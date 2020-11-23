İç duvar kırarak mekanları birleştirmeden önce bilinmesi gerekenler

Evinizi daha fonksiyonel ve daha kullanışlı bir ev haline getirmek istediğinizde aklınıza ilk gelen yöntem duvar kırma ve salamanje bir salon yaratma fikridir. Oldukça işlevsel bir fikir olmasına karşın ev duvarı kırma fikri çok önemli detaylar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Duvar bazen sadece bir duvar görevi görürken bazen taşıyıcı özelliğe sahip olmaktadır. Bu nedenle salon genişletirken öncelikle bu konuda profesyonel olarak hizmet veren mimarlar, iç mimarlar arasından birini seçmelisiniz. İç mekan genişletme, iç mekan dizaynı ve ev dekorasyonu gibi konularda tecrübesi bulunan iç mimarlar; salamanje bir evin hangi bölümüdür, salamanje bir salon nasıl oluşturulur, duvar kırma fikri doğru mudur gibi sorularınıza profesyonel cevap verecek kişilerdir. Evinizin daha özel ve daha konforlu yaşam alanları haline getirmek için önceliğiniz en doğdu duvarı en doğru miktarda kırmak olmalıdır.

İç mekanda duvar kırma işlemine geçmeden önce, çok dikkat edilmesi gereken bir iştir ve zorunlu önlemlerin alınması şarttır. Aksi takdirde tavan çökmesi yaşayabilir ya da taşıyıcı strüktürdeki yapı elemanları, kolon ve kirişlere, perde duvarlara zarar verebilirsiniz. Perde duvarlar betonarme yapılarda kiriş ve kolonla benzer taşıyıcı nitelikleri taşır ve betondan yapılır. Öncelikle kırılacak duvarın taşıyıcı nitelikte olmaması zorunludur. Binanın taşıyıcı elemanlarına zarar vermek istemezsiniz, aksi takdirde yapı çökebilir, ileride problem çıkaracak çatlamalar gerçekleşebilir. Konusunda uzman olmayan kişilerin müdahale etmesi de bir başka risk oluşturabilir. Betonarme ve çelik yapılar çoğunlukla uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu yapıları ele alırsak duvarların taşıyıcı niteliği yoktur. Modern yapılarda iki mekanı ayırmak için bölme duvar görevi görürler. Değişen zaman ve şartlara göre, taşıyıcı nitelikte olmayan duvar için iki mekanı birleştirmek işlevsellik katabilir. Plan düzlemine oturtulan duvar hatları, doğru ve milimetrik ölçülerle belirlenir.

Evin sıhhi tesisatı, elektrik, su ve doğal gaz geçiş hatlarının önceden değiştirilmesi gerekebilir. İlk alınacak önlemler arasında sıhhi tesisat hatlarını da plan düzlemine işlemeniz, alınacak önlemleri planlamanız gerekecektir. Olası bir sıhhi tesisat kazasına mahal vermek istemezsiniz. Burada amaç sade mekanları bölen bir paravanı sorunsuz ortadan kaldırmak. Plan düzlemine işlenecek bir diğer detay, bölme duvarı kaldırdıktan sonra sağlanan geniş alanlı mekana giriş kapısının nereden alınacağı. İç mekan giriş kapısı konumu duvar kırılmadan önce belirlenmiş olacaktır. Diğer yandan duvar kırma işlemine geçmeden önce, kaldırılmak istenen duvardaki kapı kasası ve kanadının monte edildiği yerden gerekirse daha sonra kullanılmak üzere çıkarılacak olması. İç mekan kapıları için evin diğer mahalleri ile uyumlu tip bir kapıya ihtiyacınız olabilir. Ayrıca bir ev inşa ederken kapı maliyeti az değildir, ileride ihtiyaç dahilinde kullanılmak üzere yeniden masraf etmekten kurtulursunuz. Mekanları birleştirmeden önce, iç duvar kırılması ile ilgili bilinmesi gereken bazı bilgileri başlıklarımızda derledik, hemen incelemeye başlayabiliriz.