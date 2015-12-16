Evlerin girişlerinde iyi bir tasarımın önemi

Bir mekan, bir insan ya da bir eşya hakkındaki ilk fikrimiz pek tabii ki onu ilk gördüğümüzde, ilk görüş anımızda kafamızda şekillenir değil mi? İşte evlerimizin girişleri de bu yüzden büyük bir önem taşır. Hem evlerimizi ziyarete gelen misafirlerimizi ilk etapta iyi karşılamak için, hem de kendimizi her eve geldiğimizde daha iyi hissetmemiz için evin ilk görünüşü çok önemlidir. Özellikle müstakil evlerde yaşayanlar için evlerin girişleri, ön bahçeleri ve verandaları dekoratif ve mimari açıdan evlerimizin karakterini belirleyen ana unsurlardan biridir. Evlerin girişlerinin hem düzenli ve derli toplu hem de estetik görünmesi evin mimarisinin ve iç yaşam alanlarının dekorasyonun da çok daha iyi görünmesini sağlar. Büyük villalarda evlerin girişleri çoğu zaman bir yürüme yoluyla daha estetik bir hale getirilir, eve giden patikayı ağaçlandırmak da evlerin girişini canlandıracak dekoratif fikirlerden biri. Bu yazımızda daha içeri bile girmeden, giriş yollarıyla bizi heyecanlandıran evleri derledik.