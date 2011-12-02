Banyonuzun duş alanını kapatmak için 7 çözüm önerisi

Banyo tasarımı yapmak veya banyoyu profesyonel bir şekilde dekore etmek oldukça zor bir süreçtir. Çok fazla detayın bulunması ve kullanıcıların tarzına göre dekor edilmesi başta banyo planlayıcıları olmak üzere dekorasyon içerisinde yer alan herkesi zorlar. Profesyonel banyo tasarımcıları bu konuyu pratik hale getirmek için öncelikle istek ve ihtiyaçları sıralarlar. İstek ihtiyaç sıralamasına göre dekorasyon ilerler. Eğer kullanıcılar duş perdesi istiyorsa tasarım bu isteğe göre, duşakabin perdesi istiyorsa tasarım bu isteğe göre şekillenir. Banyo içerisinde tercih edilen duşakabin modelleri perdeli ve perdesiz olarak yapılmaktadır. Duşakabin yapımı sırasında banyo duş perdesi tasarımı da yapılmaktadır. Perde seçimi tarzınıza uygun bir şekilde yapılarak dekorasyon tamamlanmaktadır. Duşakabin perdesi seçiminde sayısız alternatife sahip olduğunu ziçin keyifli bir şekilde banyo aksesuar ve mobilyası seçimi yapabilirsiniz. Banyo duş perdesi rengine göre dilerseniz banyo duvarlarının renklerini de seçebilirsiniz.

Banyolarımız içinde yer alan duş teknelerinin çevresini kapatmak ve duş alırken dışarı su sıçramasını engellemek için duş alanı/teknesi ile banyonun geri kalan kısmını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bunun için günümüzde birçok seçenek mevcut. Banyoların en göz alıcı süslerinden biri olan duş perdelerinden, sabit ya da hareketli cam paravanlara, saydam ya da kumlu yüzeye sahip cam kapılardan yarım ya da tam duvarlara kadar seçenekler arasında banyonuzun büyüklüğüne, zevkinize ve bütçenize göre bir karar verebilir ve duş ile banyoyu ayırabilirsiniz. Bu sayfamızda Türkiye'den ve dünyadan iç mimar, dekoratör ve tasarımcıların konu ile ilgili farklı çalışmalarını derledik. Yukarıda saydığımız seçeneklerden oluşan bu örnekler umarız sizler için de ilham kaynağı olur.