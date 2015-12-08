Kışın, kapalı alanlarda havadaki ideal nem oranını nasıl sağlarız?

Kapalı mekanlarda kuru havayı belli bir süre solumak burun ve ağız kurumasına sebep olur. Dolayısıyla bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Bronşlarda, burun ve genizde oluşabilecek rahatsızlıklar için önlem alınması gerekir. Sinüzit veya astım benzeri rahatsızlıkları olan bireyler bulunuyorsa, hastalık belirtilerinin artmasına ayrıca sebebiyet verebilir. Solunum yolları ile ilgili benzeri hastalık süreçlerinde aksaklık çıkmaması için evinizi doğal yollarla nemlendirmenin pratik yolları mevcut. Nem ölçümü tür açısından üçe ayrılır: Bağıl nem, mutlak nem ve spesifik nem. Meteoroloji uzmanlarının hava durumu bültenlerinde bahsettiği nem türü bağıl nemdir. En çok rastladığımız nem türüdür. Yüzde ile oran olarak belirtilen bağıl nemdir. 1 metreküp havada kaç kilo su buharı olduğunu ise mutlak nem bildirir. Su buharının havaya olan oranını ise spesifik nem belirtir. Bir kilo havada kaç kilo su buharı olduğunu gösterir.
Evlerde, kış aylarında kalorifer kullanımının artmasıyla beraber nem ihtiyacı artıyor. Özellikle çocuklu evlerde, çocukların süreç içinde kuruyan havadan kolaylıkla olumsuz etkilenmeden bazit önlemler alınması gerekebilir. Fark etmeseniz de kaloriferlerin etkisiyle kuruyan havanın olumsuz etkileri altında kalabilir, solunum yolları rahatsızlıkları belirtilerini görmeye başlayabilirsiniz. Bol sıvı tüketmenin organlara oksijen ulaşmasında rol oynaması, gelişmekte olan çocukları da olumlu yönde etkilediği bilinir. Nem oranının mekanlarda uygun seviyeye yükseltilmesi için ise bitkilerden, ıslak bezlerle sağlanacak pratik fikirlerden ve nemli giysilerden faydalanmak gibi fonksiyonel çözümleri uygulamak mümkün. Uzmanların ifadelerine göre havadaki ideal nem oranının %40 – %50 civarı olması gerekir. Ev ya da işyerlerinde ideal nem seviyelerine ulaşmak için klima ve iklimlendirme cihazı kullanımları da tercih ediliyor. Klima almayı tercih ediyorsanız bunun için ne göstergesinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Havadaki ideal nem oranını sağlamak üzere kapalı alanlarda uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri sizin için derledik, mekanlarınızdaki kuru hava problemine çözüm getireceğini umuyoruz.
Herhangi bir sıcaklıkta havanın taşıdığı su buharı oranına nem oranı diyoruz. Psikrometrik ölçümler, saçlı higrometre ve benzeri metotlar nem ölçme yöntemlerindendir ve teknik anlamda bilgi verir. Higrometre adı altında satılan ürünler, nem ölçer olarak da satışa sunulmaktadır. Örneğin ideal olarak yaklaşık havadaki %50 nem oranına ulaşmak istiyorsanız, klima ve iklimlendirme cihazı kullanımlarını da tercih edebilirsiniz. Ayrıca klimaların nem alma çalışma modu ile ilgili kontrolleri kumanda üzerinden yapabilirsiniz. Kumandadaki düğme üzerinden nem alma çalışma modunu açabilir, ihtiyaç duyduğunuzda kapatabilirsiniz. Aynı şekilde evdeki fazla nemi dışarı aktarmada işe yarayan klimalardan sokağa akıttığı su evdeki su buharıdır. Benzer cihaz ve makinelerin dezavantajı elektrik harcamasıdır. Sıcak ve soğuk buhar veren aletler de oldukça işe yarar. Suyu ısıtan cihazlar dışarıya sıcak buhar verir. Nemi kısa sürede yükseltirler ve olumlu taraflarından biri daha verimli olmasıdır.
Bitkilerin eviniz için sadece dekoratif birer öğe olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biberiye, lavanta, fesleğen, nane, paşa kılıcı, barış çiçeği gibi bitkilerin havayı temizlediği, nem oranında düşürme – yükseltme etkilerinin olduğu, küflenmeye karşı olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak bitkiler arasında nem etkisi ile beraber, bakterilerden koruma, böcekleri uzaklaştırma gibi olumlu etkilerinden de faydalanılabilir. Bitkilerin yapraklarının terlemesinin kuru ve sıcak ortamlarda değişkenlik gösterdiğini gözlemleyeceksiniz. Daha sıcak havalarda yaprak ve saplarda daha fazla ter damlacıkları bulunurken, nemli havada yapraklarda ter damlacıklarına rastlamayacaksınız. Havayı temizlemek için bitkileri alıp kaynatmanız şart değildir. Bitkilere nasıl bakacağınızı iyi öğrenmeniz, ona göre seçmeniz gerekir. Bir köşede uzun süre duran bir saksıdaki bitki, uzun süre nem oranını etkilemeye, havayı temizlemeye yardımcı olabilir. Bazı bitkiler havadaki karbondioksit oranını düşürür, bazıları da parazitleri öldürür. Evinizde hala nem, küf ve mantar problemlerini gözlemliyorsanız, sadece bitkileri kullanmak tek başına yeterli bir çözüm olmayacaktır.
Havadaki nem oranını arttırmanın en kısa yolu ortama daha fazla su buharı vermekten geçiyor. Isıtılmış su bulunan kap ile sağlayacağınız su buharı basit ve işleyen bir çözüm olacaktır. Kaynar suyun buharının yakıcı özellikte risk taşıyacağını göz ardı etmeyin. Isıtılmış sudan çıkan sıcak buhar havadan daha hafiftir, dolayısıyla kolaylıkla yükselir ve odaya yayılır. Hijyenik açıdan da suyun yüksek ısıya ulaşması olumlu yönlerindendir. Mekanlarınızda su ısıtıcısı ya da ocakta kaynattığınız suyu bulunduğu su kabını kısa süreli bulundurmanız, yükselen su buharı sayesinde çabuk ve kolay bir çözüm olacaktır. Aynı şekilde petek sulukları da bir odanın nem oranını arttırmanızda fayda sağlayacaktır. Bir zamanların en sık kullanılan eşyalarından soba üzerinde kaynatılan suyun buharı ise, sobadan kaynaklanan havanın kuruluğunu pratik bir şekilde su buharı ile dönüştürerek dengeliyordu.
Evinizdeki tüm mekanların gün içinde mutlaka havalandırılmış olması gerekir. Havalandırma sayesinde odanın kuruyan havasıyla nem dengesi sağlanır. Yaz aylarında nemin yüksek seviyede olduğu günlerde, gündüz saatleri çok sık havalandırmak yerine, gece havalandırmak daha faydalı olabilir. Kış aylarında ise çok fazla havalandırılmayan mekanlarda sürekli yanan kaloriferlerin nemi aldığı ve havayı kuruttuğu gözlemleniyor. Dolayısıyla zaman zaman kısa sürekli havalandırmak, içeride bulunan havanın kuruluğunu azaltmak için, dışarıdaki nem oranı yüksek hava ile denge oluşturması sağlanır, belli bir süre mekanlar havalandırılır.
Islak bir bez ya da havlu yardımıyla çok kolay bir şekilde havadaki nem oranını etkilemek mümkün. Peteklerin üzerine atacağınız ıslak bez ya da havlunun, alttan gelen sıcak hava sayesinde mekana yaydığı su buharı pratik bir yolla nem seviyesini yükseltecektir. Özellikle yatak odalarında ıslak havlu asmak, ıslak bez ya da havlu kalorifer peteği üzerine koymak, nemli kumaşların da aynı şekilde değerlendirilmesi, önemli miktarda nem ve su buharı ihtiyacını karşılayacaktır. Uyku esnasında solunum yolları açısından daha açık ve temiz bir nefes çekmenizi sağlayacaktır.
İyi durulanmış olmasına dikkat ederek, ıslak giysilerinizden bazılarını kurumadan önce asmak, pratik bir yolla odadaki havanın nem oranını yükseltmenizi sağlayacaktır. Giysilerin, kumaşların suyu tutma ve buhara dönüştürme aracı olarak kullanılması için belki de en uğraşsız yollarından biri. Giysilerinizin kuruma esnasında geçen sürede havada oluşan su buharı, nem oranını dengeleyecektir. Gün aşırı ve giysi miktarı sayısını çoğaltarak nemlendirmenize gerek kalmayacaktır. Sadece birkaç parça giysi ve giysilerin kuruma esnasında harcanan süre yeterli olacaktır, özel olarak giysilerle ilgili başka bir uğraş gerektirmeyecektir.
Enerji tasarrufu günümüzde oldukça önemli hale geldi. Dolayısıyla havadaki nem oranını ideal hale getirmek için duş kabini ya da banyonun kapısını açık tutmak, doğal yollarla su buharının yayılmasını ve yükselmesini sağlar. Bu sayede kışın kalorifer petekleri yüzünden kuruyan havada nem dengesi sağlanır. Bağımsız küvet ve duş kabinin bulunduğu modern stil banyo örneğimiz, Robert Gurney Architect imzası taşıyor. Duş kabini ya da kullanıyorsanız küvet keyfi esnasında kullanım sırasında oluşan su buharının, diğer mekanlara geçiş yapmasına izin vererek enerji tasarrufunu da sağlayacaksınız. Hava nemlendirici cihazları ve nem oranı ayarlayan klimalar alıp, ekstra elektrik tüketmenize gerek kalmayacak.
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