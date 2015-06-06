Ev dekorasyonunda her gencin bilmesi gereken 20 gerçek

Gençsiniz, öğrenci evi döşeyeceksiniz. Ya da yeni evli bir çiftsiniz ama klasik değil heyecanlı, eğlenceli bir eviniz olsun istiyorsunuz. İşte mutlaka bilmeniz gereken 20 şey.
Eğlenceli bir ev istiyorsan, annenden babandan öğrendiğin her şeyi unut ve canlı renklere yönel. Ama ölçüyü de kaçırma. Buradaki gibi daha soğuk bir renkle kontrast yaratmayı unutma.
Para sıkıntısı varsa, evini en pahalı mobilyalarla döşemek zorunda değilsin. Biraz kafayı çalıştır, yaratıcılığını konuştur, sağdan soldan eski püskü eşyaları toplayıp değerlendir. Kim demiş bavuldan çekmece olmaz diye!
Klasik bir evde bu masayı koyu renk sandalyeler tamamlar, ortam birden bungunlaşırdı. Oysa buradaki eklektik yaklaşım çok daha eğlenceli. Unutma, sandalyeler aynı renkten olmak zorunda değil.
Evlerin özellikle koridor ve merdiven gibi geçiş kısımlarına gereken önem verilmez. Oysa atmosferin bir parçası olan bu bölgelerde duvara asacağın iki tablo ile bütün havayı değiştirebilirsin.
Güne başlayacağın mekânın biraz daha eğlenceli olmasında ne sakınca var. Dilersen renkli bir duş perdesiyle, dilersen aksesuarlarla, dilersen de burada olduğu gibi.
Diyelim salonu döşedin ve atıl bir köşe kaldı. Herhangi bir ikinci elciden ya da belki büyükannenin evinden şık bir berjer bulup o köşeye konduruver. Hiç oturmasan bile duruşu yeter.
Birazcık arayışla ya da el becerisiyle piyasada birçok orijinal ürün bulmak mümkün. İşte onlardan biri: Hem sehpa, hem kitaplık. Hem vintage, hem ucuz.
İki baston, iki şapka, ayna süsü verilmiş bir saat ve ünlü bir tablonun reproduksiyonu; gayet ucuza çıkarabileceğin bu düzenleme eve adeta sanat galerisi havası katmamış mı?
Bir mutfak rafında illaki mutfak eşyaları duracak diye bir kural yok, kitaplar da çok yakışmış. Unutma, bu evdeki tüm raf ev dolaplar için geçerli.
Sokaktan bulduğun eski bir dikiş makinesini alıyor, üstüne köşedeki marangozdan ucuza bir tabla kestiriyor ve dünyada bir eşi benzeri daha olmayan bir mobilyaya sahip oluyorsun. Neden olmasın?
Evim küçük, eşyaları koyacak yerim yok diye üzülmek yerine kendine özgü çözümler üret. Gazete ve dergileri koymak için taburenin arkasına asılan bu şık çanta gibi.
Duvara illâki ünlü bir tablonun reprodüksiyonunu asacaksın diye bir kural yok. Piyasada her zevke ve yaşa göre ürünler bulmak mümkün. Bu örnekte olduğu gibi.
Bir evi genç, eğlenceli ve zıpır hale getirmenin en ucuz yollarından biri özenle seçilmiş yastıklardır. Bu oturma odasını bir de bu renkli yastıklar olmadan hayal etsenize.
Ev dekorasyonunda ve eşya seçiminde yaratıcılığa her zaman yer vardır. Üzerine notlar alabileceğin, ev arkadaşına
ocağı açık unutma notunu bırakıp çıkabileceğin bu kahve fincanı gibi.
Askı her eve lazım ama bir şey asmak için mutlaka bir askıya ihtiyacın yok. Yandaki inşaattan iki somun bir vida alıp, kırmızıya boya, duvara çak ve gelen geçen imrensin.
İnşaat alanları çöpe gidecek olan paletlerle doludur. Çalışma masasına mı ihtiyacın var? Bir palet al ve onu masa haline getir. Atölye Butka'nın bu çalışmasında olduğu gibi hem şık, hem de sıfır maliyetli bir mobilyan olsun.
Ahşap boyamak çok zor bir iş değildir. Yaşlı bir akrabanın kurtulmak istediği o eski püskü mobilyayı alıp bu örnektekine benzer şahane bir vintage mobilyaya dönüştürebilirsin.
Diyelim ki eve arkadaşlarını çağıracaksın ama yemek masan ve sandalyelerin yok. Bunlara muhtaç değilsin. Bir sehpanın etrafına dört yastık, üzerine de dekoratif bir örtü, al sana Japon tarzı bir yemek masası.
Duvar kâğıdı deyince aklına eski Türk filmleri geliyor olabilir, ama o köprünün altından çok sular aktı. Renkli, özel bir duvar kâğıdıyla bütün evin havasını değiştirebilirsin.
Şık bir genç evine iPad yakışır, iPad'e de böyle bir stand. Renkli ve orijinal aksesuarlar baktığın her yerde.
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