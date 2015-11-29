Zekice tasarlanmış şahane bir konut!

Benzer incelikler, renk, doku ve form detaylarına dış mekanda da özenilmiş. Masa modeli ve sandalye takımında yine benzer formlar ve simetri birbirini takip ediyor. Yuvarlak masa ile uyuşan açık renk tonlarında sade bir şemsiye modeli kullanılmış. Kırmızı renk tonlarında kaplı sandalyeler, terastaki yeşil doku ile kontrast etki yapıyor, daha canlı bir atmosfere dönüştürüyor. Doğal çakıl taşlarından oluşan yer zemini kaplaması, doğa ile iç içe güzel atmosferin diğer estetik unsurlarından biri.

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