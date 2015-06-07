Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir haftanın daha sonuna geldik. Son günlerde homify'da konut projelerine çok daha fazla yer veriyoruz. Böyle olunca haliyle haftanın en çok okunan yazılarında bu projelerin ağırlığı göze çarpıyor. Bu haftaya damgasını vuran yazılarda siyah ve beyazın dengeli biçimde kullanıldığı mutfak modelleriyle ilgili bir yazı haricinde diğer dört yazı konut projelerinden oluşuyor.

Uzmanlarımızın Türkiye geneline yayılıyor olması bizi sevindiriyor. Bu haftaya damgasını vuran konut projelerinin biri İstanbul'da, bir de Bodrum'da yer alırken, diğer ikisi Konya ve Manisa'da bulunuyor. Eğer bu haftanın yoğun geçtiyse ve homify'a fazla zaman ayıramadıysanız, ya da hafta içi okuduğunuz yazılar içinde en çok hangilerinin beğeni topladığını merak ediyorsanız, bu en iyiler seçkisine göz atmanızı öneririz.