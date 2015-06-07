Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Son günlerde homify'da konut projelerine çok daha fazla yer veriyoruz. Böyle olunca haliyle haftanın en çok okunan yazılarında bu projelerin ağırlığı göze çarpıyor. Bu haftaya damgasını vuran yazılarda siyah ve beyazın dengeli biçimde kullanıldığı mutfak modelleriyle ilgili bir yazı haricinde diğer dört yazı konut projelerinden oluşuyor.
Uzmanlarımızın Türkiye geneline yayılıyor olması bizi sevindiriyor. Bu haftaya damgasını vuran konut projelerinin biri İstanbul'da, bir de Bodrum'da yer alırken, diğer ikisi Konya ve Manisa'da bulunuyor. Eğer bu haftanın yoğun geçtiyse ve homify'a fazla zaman ayıramadıysanız, ya da hafta içi okuduğunuz yazılar içinde en çok hangilerinin beğeni topladığını merak ediyorsanız, bu en iyiler seçkisine göz atmanızı öneririz.
Siyahla beyaz her daim birbirlerini tamamlayan iki renk olagelmiştir. Ancak her nedense ev dekorasyonlarında son yıllara kadar siyah yer bulamıyordu. Ancak son dönemlerde bu durum kırıldı ve artık gerek banyolarda gerekse de mutfaklarda karşımıza siyah bölümler çıkıyor. Hatta siyah mutfakların klasik rengi beyazla da birleşiyor ve ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor. Bu hafta homify'da en çok ilgi çeken yazılardan biri siyah ve beyazın bir arada kullanımıyla oluşturlan nefis mutfak modelleriyle ilgiliydi. Yazıdaki tüm mutfak modelleri yerli tasarımcıların imzasını taşıyor.
Konut sektöründeki gelişim Türkiye'nin tüm şehirlerinde kendini gösteriyor. homify ailesi de bu gelişmeye bağlı olarak tüm ülke sathına yayılıyor. Uzmanlarımız arasına geçtiğimiz hafta Konya'dan da katılımlar oldu.
Konya Orta Anadolu'nun lokomotif şehirlerinden birisi. Tarihinde başkentlik de yapmış olan kadim şehir gerek sanayisi, gerek üniversitesi, gerekse de turizmiyle Türkiye'nin yıldız şehirlerinden bir konumunda.
Bu hafta homify'da en çok okunan yazılardan biri de Konya'daki bir konut projesiyle ilgiliydi. Son derece lüks villardan oluşan Tulya Evleri sitesini görenler, projenin Konya'da olduğunu bilmeseler, buranın gelişmiş bir Avrupa şehrinde olduğunu düşünebilirler. Bu evleri merak ettiyseniz, yapmanız gereken şey basit. Tıklayın
Doğal malzemelerle yapılan evlerin betonarme evlere göre bir çok avantajı var. Taş, toprak, ahşap ve metalin temel malzeme olarak kullanıldığı evler gerek estetik, gerek iklimlendirme, gerekse de dayanıklılık konularında betonarme evlere göre epeyce başarılı oluyor. Ayrıca bu evler düşük karbon ayak izleriyle çevreye son derece duyarlı yapılar oluyor. Bu hafta en çok okunan yazılar arasında Bordum'da taş villalardan oluşan bir konut projesi yer aldı. Ege'nin incisi Bodrum'un güzelliğine yeni bir güzellik ekleyen proje görenleri hayran bırakacak cinsten. Siz de Bodrum aşığıysanız ve taş evleri seviyorsanız yazımızı buradan okuyabilirsiniz.
Suadiye İstanbul'un lüks Bağdat Caddesi boyunca uzanan semtlerden biri. Seçkin semtteki evlerin de buna paralel olarak lüks olması kadar kaçınılmaz bir durum olamaz. Ancak lüks kavramı abartıldığında sonu görgüsüz damgası yemeye kadar gidebilir. Oysa İdea Mimarlık Suadiye'de tasarladığı lüks evde hoş bir denge yakalayarak hem lükseten ödün vermemiş, hem de gösterişten uzak bir sonuç ortaya koymuş. Tevazu ve lüksün bir araya geldiği bu evi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Manisa gelişen sanayisi ve İzmir'e yakınlığıyla her geçen gün daha fazla göç alan şehirlerden birisi. Bu yoğun göçe paralel olarak konut sektörü Manisa'da da hızla gelişiyor. Bu gelişim kendini sadece apartman daireleri ve müstakil villalarla değil, rezidanslarla da gösteriyor. Bu haftaya damgasını vuran yazılardan biri de Manisa'daki bir rezidans dairesini tanıttığımız yazıydı. Bu rezidans dairesini merak ediyorsanız tıklayın.