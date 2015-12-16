Evlerin girişlerinde iyi bir tasarımın önemi

Bir mekan, bir insan ya da bir eşya hakkındaki ilk fikrimiz pek tabii ki onu ilk gördüğümüzde, ilk görüş anımızda kafamızda şekillenir değil mi? İşte evlerimizin girişleri de bu yüzden büyük bir önem taşır. Hem evlerimizi ziyarete gelen misafirlerimizi ilk etapta iyi karşılamak için, hem de kendimizi her eve geldiğimizde daha iyi hissetmemiz için evin ilk görünüşü çok önemlidir. Özellikle müstakil evlerde yaşayanlar için evlerin girişleri, ön bahçeleri ve verandaları dekoratif ve mimari açıdan evlerimizin karakterini belirleyen ana unsurlardan biridir. Evlerin girişlerinin hem düzenli ve derli toplu hem de estetik görünmesi evin mimarisinin ve iç yaşam alanlarının dekorasyonun da çok daha iyi görünmesini sağlar. Büyük villalarda evlerin girişleri çoğu zaman bir yürüme yoluyla daha estetik bir hale getirilir, eve giden patikayı ağaçlandırmak da evlerin girişini canlandıracak dekoratif fikirlerden biri. Bu yazımızda daha içeri bile girmeden, giriş yollarıyla bizi heyecanlandıran evleri derledik.
Evlerimize gelen misafirlerimizin “ne taraftan?” sorusunu sormalarını istemeyiz değil mi? O halde evimizin girişi de bizi ana kapıya yönlendiren bir tasarım içermeli. Bu evde de tam olarak böyle bir tasarımla karşılaşıyoruz. Evin mimarisiyle uyumlu bir yürüyüş yolu, keskin çizgiler, iyi bir aydınlatma ve etraftaki bakımlı çimleriyle bu ev daha içeri girmeden ne kadar estetik ve elegan olduğunun ipuçlarını veriyor.
Bu evde ise iki girişle karşılaşıyoruz: Evin ön kapısı ve garaj. İki giriş kapısı da ahşap malzeme kullanılarak dizayn edilmiş. Kapıların dokusuyla evin dış cephesinin renk tonları arasındaki kombinasyon oldkça davetkâr bir manzara yaratıyor.
Fotoğrafta gördüğümüz bu giriş ise oldukça sıra dışı tarzı ve minimal görünümü ile öne çıkanlardan biri. Bauhaus stili mimariden esinlenen dokunuşlarla tasarlanan binanın dış cephesi evin girişindeki ana karakteri de belirleyen nitelik olmuş. Geniş ve yayvan merdivenlerin ziyaretçileri ön kapıya pürüzsüz bir edayla yönlendirdiği evin sol tarafında ise ahşap kapılı bir garaj girişi bulunuyor.
Fütüristik bir tasarıma sahip olan bu evde ise evin girişinin mimari ve ana karakter ile mükemmel bir uyum içinde olduğunu görüyoruz. Dikdörtgen yapısı ise öne çıkan ev, iki basamaklı minik merdivenlerinin hemen ardında yine kübik bir veranda alanı bulunduruyor.
Bazen evlerin ön kapıları ile bahçe giriş kapıları aynı doğrultuya bakmıyor tabii ki. Evin mimari özellikleri ile bahçenin konumu her zaman aynı şekilde dizayn edilmemiş olabilir. Ama dediğimiz gibi her durumda bahçe kapısından evin ana kapısına giden yolun eve daha önce hiç gelmemiş birini bile kolaylıkla yönlendirecek kadar düzenli olması gerekir. Bu örnekte ise bu düzenin mükemmel bir lüks ve görkemli bir tasarımla oluşturulduğunu görüyoruz.
Her zaman söylediğimiz gibi, kontrast hem mimari, hem de iç mimari dekorasyon ve tasarımlarda fark yaratan yegane özelliklerden biridir. Modern tasarımların olmazsa olmazlarından biri olan kontrast elbette evlerin girişlerinde de harikalar yaratıyor. Bu örnekte, yemyeşil ve capcanlı çim ve bitkilerin, kırmızı tuğla rengindeki bina duvarlarının ve endüstriyel tarzlı gri kapı ve pencerelerin birbirleriyle şahane bir kontrast oluşturduğunu görüyoruz. Beton giriş yolu da bu harika kontrasta eşlik ediyor.
Arjantinli mimarlık firması Junior Arquitectos tarafından dizayn edilen bu evde ise sadeliğin lüks ve ihtişamla dansını görüyoruz. Bembeyaz dış cephenin siyah ahşap pencere ve kapı üniteleriyle eşsiz bir estetik yarattığı manzara yemyeşil ve bakımlı çimlerin arasından uzanan katmanlı yürüyüş yoluyla da perçinleniyor.
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