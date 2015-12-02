Banyonuzun havasını bir günde değiştirin

Görüntüsünden hoşlanmadığınız bir banyonuz mu var? homify sayfalarında birbirinden güzel banyoları görüyorsunuz ve maddi ve/veya zamansızlık vs gibi manevi nedenlerden dolayı banyo tadilatı yaptıramıyor musunuz? O halde basit düşünmeye ve küçük dokunuşlarla banyonuzun havasını değiştirmeye ne dersiniz? Yalnızca bir günde toplayabileceğiniz şık aksesuarlar ile banyonuza taze bir hava katabilir, banyonuzun sıkıldığınız eski halinden bir nebze de olsa kurtulabilirsiniz. Duş perdesi, yeni havlular ve mat, şık bir sabunluk, fırça seti ve hatta küçük bir adım daha da ileri giderek gösterişli bir ayna ve tablo gibi görseller ile yapabileceğiniz bu değişiklikler banyonuzda tahmininiz üzerinde değişiklik yapacaktır. ’Çok para harcamadan dekorasyonu değiştirmenin 6 farklı yolu’ başlıklı yazımızda da bahsettiğimiz gibi, ev dekorasyonunda basit dokunuşlar ile düşük masraflı ve zaman kaybettirmeyen değişiklikler yapmak mümkünse, benzer taktiği banyo özelinde de kullanabiliriz. Elbette banyoda yapacağımız küçük değişiklikler oturma odasına yapabileceğimiz değişikliklerden farklı olacaktır ancak prensip tamamen aynı: Basit, görece ucuz, hızlıca yapılabilecek dekorasyon değişiklikleri.
Banyoların bir numaralı aksesuarı diyebileceğimiz duş perdeleri duş ve küvet alanı ile banyonun kalan kısmını birbirinden ayırmak için en pratik seçenek. PVC ve benzeri malzemelerden üretilen duş perdeleri suyun diğer tarafa geçmesini engelleyerek banyonun kuru kalmasını sağlıyor. Birbiriyle uyum içerisinde olan bir duş perdesi, banyo matı/halısı, havlu ve aksesuarlarla harika banyolar oluşturulabilir. Binlerce farklı renk ve desene sahip modellerinin bulunabileceği duş perdeleri büyük boyutlarından dolayı banyoda oldukça göz alıcı bir parça ve değiştirilmesi ile büyük bir fark yaratılabilir. Duş perdenizi, sabunluk türü aksesuarlarınızı, havlularınızı ve banyo matını uyumlu renklerde alabileceğiniz gibi duş perdesinde son derece marjinal seçimlere kayarak enteresan bir dekora ortaya çıkarabilirsiniz. Tıpkı fotoğraftaki örnekte gördüğümüz papağan desenli bu duş perdesi gibi.
Banyolara en güzel renkleri ve desenleri getiren unsurlardan bir diğeri ise, tahmin edebileceğiniz üzere el havluları. Birçok farklı rengi ve deseni bulunan havlular, banyoların sıkıcı ve bir türlü değiştirilemeyen görüntüsünden kurtulmak için bire bir. Çünkü çok çok uygun fiyatlara ve her semtte bulunan tuhafiye, market, dekorasyon dükkanı türü mağazalarda her zevke uygun modellerini bulmak mümkün.
El havlusunu astığınız rayı değiştirmek de banyoya taze bir hava katmak için olan seçeneklerden biri. Eski havlu rayınızdan farklı bir şekle sahip parıl parıl krom bir ray ya da son dönemin modası pirinç bir ray ile son derece trendi bir banyo görünümü yakalamak mümkün. Yeni bir havlu rayı alırken banyonuzla uyumlu ancak eskisinden mümkün olduğunca farklı bir model şeçmekte özen gösterin, böylece küçük bir obje olmasına rağmen dikkat çekici bir fark yaratmış olacaksınız. Ayrıca, mümkünse havlu rayını, tuvalet kağıdı tutacağını ve takım varsa, diğer parçaları da değiştirmek etkiyi daha da büyütecektir.
Fiyatta küçük, görüntüde büyük bir parça daha karşınızda! Banyoda belki de ilk göze çarpan ayrıntı… Banyo matları banyonun karakterini belirleyen unsurlardan biridir. Banyolarda normal halı kullanılmadığı için banyomuzun büyüklüğüne ve ihtiyacımıza göre banyo matı ya da matları kullanırız. Küvet ya da duş teknesi önünde, yerler ıslanmasın diye, lavabo ve klozet önünde hem dekoratif hem de sıçrama ihtimali olan suları tutması ve ayakların direkt fayansa basmamas gibi türlü nedenlerle banyonun farklı kısımlarda kullanılabilen banyo matları modelleri bulunabiliyor. Bunları takım olarak ya da ihtiyacınız olan kısma tek tek satın alabilir ve banyoya yeni bir hava katabilirsiniz.
Eğer banyosu doğal gün ışığı alan şanslı insanlardan iseniz, mahremiyet gerekliliği nedeniyle pencereler için bir kapatma çözümü bulmanız gerekecektir. Bu da genelde jaluzi ya da stor perde şekliden olur zira normal perdeler banyonun nemli havasında pek de tercih edilmezler. Eskiden kullandığınız renkten farklı bir jaluzi ya da stor perde satın alıp banyo pencerenize takarak da dikkat çekecek bir değişiklik yapabilirsiniz.
Banyonuzda hem dekoratif hem de işlevsel olarak kullanabileceğiniz unsurlardan bir diğeri ise depolama elemanları. Yeteri kadar dolabınız varsa dahi hoş görüntüleri için kullanılabilecek banyonuzla uyumlu kutular ve/veya hasır sepetler banyonun havasını değiştirmekte iyi bir yöntem olacaktır. Makyaj malzemelerinizi, traş malzemelerinizi, hijyenik ped ve benzeri diğer hijyen malzemelerini, tuvalet kağıdının yedeklerini, sabunların yedeklerini, banyoda kullandığımız ve saymakla bitmez onlarca ürünü depolamanın en şık yolu olan kutular ve sepetler emin olun banyonuza yeni bir hava getirecektir. Ayrıca, sabunluk, sıvı sabunluk, diş fırçalık gibi tezgah ya da lavabo üstünde tutulan ve sürekli göz önünde bulunan parçaları da değiştirerek banyoda farklılık yaratabilirsiniz.
Aynalar yalnızca kendimizi görebilmemiz için değil, mekanın daha geniş ve ferah görünmesi için de evin tüm odalarında sıklıkla kullandığımız bir unsur. Duvarların bu bir numaralı süsü elbette banyomuzun da değişmez bir parçası. Hatta büyük olasılıkla evin en çok kullanılan aynası (evinizde bir ergen varsa, durum elbette farklı olabilir!) banyoda yer alan aynadır. Banyonuzun aynasını değiştirerek banyonuzda daha ilk anda fark edilir bir değişiklik yapabilirsiniz. Klasik ya da modern, tarzınıza ve banyonuzun dekorasyonuna uygun bir şekilde, bir miktar gösterişli bir ayna seçimi yapmak, banyonuza zarafeti ve ihtişamı getirecektir. Fotoğraftaki örnekte Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dekore edilmiş bir konutun banyosunda yer alan, mekanın yıldız parçası aynayı görmekteyiz.