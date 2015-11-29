Zekice tasarlanmış şahane bir konut!

HAUS imzası taşıyan modern stil dizayn edilmiş proje 270 metrekarelik bir alana yerleşiyor. Projenin toplam yatırım bütçesinde 100.000 € kullanılmış. Modernist yaklaşımı ve çizgisiyle tasarlanan konut projesinde renklerin, dokuların ve formların benzerlik gösterdiği estetik bir dil yakalanmıştır.
Mutfak ile yemek alanı bir arada açık mekan olarak tasarlanmış, yemek alanı mutfağın önemli bir parçasıdır diyebiliriz. Aynı zamanda fonksiyonel bir mutfak adasına sahip mutfak dizaynı, çarpıcı detayları, modern çizgisi ile düşleri süslüyor. Genel olarak beyazın hakim olduğu mutfakta açık renk tonlarının yanı sıra, duvar dekoru renginin koyu renk tercih edildiğini görüyoruz. Mekanla uyumlu beyaz bar sandalyeleri ile oturulan mekanda, birer içecek yudumlayıp keyifli saatler geçirilebilir. Aynı şekilde sohbet ve yemek yeme imkanı da sunan tezgah uzantısı yemek masası oldukça kullanışlı. Beyaz mutfak dolapları, mutfak tezgahı ve bar sandalyelerinin kullanıldığı mutfakta, arka planda koyu gri taş duvar kaplama ile kontrast etki yaratan bir mutfak duvar dekoru görüyoruz.
Modern çizgide tasarlanan mutfak dizaynı ile aynı anlayışı takip eden yemek alanı, mutfak ile mükemmel bir uyum içinde. Geniş ve büyük beyaz bir yemek masası, lake yüzey kaplama ve dikdörtgen formu ile 6 kişilik bir yemek masası dizaynından oluşuyor. Genel olarak mutfak tasarımının çok dışında ya da farklı bir materyal kullanılmamış. Altı sandalyeden oluşan takımda, sandalye formlarında uyum ve ahenk söz konusu. Sandalyeler siyah deri ile kaplanmış, hem konfor hem estetik sunuyor. Aydınlatma unsurları genel olarak yemek masasına paralel, masa aksında doğru ve ölçülü spot aydınlatmalar ile asma tavan detayı görüyoruz. Yeşil ve bitkilerle sağlanan dekoratif saksılar, beyazlara bürünmüş yemek alanını canlandıran objeler.
Duvar zemini, tavan ve yer döşemesinde tamamen beyaz hakim. Sınırların algılanmasının güç olduğu mekanda, modern çizgi akılcı detaylarla kendisini hissettiriyor. Mobilya renkleriyle zemin renkleri arasında kontrast etkiler yakalanırken, mekana canlılık katan bir diğer unsur; dekor olarak fuşya renginin de kullanılması. Ahenkli renk tonlarını saksı ve dekoratif yastıklarda da görüyoruz. Böylesi incelikle tasarlanmış bir oturma alanında tamamlayıcı unsur, bitkilerle gelen zarif dekor ve yeşilin taze tonları olduğu söylenebilir.
Diğer geniş oturma alanına nazaran daha küçük ve özel bir oturma köşesi Mobilyaların modern stil formu oldukça ilgi çekici. Modern koltukların yerleşiminde simetri hakim. Keyifli sohbetler için birbirine bakan koltukların konumu ve konfor sunan dekoratif yastıklar göze hitap ediyor. Renk akışı ve ışıklandırma tonları yumuşak ve göz okşayan bir atmosfer sunuyor. Beyazların hakim olduğu zeminlere nazaran, nötr gri bir duvar dekoru görüyoruz. Küçük alanda beyaz duvarların açısı ile oluşan perspektif odayı olduğundan daha büyük gösteriyor. Nitekim açık duvar, tavan ve döşeme zeminleri mekanlarda daha geniş algı etkisi yaratır. Aynı zamanda duvarlar çıkıntı yapmak yerine, mekandaki geniş alan algısı etkisini bozmadan duvarlarda nişler uygulanmış.
Benzer incelikler, renk, doku ve form detaylarına dış mekanda da özenilmiş. Masa modeli ve sandalye takımında yine benzer formlar ve simetri birbirini takip ediyor. Yuvarlak masa ile uyuşan açık renk tonlarında sade bir şemsiye modeli kullanılmış. Kırmızı renk tonlarında kaplı sandalyeler, terastaki yeşil doku ile kontrast etki yapıyor, daha canlı bir atmosfere dönüştürüyor. Doğal çakıl taşlarından oluşan yer zemini kaplaması, doğa ile iç içe güzel atmosferin diğer estetik unsurlarından biri.
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