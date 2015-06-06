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Ev dekorasyonunda her gencin bilmesi gereken 20 gerçek

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Karatahta Mug, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi MutfakLavabo & Armatürler
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Gençsiniz, öğrenci evi döşeyeceksiniz. Ya da yeni evli bir çiftsiniz ama klasik değil heyecanlı, eğlenceli bir eviniz olsun istiyorsunuz. İşte mutlaka bilmeniz gereken 20 şey.

1. Canlı renkten korkma, kontrastı unutma

CESTER CAPİTONE Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

CESTER CAPİTONE

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Eğlenceli bir ev istiyorsan, annenden babandan öğrendiğin her şeyi unut ve canlı renklere yönel. Ama ölçüyü de kaçırma. Buradaki gibi daha soğuk bir renkle kontrast yaratmayı unutma.

2. Her şey mobilya olabilir

Gezgin, Galleria Gaia Galleria Gaia Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Galleria Gaia

Gezgin

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Para sıkıntısı varsa, evini en pahalı mobilyalarla döşemek zorunda değilsin. Biraz kafayı çalıştır, yaratıcılığını konuştur, sağdan soldan eski püskü eşyaları toplayıp değerlendir. Kim demiş bavuldan çekmece olmaz diye!

3. Renk uyumu olmazsa olmaz değil

Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design MutfakMasa & Oturma Grupları
Unlimited Design

Mamurbaba Summer House

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Klasik bir evde bu masayı koyu renk sandalyeler tamamlar, ortam birden bungunlaşırdı. Oysa buradaki eklektik yaklaşım çok daha eğlenceli. Unutma, sandalyeler aynı renkten olmak zorunda değil.

4. Geçiş bölgelerinde boş duvar kalmasın

Yum Evi Merdivenler 5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design Modern Oturma Odası
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Yum Evi Merdivenler

5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design
5 dakika Deneyim Tasarımı / Experience Design

Evlerin özellikle koridor ve merdiven gibi geçiş kısımlarına gereken önem verilmez. Oysa atmosferin bir parçası olan bu bölgelerde duvara asacağın iki tablo ile bütün havayı değiştirebilirsin.

5. Banyoya renk getir

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Banyo
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Güne başlayacağın mekânın biraz daha eğlenceli olmasında ne sakınca var. Dilersen renkli bir duş perdesiyle, dilersen aksesuarlarla, dilersen de burada olduğu gibi.

6. Şık bir berjer her şeyi değiştirir

mina berjer Trabcelona Design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Trabcelona Design

mina berjer

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Diyelim salonu döşedin ve atıl bir köşe kaldı. Herhangi bir ikinci elciden ya da belki büyükannenin evinden şık bir berjer bulup o köşeye konduruver. Hiç oturmasan bile duruşu yeter.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Orijinal ol, imkansızı iste

Makara Serisi, Galleria Gaia Galleria Gaia Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
Galleria Gaia

Makara Serisi

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Birazcık arayışla ya da el becerisiyle piyasada birçok orijinal ürün bulmak mümkün. İşte onlardan biri: Hem sehpa, hem kitaplık. Hem vintage, hem ucuz.

8. Evi sanat galerisine dönüştür

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

İki baston, iki şapka, ayna süsü verilmiş bir saat ve ünlü bir tablonun reproduksiyonu; gayet ucuza çıkarabileceğin bu düzenleme eve adeta sanat galerisi havası katmamış mı?

9. Sıradışı ol

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Bir mutfak rafında illaki mutfak eşyaları duracak diye bir kural yok, kitaplar da çok yakışmış. Unutma, bu evdeki tüm raf ev dolaplar için geçerli.

10. Eskileri topla, yeniden dönüştür

Dressuar Atölye Butka Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Atölye Butka

Dressuar

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Sokaktan bulduğun eski bir dikiş makinesini alıyor, üstüne köşedeki marangozdan ucuza bir tabla kestiriyor ve dünyada bir eşi benzeri daha olmayan bir mobilyaya sahip oluyorsun. Neden olmasın?

11. Mobilyaları çok işlevli kullan

Droop Bar Taburesi, Lab::istanbul Lab::istanbul Yemek OdasıSandalye & Banklar
Lab::istanbul

Droop Bar Taburesi

Lab::istanbul
Lab::istanbul
Lab::istanbul

Evim küçük, eşyaları koyacak yerim yok diye üzülmek yerine kendine özgü çözümler üret. Gazete ve dergileri koymak için taburenin arkasına asılan bu şık çanta gibi.

12. Duvarlarını kendine benzet

Vintage Painting WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

Vintage Painting

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Duvara illâki ünlü bir tablonun reprodüksiyonunu asacaksın diye bir kural yok. Piyasada her zevke ve yaşa göre ürünler bulmak mümkün. Bu örnekte olduğu gibi.

13. Yastık deyip geçme

Cushions illustrated exclusively for Chouchette by artists Gabriela Vainsencher and Cristobal Dam Chouchette Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Chouchette

Cushions illustrated exclusively for Chouchette by artists Gabriela Vainsencher and Cristobal Dam

Chouchette
Chouchette
Chouchette

Bir evi genç, eğlenceli ve zıpır hale getirmenin en ucuz yollarından biri özenle seçilmiş yastıklardır. Bu oturma odasını bir de bu renkli yastıklar olmadan hayal etsenize.

14. Değişik fikirlerin peşinden git

Karatahta Mug 203 Çini ve Seramik Atölyesi MutfakLavabo & Armatürler
203 Çini ve Seramik Atölyesi

Karatahta Mug

203 Çini ve Seramik Atölyesi
203 Çini ve Seramik Atölyesi
203 Çini ve Seramik Atölyesi

Ev dekorasyonunda ve eşya seçiminde yaratıcılığa her zaman yer vardır. Üzerine notlar alabileceğin, ev arkadaşına ocağı açık unutma notunu bırakıp çıkabileceğin bu kahve fincanı gibi.

15. Askı mı? O da ne?

Vida Tasarımlı Askılık / Screw Hanger Vago Minds Ltd. Duvar & ZeminDuvar Süsleri
Vago Minds Ltd.

Vida Tasarımlı Askılık / Screw Hanger

Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.
Vago Minds Ltd.

Askı her eve lazım ama bir şey asmak için mutlaka bir askıya ihtiyacın yok. Yandaki inşaattan iki somun bir vida alıp, kırmızıya boya, duvara çak ve gelen geçen imrensin.

16. Mobilyaya para verme

Palet Çalışma Masası Atölye Butka Çalışma OdasıÇalışma Masaları
Atölye Butka

Palet Çalışma Masası

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

İnşaat alanları çöpe gidecek olan paletlerle doludur. Çalışma masasına mı ihtiyacın var? Bir palet al ve onu masa haline getir. Atölye Butka'nın bu çalışmasında olduğu gibi hem şık, hem de sıfır maliyetli bir mobilyan olsun.

17. Eski eşyaları dönüştür

SX6416 WENGE HOME İç Dekorasyon
WENGE HOME

SX6416

WENGE HOME
WENGE HOME
WENGE HOME

Ahşap boyamak çok zor bir iş değildir. Yaşlı bir akrabanın kurtulmak istediği o eski püskü mobilyayı alıp bu örnektekine benzer şahane bir vintage mobilyaya dönüştürebilirsin.

18. Yemek masasına muhtaç değilsin

5.Mevsim, Home Sweet Home Home Sweet Home İç Dekorasyon
Home Sweet Home

5.Mevsim

Home Sweet Home
Home Sweet Home
Home Sweet Home

Diyelim ki eve arkadaşlarını çağıracaksın ama yemek masan ve sandalyelerin yok. Bunlara muhtaç değilsin. Bir sehpanın etrafına dört yastık, üzerine de dekoratif bir örtü, al sana Japon tarzı bir yemek masası.

19. Duvar kâğıdı 70'lerde kalmış bir şey değil

Monopop 4 Rulo Parça Duvar Kağıdı 50X280 Cm Suave.com.tr Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Suave.com.tr

Monopop 4 Rulo Parça Duvar Kağıdı 50X280 Cm

Suave.com.tr
Suave.com.tr
Suave.com.tr

Duvar kâğıdı deyince aklına eski Türk filmleri geliyor olabilir, ama o köprünün altından çok sular aktı. Renkli, özel bir duvar kâğıdıyla bütün evin havasını değiştirebilirsin.

20. iPad masada yatmasın

Yeşil Neonkafa Marangoz Çırağı Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Marangoz Çırağı

Yeşil Neonkafa

Marangoz Çırağı
Marangoz Çırağı
Marangoz Çırağı

Şık bir genç evine iPad yakışır, iPad'e de böyle bir stand. Renkli ve orijinal aksesuarlar baktığın her yerde. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Dahiyane geri dönüşüm tasarıları’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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