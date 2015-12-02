Banyonuzun havasını bir günde değiştirin

Görüntüsünden hoşlanmadığınız bir banyonuz mu var? homify sayfalarında birbirinden güzel banyoları görüyorsunuz ve maddi ve/veya zamansızlık vs gibi manevi nedenlerden dolayı banyo tadilatı yaptıramıyor musunuz? O halde basit düşünmeye ve küçük dokunuşlarla banyonuzun havasını değiştirmeye ne dersiniz? Yalnızca bir günde toplayabileceğiniz şık aksesuarlar ile banyonuza taze bir hava katabilir, banyonuzun sıkıldığınız eski halinden bir nebze de olsa kurtulabilirsiniz. Duş perdesi, yeni havlular ve mat, şık bir sabunluk, fırça seti ve hatta küçük bir adım daha da ileri giderek gösterişli bir ayna ve tablo gibi görseller ile yapabileceğiniz bu değişiklikler banyonuzda tahmininiz üzerinde değişiklik yapacaktır. ’Çok para harcamadan dekorasyonu değiştirmenin 6 farklı yolu’ başlıklı yazımızda da bahsettiğimiz gibi, ev dekorasyonunda basit dokunuşlar ile düşük masraflı ve zaman kaybettirmeyen değişiklikler yapmak mümkünse, benzer taktiği banyo özelinde de kullanabiliriz. Elbette banyoda yapacağımız küçük değişiklikler oturma odasına yapabileceğimiz değişikliklerden farklı olacaktır ancak prensip tamamen aynı: Basit, görece ucuz, hızlıca yapılabilecek dekorasyon değişiklikleri.