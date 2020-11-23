İç duvar kırarak mekanları birleştirmeden önce bilinmesi gerekenler

Evinizi daha fonksiyonel ve daha kullanışlı bir ev haline getirmek istediğinizde aklınıza ilk gelen yöntem duvar kırma ve salamanje bir salon yaratma fikridir. Oldukça işlevsel bir fikir olmasına karşın ev duvarı kırma fikri çok önemli detaylar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Duvar bazen sadece bir duvar görevi görürken bazen taşıyıcı özelliğe sahip olmaktadır. Bu nedenle salon genişletirken öncelikle bu konuda profesyonel olarak hizmet veren mimarlar, iç mimarlar arasından birini seçmelisiniz. İç mekan genişletme, iç mekan dizaynı ve ev dekorasyonu gibi konularda tecrübesi bulunan iç mimarlar; salamanje bir evin hangi bölümüdür, salamanje bir salon nasıl oluşturulur, duvar kırma fikri doğru mudur gibi sorularınıza profesyonel cevap verecek kişilerdir. Evinizin daha özel ve daha konforlu yaşam alanları haline getirmek için önceliğiniz en doğdu duvarı en doğru miktarda kırmak olmalıdır.
İç mekanda duvar kırma işlemine geçmeden önce, çok dikkat edilmesi gereken bir iştir ve zorunlu önlemlerin alınması şarttır. Aksi takdirde tavan çökmesi yaşayabilir ya da taşıyıcı strüktürdeki yapı elemanları, kolon ve kirişlere, perde duvarlara zarar verebilirsiniz. Perde duvarlar betonarme yapılarda kiriş ve kolonla benzer taşıyıcı nitelikleri taşır ve betondan yapılır. Öncelikle kırılacak duvarın taşıyıcı nitelikte olmaması zorunludur. Binanın taşıyıcı elemanlarına zarar vermek istemezsiniz, aksi takdirde yapı çökebilir, ileride problem çıkaracak çatlamalar gerçekleşebilir. Konusunda uzman olmayan kişilerin müdahale etmesi de bir başka risk oluşturabilir. Betonarme ve çelik yapılar çoğunlukla uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu yapıları ele alırsak duvarların taşıyıcı niteliği yoktur. Modern yapılarda iki mekanı ayırmak için bölme duvar görevi görürler. Değişen zaman ve şartlara göre, taşıyıcı nitelikte olmayan duvar için iki mekanı birleştirmek işlevsellik katabilir. Plan düzlemine oturtulan duvar hatları, doğru ve milimetrik ölçülerle belirlenir.
Evin sıhhi tesisatı, elektrik, su ve doğal gaz geçiş hatlarının önceden değiştirilmesi gerekebilir. İlk alınacak önlemler arasında sıhhi tesisat hatlarını da plan düzlemine işlemeniz, alınacak önlemleri planlamanız gerekecektir. Olası bir sıhhi tesisat kazasına mahal vermek istemezsiniz. Burada amaç sade mekanları bölen bir paravanı sorunsuz ortadan kaldırmak. Plan düzlemine işlenecek bir diğer detay, bölme duvarı kaldırdıktan sonra sağlanan geniş alanlı mekana giriş kapısının nereden alınacağı. İç mekan giriş kapısı konumu duvar kırılmadan önce belirlenmiş olacaktır. Diğer yandan duvar kırma işlemine geçmeden önce, kaldırılmak istenen duvardaki kapı kasası ve kanadının monte edildiği yerden gerekirse daha sonra kullanılmak üzere çıkarılacak olması. İç mekan kapıları için evin diğer mahalleri ile uyumlu tip bir kapıya ihtiyacınız olabilir. Ayrıca bir ev inşa ederken kapı maliyeti az değildir, ileride ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere yeniden masraf etmekten kurtulursunuz. Mekanları birleştirmeden önce, iç duvar kırılması ile ilgili bilinmesi gereken bazı bilgileri başlıklarımızda derledik, hemen incelemeye başlayabiliriz.
Salonunuzu daha geniş bir salon haline getirirken duvarlar yerine dilerseniz modern yöntemler tercih edebilir ve salonu bağımsız bir alan gibi gösterebilirsiniz. Yıkacağınız duvarın taşıyıcı olmamasına dikkat ederek duvar yıkma işlemi yapabilir, sanal bir sınır ile dilediğiniz dekorasyonu yapabilirsiniz.
Duvar yıkma işlemi sonrasında yeni kazanılan alanları şık dekorasyon fikirleri ile dekore etmelisiniz. Salonunuzu daha geniş gösterecek ve aynı zamanda ferah, aydınlık bir salon oluşturarak fikirler ile yıkılan duvarları çok akıllıca kamufle etmiş olursunuz.
Salamanje salonlar oluşturmak için alanınız yoksa balkonları kapatabilirsiniz. Balkon kapatmak için öncelikle balkonun estetik bir yüzey ile kapatılması gereklidir. Balkon kapatma konusunda size fikir vermesi için '' Balkonumu nasıl kapatabilirim? 26 örnek fotoğraf '' başlıklı yazımızı incelemeniz size fayda sağlayacaktır.
Düz balkonların yanı sıra farklı mimarilere sahip balkonları da kapatabilirsiniz. Oval ve yuvarlak balkonlar için sizlere sunduğumuz yöntemleri kullanabilir ve balkon kapatma işlemi yaparak salamanje bir salona sahip olabilirsiniz.
Betonarme yapılarda taşıyıcı niteliği olmayan bölme duvarlar, genellikle tuğla ve ihtiyaca göre alçı veya beton panellerle bölünebiliyor. İç duvarların mekanları bölme özelliğinin yanı sıra, ısı, koku ve ses yalıtma özelliklerinin olduğu da unutulmamalı. Şu durumda iki mekanı bölen iç duvarı belirlemeden önce, duvar kaldırıldıktan sonra ısı yalıtımı ve ses geçirmezlik tamamen ortadan kalkacaktır. Örneğin bir çalışma odası ile yatak odasını birleştirmek istenildiğinde, mekana katılan alan çalışma alanı olarak değerlendirilecekse ses yalıtımı problem olacak mıdır? Bu durumda mekanları bölen duvarın diğer işlevsel özelliklerini ortadan kaldırmak gerekli midir? Projede kullanım amacına göre ısı yalıtımı ve ses geçirmezlik ihtiyacı gözden geçirilmeli. Uygulama öncesi ihtiyaçların cevapları doğrultusunda hangi bölme duvarın kalkması gerektiğine karar verebilirsiniz.
Binalarda kiriş, kolon veya taşıyıcı nitelikte olan perde duvarların kaldırılması, kırılması ya da müdahale edilmesine izin yoktur. Taşıyıcı iskelete zarar verildiği takdirde, binada can güvenliği tehdit altına girer. Belediyeden izin almadan bina projesinde dış görünümü değiştirecek şekilde duvarları yıkmak, geri veya ileri almak, yeni duvar örmek, cepheyi etkileyecek değişiklikler yapmak, kapamak veya daraltmak gibi işlemler vb. ilaveler yapmamak gerekir. Binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işleri o binalarda oturanların müsait durumlarını dikkate almadan huzur ve sükuneti bozacak şekilde yapmak, saat 21.00’den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak da ayrıca yasaktır.
Eğer bir duvarın tamamının yıkılması isteniyorsa, genellikle ağırlık kuvvetinden dolayı balyoz kullanılarak iç duvarlar kırılır. Duvarın sadece bir bölümün kırmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda balyoz kullanmaya gerek kalmaz. Keski ve çekiç kullanarak duvarın belli bir bölümünün kırılmasını sağlayabilirsiniz. Duvar kırma işlemine duvarın üst bölümlerinden başlanır. Üstten alt kısımlara doğru kırma işlemine devam edilir. Duvar kırılırken kolon ya da kiriş, herhangi bir taşıyıcı niteliği olan yapı elemanı ya da perde duvarın darbe almamasına özen gösterilmelidir. Eğer bir balyoz kullanılıyorsa, iki elle tutularak oluşan ağırlığın kuvvetinden faydalanarak duvarlar kırılır. İki elle sıkıca tutulmayan, gevşek tutulan balyoz yere düşebilir, kişiye zarar verebilir, döşemeyi zedeleyebilir. Döşemenin de binanı taşıyıcı elemanlarından biri olması durumunda bu tip problemlerin önlemlerinin alınması gerekir. Daha kısa sürede kırma işlemini gerçekleştirmek isteniyorsa, elektrikli kırıcılardan faydalanılabilir. Eğer daha önce bu tip elektrikli kırıcıları kullanmadıysanız, makinelerin ağırlığından dolayı işlemi gerçekleştirmeniz güç olabilir.
Beton, duvar ya da diğer yapı elemanları yüzeylerini öğütmede kullanılan elemanlardır. Farklı inç (örneğin 9 inç) özellikleri taşıyan aparatları bulunur. Özellikle duvar yüzeyi ya da başka durumlar için beton yüzeyinde kazıyıcı olarak kullanılırlar. Bazı durumlarda iç duvarların yüzeylerini kazıma işlemini gerçekleştirmek için grinder kullanılır. Kullanıldığı sırada koruyucu bir başlık takılması gerekir. Ayrıca bu tip aletleri kullanırken eldiven kullanınız. İşlem sırasında oldukça fazla miktarda toz yığınları oluşur. Örnek görselde gördüğünüz duvar ve zemin çalışması, Portekiz'de bulunan MOSAIC DEL SUR PORTUGAL imzası taşıyor.
Duvar kırma işlemi esnasında, elektrikli kırıcılar kullanılarak kırma işlemi çok daha kısa süre içerisinde bitirilebilir. Yine de elektrikli kırıcıların ağırlıklarından ötürü oluşabilecek güçlükleri unutmamalı. Daha önce duvar kırma işlemi yapmamış kişilerin, ya da bu tip elektrikli krııcıları kullanmayanların alışkın olmadıkları kırıcının ağırlığından ötürü alet yere düşebilir. Döşemeye ve daha önemlisi kişiye zarar verebilir. Bu sebepten ötürü deneyimli kişi tarafından elektrikli kırıcıların kullanılması tavsiye edilir. Kırılan duvardan çıkan molozlar ve toz yığını oluşacaktır. Elektrikli kırıcı kullanma işlemi bittikten sonra, molozların bir çuval yardımı ile pratik bir şekilde toplanması ve evden uzaklaştırılması gerekir.
Kırma işlemine başlamadan önce elektrik tesisatının hangi noktalardan ve hangi duvarlardan nasıl geçtiği kontrol edilmedilidir. Uygulama esnasında elektrik tesisatı ile ilgili bir kaza olmasını istemeyiz, gerekli güvelik önlemlerinin mutlaka alınması gerekir. Kırılacak duvarın belli bir bölümüne bmüdahale edilecekse, elektrik tesisatının geçmediği bölgeler kırılabilir. Tesisatla ilgili kablo yollarına temas etmemesine dikkat edilmelidir. Duvar kırma işleminden önce tesisat noktaları kontrol edildiyse, işleme başlamadan önce elektrik sigortalarını mutlaka kapatmalısınız.
Hangi duvar kaldırılacaksa, kırma işlemine başlamadan önce su tesisatının nereden geçtiği kontrol edilmelidir. Kaldırılacak duvarın belli bir bölümü kırılacaksa, su tesisatının geçmediği bölgeler kırılabilir. Tesisat borularına temas etmemesine özen gösterilmelidir. Eğer tüm duvarı kıracaksanız, öncelikle su vanalarını kapatmalı, işleme başlamadan önce elektrik sigortalarını yine kapatmalısınız. Kırma işlemini yapan kişilerin yanı sıra, kırma esnasında oluşabilecek hasar durumunda hemen müdahale edebilmek için su ya da elektrik tesisatından anlayan kişilerin işlem sırasında bulunması gerekir. Kırılacak ve dökülecek parçalardan zarar görmemesi için üzerine ayrıca muşamba serilmesi gerekir.
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