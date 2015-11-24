Büyüleyici bir güzellik

Kimi doğa içinde bir evin hayalini kurar, etrafı ağaçlarla çevrili kır evleri düşlerler. Bu insanlar aynı zamanda hayvan dostudur, doğa ile iç içe yaşarken hayvan dostlarının da etraflarında olmalarını isterler. Kimi ise, biraz daha vahşi yaşama yakın olmak, ormanlara dalmak ve hatta mümkünse ormana çok yakın mekanlar düşlerler. Kimileri ise, denize bakan balkonlarda oturup deniz manzarasını seyre dalmak ister. Palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenmek, sahil kıyısına konumlanmış bir evin sefasını sürmek ister. Uçsuz bucaksız düşlerin ardında, kentte yaşamını tercih edenler yok mu? Elbette var. Şehrin imkanlarını en iyi şekilde kullanmak, kolaylıkla ulaşabilecekleri hizmetlerden yararlanmak ve kentin sunduğu fırsatları değerlendirmeye talip olanlar var. Tabii ki, böyle bir evde konfor, güven, keyif, rahatlık veren unsurlar beklenir ve sıcak bir yuva ortamı hayal edilir.

Bu yazımızda sizlere şahane görselleri ile zarafet ve stil sunan bir Brezilya evinden bahsedeceğiz. ISABELA CANAAN ARQUİTETOS E ASSOCİADOS imzası taşıyan Brezilya evi projesi, bünyesinde birçok pratik ihtiyacı karşılayan ve akılcı çözümlerle dizayn edilmiş, diğer yandan görsel açıdan da göz alıcı cazibesi ile dikkatleri çekiyor.