Büyüleyici bir güzellik

Kimi doğa içinde bir evin hayalini kurar, etrafı ağaçlarla çevrili kır evleri düşlerler. Bu insanlar aynı zamanda hayvan dostudur, doğa ile iç içe yaşarken hayvan dostlarının da etraflarında olmalarını isterler. Kimi ise, biraz daha vahşi yaşama yakın olmak, ormanlara dalmak ve hatta mümkünse ormana çok yakın mekanlar düşlerler. Kimileri ise, denize bakan balkonlarda oturup deniz manzarasını seyre dalmak ister. Palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenmek, sahil kıyısına konumlanmış bir evin sefasını sürmek ister. Uçsuz bucaksız düşlerin ardında, kentte yaşamını tercih edenler yok mu? Elbette var. Şehrin imkanlarını en iyi şekilde kullanmak, kolaylıkla ulaşabilecekleri hizmetlerden yararlanmak ve kentin sunduğu fırsatları değerlendirmeye talip olanlar var. Tabii ki, böyle bir evde konfor, güven, keyif, rahatlık veren unsurlar beklenir ve sıcak bir yuva ortamı hayal edilir.
Bu yazımızda sizlere şahane görselleri ile zarafet ve stil sunan bir Brezilya evinden bahsedeceğiz. ISABELA CANAAN ARQUİTETOS E ASSOCİADOS imzası taşıyan Brezilya evi projesi, bünyesinde birçok pratik ihtiyacı karşılayan ve akılcı çözümlerle dizayn edilmiş, diğer yandan görsel açıdan da göz alıcı cazibesi ile dikkatleri çekiyor.
Eğimli araziye yerleşmiş etkileyici bir cephe. Beton kolonlar arasında cam ve metal materyallere rastlıyoruz. Bahçe duvarlarını oluşturan taşıyıcı kolonlar arasında manzarayı bölmeyen cam paneller kullanılmış, giriş kapılarında koruyucu ve fonksiyonel modeller tercih edilmiş. Cephede çıkmalar ve evin hatlarını algılarken, nötr renklerin uygulandığını, metal ızgara sistemleri ile geleneksel bir dil yakaladağını görüyoruz. Açık sarı duvar yüzeylerle, metal ızgara sitemlerinin birbirine kontrast etki yarattığı gözlemleniyor.
Güzel evin ana giriş kapısı metal bir kapı. Evin ön girişine giden kademeler doğal taşlar ile döşenmiş. Rustik stil ile modern yaklaşımı buluşturan evin ön giriş cephesinde doğal dokular gözlemleniyor.
Eve giriş yaptıktan sonra geniş ve rahat bir alandan geçiş yapıyorsunuz. Ahşap çatı iskeletinin yanı sıra, nötr renklerin kullanıldığını görüyoruz. Zarafet bırakmayan dizayn anlayışı ile karakter katan bir yaklaşım söz konusu. İran tarzı halı modeli, rengi ve sıcak dokusu ile dikkat çeken stil sahibi bir tasarım olarak değerlendirilmiş. Halının uzandığı alana geçiş yaptıktan sonra, bahçeye açılan bir kapıya ulaşıyorsunuz.
Davetkar bir salona giriş yaptıktan sonra bir panel tasarımının taşıdığı şık Tv ünitesi görüyoruz, özgün dokunuşuyla keyifli bir atmosfer oluşturuyor. Doğal ahşap materyalinin mekana sıcak bir atmosfer kattığını gözlemleyebilirsiniz.
Oturma alanı ile yemek alanı arasını bölmeyen, mekanları bütünleştiren yaklaşımı ile şık ve davetkar bir yemek masası dizaynı görüyoruz. Ayrıca ’Yepyeni tasarımlarla yemek masası ve sandalye modelleri’ yazımızı da yeni modeller için inceleyebilirsiniz.
Modern stil dizayn edilmiş geniş mutfakta, fonksiyonel, pratik ve şık bir dizayn söz konusu. Nötr renklerin mutfakta da hakim olduğunu görüyoruz, siyah mutfak adası ile göz alıcı detayları mevcut.
Banyoya etkileyici bir görünüm kazandırmak için malzemelere dikkat edilmiş. Ahşap, kiremit, cam ve mikro çimento materyallerinin kullanıldığı banyoda, arka planda rahatlatıcı bir ışıklandırma ile dekoratif ayna detayları görüyoruz. Şık ve modern bir hidromasajlı küvet keyfi ile içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir atmosfer!
Bireysel yaşam alanlarını unutmamalı. Genel yaklaşımla uyumlu ahşap öğeler ve nötr renkler kullanılmış. Konfor sunan tasarımlarıyla modernist çizgiyi birleştiren şık bir yatak odası modeli.
Evin iç dizaynında akılcı çözümler sunmakla kalmamakla beraber, dış mekan ve teras çözümlerinde de keyifli alanlar oluşturmayı başarmış proje. Aynı terasın hem bahçe ile bağlantısını, hem mutfak ile ilişkisini görebiliyorsunuz, fonksiyonel bir yaklaşım. Şahane Brezilya evi projesi diğer açılardan görmek için burayı tıklayabilirsiniz.