Öğrenci evi dekore etmek için 6 ipucu

Öğrenci evinde bir diğer ihtiyacınız olan perdeler diğer eşyalar gibi ekonomik olmalıdır. Perdeler her ne kadar maliyeti çok yüksek bir tekstil ürünü olmasa da tüm evi perdelerle donatacağınızı düşünürseniz, daha ucuz perdelere sahip olmanın bir yolunu bulmalısınız. Bunun da yolu kendi perdenizi kendiniz dikmenizdir. Artık hazır satılan ve her yerde kolayca bulunan perde mandalları sayesinde beğendiğiniz her kumaşı perdeye dönüştürebilirsiniz. Geriye sadece ucuz kumaş bulmak gerekiyor.

Fotoğraftaki perde Stores Cube tasarımıdır.