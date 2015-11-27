Öğrenci evi dekore etmek için 6 ipucu

Öğrenci evlerinin herhangi bir tek kişilik evden ayrılan özellikleri vardır. Örneğin tek kişilik bir daire küçük olsa dahi son derece lüks bir şekilde dizayn edilebilir. Oysa öğrenci evlerinin ön plana çıkan niteliği ekonomik olmasıdır. Zira öğrenciler çalışan bir kişi kadar para kazanmadıklarından ötürü daha ekonomik bir dekorasyon üzerine yoğunlaşılmalıdır. Bir diğer özellik ise eğer öğrenci ailesinin evinden farklı bir şehirde okuyorsa o şehirde geçici olarak kalacağı anlamına gelir. Dolayısıyla ekonomik davranmak zorunluluğu bu nokta da devreye girer.

Öğrenci evlerinin bir başka önemli niteliği pratik ve fonksiyonel olmak zorunda olması. Çünkü günün bir kısmı okulda geçeceğinden bütün bir evin bakımı kişiyi zorlayabilir. Hem derslerine çalışabilmesi hem de öğrencilik zamanlarının getirdiği sosyal faaliyetler sebebiyle kişiyi çok yormayan pratik bir dekorasyon konforlu bir ev hayatı sağlayacaktır.

Öğrencilerin yaş grubu baz alındığında hayal gücü ve yaratıcılığın yüksek olduğu bir dönemden söz edilebilir. Dolayısıyla pratik ve işlevsel bir ev düzenlenmesi yapılırken aynı zamanda gençlerin kreatif yönlerine hitap eden sıra dışı ve sanatsal niteliklere haiz dekoratif unsurlar da değerlendirilmeli. Fonksiyonel ve çok amaçlı mobilya tasarımlarını pratik olduğu kadar yaratıcı özelliğiyle de düşünebilirsiniz. Ancak bu eşyaların temel niteliği küçük alanı daha verimli kullanmak olduğundan sadece bu özelliğiyle dahi öğrenci evleri için ideal tasarımlardır. Çok amaçlı eşyalara örnek olarak yatak olabilen koltuklar, portatif dolaplar, katlanabilen masalar sayılabilir.

Eşya seçimi kadar önemli bir husus aydınlatmadır. Zira öğrenci evleri genellikle küçük olur, büyük bir vaktin evde geçirildiği düşünülürse zaten dar olan mekanın bir de karanlık olması psikolojik açıdan üzerinizde olumsuz bir etki bırakacaktır. Oysa yeterince aydınlatılmış bir daha ferah görünmekle birlikte aynı zamanda daha derli toplu durur. Lamba seçimi olarak floresanlar kalitesiz ve çiğ bir ışık sunarken, uzun lambaderler evi aydınlatmak için idealdirler.

Aydınlatma problemini çözdükten sonra sıra boş duvarları değerlendirmeye geliyor. Öğrenci evlerinde fazla eşya bulunmadığından boş duvarlar hemen göze çarpar. Dolayısıyla dekoratif duvar tasarımları üzerine kafa yorabilirsiniz. Duvar değişikliği deyince akla gelen hareket duvarları boyamaktır. Ancak bu tek başına yeterli değil. Çünkü küçük daireyi olduğundan daha geniş göstermek için açık bir renge boyamak durumundasınız. Bu durumda elinizde bomboş beyaz duvarlar olacağından aksesuarlarla dizayn etmek gerekiyor. Günümüzde duvar kağıtları tekrar moda haline geldi. Ayrıca dilerseniz odanın tamamını değil, sadece bir duvarını desenli kumaşla kaplayabilir böylece iç açıcı bir dekoratif alan yaratmış olursunuz. Duvar dekorasyonu için daha zahmetsiz ve ekonomik bir yöntem olarak ise poster yapıştırmak sayılabilir. Gençlerin de oldukça ilgi duyduğu duvar posterlerini eski plak gibi detaylarla daha da zenginleştirebilirsiniz. Poster ile ilgili püf noktası olarak birden fazla küçük poster yerine bir adet büyük boy poster kullanmanızı söyleyebiliriz. Zira birden fazla ve farklı posterler göz yoran bir dağınıklığa sebep olabilir.

Poster sevmiyorsanız ve yaratıcılığınızı kullanmak istiyorsanız eğer fotoğraf çekmeyi deneyebilirsiniz. Bu fotoğrafları güzelce elden geçirerek duvarlarınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Eğer el yeteneğiniz varsa bizzat resim çizmeyi de düşünün. Hem yeteneklerinizi geliştiren hem de el emeği olmasından ötürü daha anlamlı hale gelen bu gibi bir duvar süslemesi içinize çok daha sinecek, aynı zamanda eğlenceli vakit geçireceksiniz.

Küçük alanları olduğundan daha geniş gösteren bir aksesuar da aynadır. Poster kullanırken birden fazla küçük poster kullanmak dağınık bir dizayn gibi dururken aynalarda böyle bir problem yoktur. Çünkü ayna ne kadar çoksa o kadar derinlik etkisi katacaktır odaya. Dolayısıyla isterseniz büyük boy aynası isterseniz de birden fazla küçük aynayı gönlünüzce kullanabilirsiniz. Aynalar ile ilgili bir püf noktası, aksesuarı görmekten hoşlandığınız bir manzaraya karşı asmak yansıtma özelliğinden ötürü daha hoş duracaktır.