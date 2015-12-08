Kışın, kapalı alanlarda havadaki ideal nem oranını nasıl sağlarız?

Kapalı mekanlarda kuru havayı belli bir süre solumak burun ve ağız kurumasına sebep olur. Dolayısıyla bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Bronşlarda, burun ve genizde oluşabilecek rahatsızlıklar için önlem alınması gerekir. Sinüzit veya astım benzeri rahatsızlıkları olan bireyler bulunuyorsa, hastalık belirtilerinin artmasına ayrıca sebebiyet verebilir. Solunum yolları ile ilgili benzeri hastalık süreçlerinde aksaklık çıkmaması için evinizi doğal yollarla nemlendirmenin pratik yolları mevcut. Nem ölçümü tür açısından üçe ayrılır: Bağıl nem, mutlak nem ve spesifik nem. Meteoroloji uzmanlarının hava durumu bültenlerinde bahsettiği nem türü bağıl nemdir. En çok rastladığımız nem türüdür. Yüzde ile oran olarak belirtilen bağıl nemdir. 1 metreküp havada kaç kilo su buharı olduğunu ise mutlak nem bildirir. Su buharının havaya olan oranını ise spesifik nem belirtir. Bir kilo havada kaç kilo su buharı olduğunu gösterir.

Evlerde, kış aylarında kalorifer kullanımının artmasıyla beraber nem ihtiyacı artıyor. Özellikle çocuklu evlerde, çocukların süreç içinde kuruyan havadan kolaylıkla olumsuz etkilenmeden bazit önlemler alınması gerekebilir. Fark etmeseniz de kaloriferlerin etkisiyle kuruyan havanın olumsuz etkileri altında kalabilir, solunum yolları rahatsızlıkları belirtilerini görmeye başlayabilirsiniz. Bol sıvı tüketmenin organlara oksijen ulaşmasında rol oynaması, gelişmekte olan çocukları da olumlu yönde etkilediği bilinir. Nem oranının mekanlarda uygun seviyeye yükseltilmesi için ise bitkilerden, ıslak bezlerle sağlanacak pratik fikirlerden ve nemli giysilerden faydalanmak gibi fonksiyonel çözümleri uygulamak mümkün. Uzmanların ifadelerine göre havadaki ideal nem oranının %40 – %50 civarı olması gerekir. Ev ya da işyerlerinde ideal nem seviyelerine ulaşmak için klima ve iklimlendirme cihazı kullanımları da tercih ediliyor. Klima almayı tercih ediyorsanız bunun için ne göstergesinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Havadaki ideal nem oranını sağlamak üzere kapalı alanlarda uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri sizin için derledik, mekanlarınızdaki kuru hava problemine çözüm getireceğini umuyoruz.