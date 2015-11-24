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Büyüleyici bir güzellik

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Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Evler
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Kimi doğa içinde bir evin hayalini kurar, etrafı ağaçlarla çevrili kır evleri düşlerler. Bu insanlar aynı zamanda hayvan dostudur, doğa ile iç içe yaşarken hayvan dostlarının da etraflarında olmalarını isterler. Kimi ise, biraz daha vahşi yaşama yakın olmak, ormanlara dalmak ve hatta mümkünse ormana çok yakın mekanlar düşlerler. Kimileri ise, denize bakan balkonlarda oturup deniz manzarasını seyre dalmak ister. Palmiye ağaçlarının gölgesinde dinlenmek, sahil kıyısına konumlanmış bir evin sefasını sürmek ister. Uçsuz bucaksız düşlerin ardında, kentte yaşamını tercih edenler yok mu? Elbette var. Şehrin imkanlarını en iyi şekilde kullanmak, kolaylıkla ulaşabilecekleri hizmetlerden yararlanmak  ve kentin sunduğu fırsatları değerlendirmeye talip olanlar var. Tabii ki, böyle bir evde konfor, güven, keyif, rahatlık veren unsurlar beklenir ve sıcak bir yuva ortamı hayal edilir.

Bu yazımızda sizlere şahane görselleri ile zarafet ve stil sunan bir Brezilya evinden bahsedeceğiz. ISABELA CANAAN ARQUİTETOS E ASSOCİADOS imzası taşıyan Brezilya evi projesi, bünyesinde birçok pratik ihtiyacı karşılayan ve akılcı çözümlerle dizayn edilmiş, diğer yandan görsel açıdan da göz alıcı cazibesi ile dikkatleri çekiyor.

Etkileyici bir cephe görünüşü

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Evler
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Eğimli araziye yerleşmiş etkileyici bir cephe. Beton kolonlar arasında cam ve metal materyallere rastlıyoruz. Bahçe duvarlarını oluşturan taşıyıcı kolonlar arasında manzarayı bölmeyen cam paneller kullanılmış, giriş kapılarında koruyucu ve fonksiyonel modeller tercih edilmiş. Cephede çıkmalar ve evin hatlarını algılarken, nötr renklerin uygulandığını, metal ızgara sistemleri ile geleneksel bir dil yakaladağını görüyoruz. Açık sarı duvar yüzeylerle, metal ızgara sitemlerinin birbirine kontrast etki yarattığı gözlemleniyor.

Geniş ve rahat bir giriş

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Evler
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Güzel evin ana giriş kapısı metal bir kapı. Evin ön girişine giden kademeler doğal taşlar ile döşenmiş. Rustik stil  ile modern yaklaşımı buluşturan evin ön giriş cephesinde doğal dokular gözlemleniyor.

Geniş açılar

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Oturma Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Eve giriş yaptıktan sonra geniş ve rahat bir alandan geçiş yapıyorsunuz. Ahşap çatı iskeletinin yanı sıra, nötr renklerin kullanıldığını görüyoruz. Zarafet bırakmayan dizayn anlayışı ile karakter katan bir yaklaşım söz konusu. İran tarzı halı modeli, rengi ve sıcak dokusu ile dikkat çeken stil sahibi bir tasarım olarak değerlendirilmiş. Halının uzandığı alana geçiş yaptıktan sonra, bahçeye açılan bir kapıya ulaşıyorsunuz.

Keyif ortamı

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Oturma Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Davetkar bir salona giriş yaptıktan sonra bir panel tasarımının taşıdığı şık Tv ünitesi görüyoruz, özgün dokunuşuyla keyifli bir atmosfer oluşturuyor. Doğal ahşap materyalinin mekana sıcak bir atmosfer kattığını gözlemleyebilirsiniz.

Göz alıcı bir yemek masası

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Yemek Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Oturma alanı ile yemek alanı arasını bölmeyen, mekanları bütünleştiren yaklaşımı ile şık ve davetkar bir yemek masası dizaynı görüyoruz. Ayrıca ’Yepyeni tasarımlarla yemek masası ve sandalye modelleri’ yazımızı da yeni modeller için inceleyebilirsiniz.

Büyük mutfak avantajı!

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Mutfak
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Modern stil dizayn edilmiş geniş mutfakta, fonksiyonel, pratik ve şık bir dizayn söz konusu. Nötr renklerin mutfakta da hakim olduğunu görüyoruz, siyah mutfak adası ile göz alıcı detayları mevcut.

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Muhteşem bir banyo!

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Banyoya etkileyici bir görünüm kazandırmak için malzemelere dikkat edilmiş. Ahşap, kiremit, cam ve mikro çimento materyallerinin kullanıldığı banyoda, arka planda rahatlatıcı bir ışıklandırma ile dekoratif ayna detayları görüyoruz. Şık ve modern bir hidromasajlı küvet keyfi ile içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir atmosfer!

Konfor sunan alanlar yaratmak

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Yatak Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Bireysel yaşam alanlarını unutmamalı. Genel yaklaşımla uyumlu ahşap öğeler ve nötr renkler kullanılmış. Konfor sunan tasarımlarıyla modernist çizgiyi birleştiren şık bir yatak odası modeli.

İdeal teras

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Balkon, Veranda & Teras
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Evin iç dizaynında akılcı çözümler sunmakla kalmamakla beraber, dış mekan ve teras çözümlerinde de keyifli alanlar oluşturmayı başarmış proje. Aynı terasın hem bahçe ile bağlantısını, hem mutfak ile ilişkisini görebiliyorsunuz, fonksiyonel bir yaklaşım. Şahane Brezilya evi projesi diğer açılardan görmek için burayı tıklayabilirsiniz.

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