Öğrenci evi dekore etmek için 6 ipucu

Öğrenci evlerinin herhangi bir tek kişilik evden ayrılan özellikleri vardır. Örneğin tek kişilik bir daire küçük olsa dahi son derece lüks bir şekilde dizayn edilebilir. Oysa öğrenci evlerinin ön plana çıkan niteliği ekonomik olmasıdır. Zira öğrenciler çalışan bir kişi kadar para kazanmadıklarından ötürü daha ekonomik bir dekorasyon üzerine yoğunlaşılmalıdır. Bir diğer özellik ise eğer öğrenci ailesinin evinden farklı bir şehirde okuyorsa o şehirde geçici olarak kalacağı anlamına gelir. Dolayısıyla ekonomik davranmak zorunluluğu bu nokta da devreye girer.
Öğrenci evlerinin bir başka önemli niteliği pratik ve fonksiyonel olmak zorunda olması. Çünkü günün bir kısmı okulda geçeceğinden bütün bir evin bakımı kişiyi zorlayabilir. Hem derslerine çalışabilmesi hem de öğrencilik zamanlarının getirdiği sosyal faaliyetler sebebiyle kişiyi çok yormayan pratik bir dekorasyon konforlu bir ev hayatı sağlayacaktır.
Öğrencilerin yaş grubu baz alındığında hayal gücü ve yaratıcılığın yüksek olduğu bir dönemden söz edilebilir. Dolayısıyla pratik ve işlevsel bir ev düzenlenmesi yapılırken aynı zamanda gençlerin kreatif yönlerine hitap eden sıra dışı ve sanatsal niteliklere haiz dekoratif unsurlar da değerlendirilmeli. Fonksiyonel ve çok amaçlı mobilya tasarımlarını pratik olduğu kadar yaratıcı özelliğiyle de düşünebilirsiniz. Ancak bu eşyaların temel niteliği küçük alanı daha verimli kullanmak olduğundan sadece bu özelliğiyle dahi öğrenci evleri için ideal tasarımlardır. Çok amaçlı eşyalara örnek olarak yatak olabilen koltuklar, portatif dolaplar, katlanabilen masalar sayılabilir.
Eşya seçimi kadar önemli bir husus aydınlatmadır. Zira öğrenci evleri genellikle küçük olur, büyük bir vaktin evde geçirildiği düşünülürse zaten dar olan mekanın bir de karanlık olması psikolojik açıdan üzerinizde olumsuz bir etki bırakacaktır. Oysa yeterince aydınlatılmış bir daha ferah görünmekle birlikte aynı zamanda daha derli toplu durur. Lamba seçimi olarak floresanlar kalitesiz ve çiğ bir ışık sunarken, uzun lambaderler evi aydınlatmak için idealdirler.
Aydınlatma problemini çözdükten sonra sıra boş duvarları değerlendirmeye geliyor. Öğrenci evlerinde fazla eşya bulunmadığından boş duvarlar hemen göze çarpar. Dolayısıyla dekoratif duvar tasarımları üzerine kafa yorabilirsiniz. Duvar değişikliği deyince akla gelen hareket duvarları boyamaktır. Ancak bu tek başına yeterli değil. Çünkü küçük daireyi olduğundan daha geniş göstermek için açık bir renge boyamak durumundasınız. Bu durumda elinizde bomboş beyaz duvarlar olacağından aksesuarlarla dizayn etmek gerekiyor. Günümüzde duvar kağıtları tekrar moda haline geldi. Ayrıca dilerseniz odanın tamamını değil, sadece bir duvarını desenli kumaşla kaplayabilir böylece iç açıcı bir dekoratif alan yaratmış olursunuz. Duvar dekorasyonu için daha zahmetsiz ve ekonomik bir yöntem olarak ise poster yapıştırmak sayılabilir. Gençlerin de oldukça ilgi duyduğu duvar posterlerini eski plak gibi detaylarla daha da zenginleştirebilirsiniz. Poster ile ilgili püf noktası olarak birden fazla küçük poster yerine bir adet büyük boy poster kullanmanızı söyleyebiliriz. Zira birden fazla ve farklı posterler göz yoran bir dağınıklığa sebep olabilir.
Poster sevmiyorsanız ve yaratıcılığınızı kullanmak istiyorsanız eğer fotoğraf çekmeyi deneyebilirsiniz. Bu fotoğrafları güzelce elden geçirerek duvarlarınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Eğer el yeteneğiniz varsa bizzat resim çizmeyi de düşünün. Hem yeteneklerinizi geliştiren hem de el emeği olmasından ötürü daha anlamlı hale gelen bu gibi bir duvar süslemesi içinize çok daha sinecek, aynı zamanda eğlenceli vakit geçireceksiniz.
Küçük alanları olduğundan daha geniş gösteren bir aksesuar da aynadır. Poster kullanırken birden fazla küçük poster kullanmak dağınık bir dizayn gibi dururken aynalarda böyle bir problem yoktur. Çünkü ayna ne kadar çoksa o kadar derinlik etkisi katacaktır odaya. Dolayısıyla isterseniz büyük boy aynası isterseniz de birden fazla küçük aynayı gönlünüzce kullanabilirsiniz. Aynalar ile ilgili bir püf noktası, aksesuarı görmekten hoşlandığınız bir manzaraya karşı asmak yansıtma özelliğinden ötürü daha hoş duracaktır.
Her ne kadar küçük bir daire tutsanız da sıfırdan ev döşemenin masrafı çok olur. Dolayısıyla öncelikle temel ihtiyaçlarınızı belirleyip ona göre bir alışveriş listesi oluşturmanız lazım. Örneğin bir evde olmazsa olmazı yatak, koltuk gibi mobilyaları muhakkak alacağınıza göre ilk olarak bu tür eşyaları satın almaya bakın. Tamamen dekoratif amaçlı ve bir işlevi olmayan süs eşyalarını ise listenin sonuna ekleyin. Bütçenizi belirledikten sonra ihtiyaç listesine göre hareket ederek güzel ama kullanışlı olmayan eşyaların aklınızı çelmesine izin vermeyin.
Sevimli ve küçük evinizi daha yaratıcı ve dekoratif hale getirmek istiyorsanız belli bir tema üzerinden hareket edebilirsiniz. Mesela sonbahardan hoşlanan biriyseniz bu mevsime özgü aksesuarlar, solgun sarı tonlu eşyalardan yola çıkarak evinizde her daim sonbahar havası estirebilirsiniz. Tema dışında belli bir dekorasyon stili seçmek de işinizi kolaylaştırır. Modern bir ev mi istiyorsunuz? Klasik tarz eşyalardan uzak durur, çağdaş tasarımlara yönelirsiniz. Farkında olmadan ev dekorasyonunu çok daha derleyip toparlayan ve de az parayla tamamlanmış hissi yaratan bir dizayn elde etmiş olursunuz böylece.
Eğer ailenizin yaşadığı şehirden başka bir şehre okumaya gittiyseniz orada geçici olarak bulunduğunuz kesin gibidir. Dolayısıyla sınırlı bütçenizi sıfırdan eşyaya yatırmayın. Onun yerine ikinci el eşya kullanabilirsiniz. İkinci el eşya dükkanları kadar internette verilen ücretsiz eşya ilanlarına da göz gezdirin. İkinci el eşya alırken örneğin bir televizyon satın alıyorsanız mutlaka çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer elden düşme yıpranmış bir mobilya bulursanız, üşenmeyin ve elden geçirin. Birkaç boya ve tadilat işlemin sonra mobilyanız yepyeni duracaktır.
Eğer evde tek kişi kalacaksanız yatak satın alırken ekonomik olmasına dikkat edin. Yatak masraflı bir mobilya olduğundan karyola veya daha pratik modellerden olan bazaları tercih edebilirsiniz. Öğrenci evlerinde ortak kullanım alanları sınırlı olduğundan vaktinizin çoğu yatak odasında geçecektir. Bu sebeple aldığınız yatak bir nevi dekorasyonun kilit noktası olabilir. Ancak bu durum yatağa çok para dökmeniz gerektiği anlamına gelmez. Yatak karyolasını ikinci dükkanlardan edinip zevkinize uygun yorgan ve nevresim takımlarıyla tamamlayabilir, böylece hayalinizdeki yatağı oluşturabilirsiniz. Yatağınız ahşapsa boyayabilir, daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Öğrenci evinde bir diğer ihtiyacınız olan perdeler diğer eşyalar gibi ekonomik olmalıdır. Perdeler her ne kadar maliyeti çok yüksek bir tekstil ürünü olmasa da tüm evi perdelerle donatacağınızı düşünürseniz, daha ucuz perdelere sahip olmanın bir yolunu bulmalısınız. Bunun da yolu kendi perdenizi kendiniz dikmenizdir. Artık hazır satılan ve her yerde kolayca bulunan perde mandalları sayesinde beğendiğiniz her kumaşı perdeye dönüştürebilirsiniz. Geriye sadece ucuz kumaş bulmak gerekiyor.
Fotoğraftaki perde Stores Cube tasarımıdır.
Bilhassa ders çalışırken lazım olacak lambalar yine öğrenci evinin olmazsa olmazlarından. Modern aydınlatma sistemleri sayısız seçenek sunuyor, ancak biz ekonomik yolları arıyoruz. Kendi lambamızı tasarlamak karışık bir işlem gerektirdiğinden ucuz lamba için yine ikinci el dükkanları dolaşmamız gerekiyor. Bilhassa eskisi dükkanların da hikayesi de olan bir lamba bulduğunuz takdirde eviniz ve oluşturduğunuz dekorasyon daha güzelleşecek, geçmişi olan bir eşya kullanmak evinize duyduğunuz sevgiyi arttıracaktır.
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