örnekte olduğu üzere, bu örnekte de yarım duvar ile ayrılmış bir duş alanı görmekteyiz. Yarım duvarı mermer ya da başka bir doğal taşla değil, seramik fayans ya da mozaik ile de döşeyerek harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Birçok seramik firmasının değişik renk ve desenlerde mozaik çalışmaları bulunuyor. Üstelik günümüzde, mozaikler alttan file ile birbirine tutturulduğu için döşenmeleri çok daha kolay. Yani mozaikleriniz için Romalı bir ustaya ihtiyaç duymayacaksınız! İyi bir fayans ustası bu işi başarıyla gerçekleştirecektir.
Dış alanınız genişse ve suyun sıçrama mesafesi hala alanın içine tekabül ediyorsa, mekanın bütünlüğünü bozmamak adına hiçbir seperatör, duşakabin, perde ya da duvar kullanmadan duş alanınızı özgür ve doğal formunda bırakabilirsiniz. Bu tür duş alanlarında ya duş teknesi bulunmaktadır ya da tercihen, mekanın bütünlüğünü bozmamak adına banyonun tüm zemininde devam eden seramil fayanslar ile duş alanının zemini de örülmekte ancak diğer kısımlara göre on – on beş santimetre daha alçakta yapılmaktadır. Böylece kirli su ortalığa dağılmadan, eğimli olarak inşa edilmiş gider köşesine doğru hareket eder. İngilizce'de wet room (ıslak oda) denilen bu tür banyolar Avrupa'da oldukça yaygındır. Yalnız, duş alanının geniş olması bu noktada zaruridir aksi takdirde, banyonuz gerçekten bir ıslak odaya dönüşebilir.
Bu yazımızı beğendiyseniz, Doğru banyo dolabı nasıl seçilir? başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.