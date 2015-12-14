Aile dostu bir ev dizaynı için 7 fikir

Aile dostu yaşam alanları dizayn etmek için mekanları koordine ederken birçok engele rastlanabilir. Örneğin küçük alanlarda aile bireylerinin kullanım bölgelerinin ihtiyacı karşılar şekilde dizayn edilmesi gerekir. Mekanları bölerken sık kullanılan ortak yaşam alanlarının kontrolü, plan düzleminde kullanıcı birey sayısı ve ihtiyaca göre belirlenir. Oturma odaları için plan düzleminde bireylerin mutfak ve diğer ortak yaşam alanları ile ilişkisi, ulaşımı en pratik ve işlevsel şekilde sağlayarak tasarlanır. İç mekanlar tasarlanırken, sadece bir alanı işgal eden dekor öğeleri olarak değerlendirilmemelidir. Yaşam mahalini paylaşacak, yetişkin ve çocukların ihtiyaçlarını gözetecek bir anlayış esas alınmalı. Dolayısıyla ortak paylaşım alanı oluşturulmalıdır.

Çocuklu bir ailede mobilyanın konumu ve düzeni bile doğrudan etkilenebilir ve tamamen değiştirilebilir. Merdiven korkulukları ve basamak rıht yükseklikleri, çocuklu ve evcil hayvan yetiştiren bireyler için tehlike unsuru oluşturacak alanlara dönüşebilir. Dolayısıyla merdiven tasarımı ve rıht yüksekliği, yürüme mesafesine en yakın şekilde dizayn edilerek düşme riski minimuma indirilir. Ailede çocuk bulunması, ev dekorasyonunda kullanılan zeminler ve mobilya dokularını da etkileyebilir. Öte yandan genç bireyler için rahat ve konfor esas alınan yaşam alanları oluşturulabilir. Düşük seviyeli oturma alanları, çok yüksek olmayan masalar, çocukların ihtiyaçlarını gözetecek mobilya ürünleri dikkate alınabilir. Oturma alanları, eğlence alanları, spor yapma olanağı sağlayan gereçler değerlendirilebilir, öte yandan çocuklar için risk oluşturabilecek alanlar yeniden gözden geçirilebilir. Ortak yaşam alanlarında kullanışlı olabilecek aile dostu bir ev için bazı başlıkları değerlendirdik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.