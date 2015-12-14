Aile dostu bir ev dizaynı için 7 fikir

Aile dostu yaşam alanları dizayn etmek için mekanları koordine ederken birçok engele rastlanabilir. Örneğin küçük alanlarda aile bireylerinin kullanım bölgelerinin ihtiyacı karşılar şekilde dizayn edilmesi gerekir. Mekanları bölerken sık kullanılan ortak yaşam alanlarının kontrolü, plan düzleminde kullanıcı birey sayısı ve ihtiyaca göre belirlenir. Oturma odaları için plan düzleminde bireylerin mutfak ve diğer ortak yaşam alanları ile ilişkisi, ulaşımı en pratik ve işlevsel şekilde sağlayarak tasarlanır. İç mekanlar tasarlanırken, sadece bir alanı işgal eden dekor öğeleri olarak değerlendirilmemelidir. Yaşam mahalini paylaşacak, yetişkin ve çocukların ihtiyaçlarını gözetecek bir anlayış esas alınmalı. Dolayısıyla ortak paylaşım alanı oluşturulmalıdır.
Çocuklu bir ailede mobilyanın konumu ve düzeni bile doğrudan etkilenebilir ve tamamen değiştirilebilir. Merdiven korkulukları ve basamak rıht yükseklikleri, çocuklu ve evcil hayvan yetiştiren bireyler için tehlike unsuru oluşturacak alanlara dönüşebilir. Dolayısıyla merdiven tasarımı ve rıht yüksekliği, yürüme mesafesine en yakın şekilde dizayn edilerek düşme riski minimuma indirilir. Ailede çocuk bulunması, ev dekorasyonunda kullanılan zeminler ve mobilya dokularını da etkileyebilir. Öte yandan genç bireyler için rahat ve konfor esas alınan yaşam alanları oluşturulabilir. Düşük seviyeli oturma alanları, çok yüksek olmayan masalar, çocukların ihtiyaçlarını gözetecek mobilya ürünleri dikkate alınabilir. Oturma alanları, eğlence alanları, spor yapma olanağı sağlayan gereçler değerlendirilebilir, öte yandan çocuklar için risk oluşturabilecek alanlar yeniden gözden geçirilebilir. Ortak yaşam alanlarında kullanışlı olabilecek aile dostu bir ev için bazı başlıkları değerlendirdik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Yapı elemanlarında kullanılan strüktür dayanımı önemlidir. Öte yandan uygulamalarda kullanılan malzeme tercihleri, uzun ömürlülük ve kullanışlılığı da etkiler. Mutfak dekorasyonu için kullanılan dolap ve rafların işlevselliği bir yana, kullanılan ortak mutfak tezgahı ortak kullanıcıları da dikkate alarak dizayn edilebilir. Sadece tezgah boyutu ya da renk tercihleri değil, yemek masası ile varsa mutfak adası veya mutfak tezgahı arasındaki sirkülasyon dikkate alınır. Aynı şekilde banyo dekorasyonu için de dayanıklı malzeme seçimi çocuklu aileler için de öncelikli. Kırılmaz malzemeden yapılan ve ıslak mekanlarda paslanmayan malzemeler tercih edilmeli.
Kolaylıkla erişilebilen ortak kullanım alanları için plan düzleminde bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda bir sirkülasyon akışı belirlenebilir. Örneğin açık mutfak ve salon birleşiminde hazırlama – pişirme, yemek alanı, oturma alanı birbirini herhangi bir bölme duvar olmadan takip edebilir. Yemek odası ya da yemek masasının bulunduğu alan ile oturma odası ya da salon ilişkisinde açık zeminlerle ortak yaşam alanları tasarlanabilir. Özetle ortak yaşam alanları görüş alanı içine girebilir, dolayısıyla aile bireylerini bir arada tutan ortak kullanım alanları kolaylıkla tasarlanabilir.
Aile bireylerinin ortak beğenileri doğrultusunda hem işlevsel hem de estetik durabilecek duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Görselde göründüğü üzere duvar kenarına konumlanan bir yemek alanını keyifli hale getirilme üzere ilgi çeken alıntılar ve hatta çizimler değerlendirilmiş. Boş bir duvara bakmak yerine başka dekoratif fikirleri değerlendirebileceğiniz gibi, son yıllarda çok kullanılan kara tahta modelini değerlendirebilirsiniz. Dekorasyonun bir parçası olarak, aile bireylerinin sevdiği müzisyenlerin ya da yazarların sözlerin, ya da belirlenen bir konsept alıntıları güncellenebilir. Bu fikirler dekore edecek boş duvar bulamıyorsanız, yüzeyi boş olan dolap kapaklarını kara tahtaya çevirebilir, sevdiğiniz alıntıları paylaşabilirsiniz. Benzer bir fikir olarak, yatak odalarında değerlendirilebilecek duvar dekorları ya da yatak başlıkları üzerinde kullanılabilecek stickerlar. Bu tip stickerların kullanım kolaylığı kendinden yapıştırıcı ile pratik bir şekilde duvara uygulamanız. Dekor değişikliği yapmak istediğinizde kolaylıkla kaldırılabilir, silinebilir ve temizlenebilir stickerlar bulabilirsiniz. Daha renkli ve canlı duvar dekorları oluşturmak için, silinebilir temizlenebilir kalem, ya da tebeşirler de işlevsel olacaktır. Bilindiği üzere yatak odaları bireysel alanlardır. Bu alanları dekore ederken, paylaşacağınız alıntılarda size hitap eden alıntıları paylaşabilirsiniz. Eğer varsa çocuğunuz için düzenlediğiniz genç odası fikri olarak, belli bir konsepti değerlendirerek o konsepte uygun alıntıları duvar dekoru ile estetik hale getirebilirsiniz. Örneğin bir oyun alanı oluşturmak istiyorsanız, ve korsan teması işliyorsanız, ilgili film ya da kitaplardan alıntıları duvar dekorunda korsan siluetleri ile değerlendirebilirsiniz. Esas olan ortak yaşam alanlarında bir paylaşım aracı ve olanağı sağlamak.
Bir evin dekorasyonunun tamamlandığını hissettiren en önemli detaylardan biri perdeler olduğu kadar zemin örtüleri, halı ve türleridir. Kot farkı hissedilen bölgelerde, kademeleri kullanırken ortak yaşam alanlarında zemin örtüsü ihtiyacının doğduğu zamanlar olacaktır. Özellikle çocuk ve gençlerin bulunduğu evlerde, ortak alanlarda kullanılan zemin örtülerinin görsel açıdan estetik birer unsur olduğu kadar işlevsel görevleri de vardır. Örneğin iki kot farkı mesafesini birkaç basamak ya da yüksek bir merdiven ile aşmak durumundaysanız, çocukların bulunduğu bir evde önlem alma ihtiyacı doğabilir. Merdivenler ve kot farkı bulunan ortak yaşam alanları duruma göre bazen riskli alanlar olabilir. Klasik halı kullanımının yanı sıra, özellikle merdiven halısı kullanacaksanız, çocuklu bir ev için alttan yapışkanlı ve mümkünse sağlam sabitlenen halı ve türlerini tercih edebilirsiniz.
Kitapların aile içi ortak kullanım alanlarında paylaşım öğeleri olduğunu unutmamalı. Kitaplıklarımızı düzenlerken ortak paylaşım alanları oluştururuz. Bunun için kitaplıklar ya da daha ilgi çeken dekoratif kitaplık modelleri ile ortak paylaşım alanları oluşturabilirsiniz. Kitapların sergilenmesi ve paylaşımı söz konusu olunca, bazı eserlerin kapakları görünecek şekilde raf dizaynı yapabilirsiniz. Nitekim kitap kapakları hem estetik birer unsur, hem de paylaşıma açık birer araç görevi görür. Görselde ilham vereceğini düşündüğümüz duvar dekoru, dekoratif kitap raflarından bir ağacı simgeliyor, yaratıcı fikirlerle duvarlarınızı işlevsel ve estetik görünüm kazandırabilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş çalışma odası Hilal Tasarım Mobilya imzası taşıyor.
Ortak paylaşım alanlarından biri de oyun ve eğlence alanlarıdır. Yaşam alanlarında keyif alınabilecek eğlence ve oyun alanları yaratabilirsiniz. Özellikle çocuk ve gençlerin bulunduğu ailelerde, birlikte iyi vakit geçirmek adına oyun ve kişisel zevklere göre eğlence alanları oluşturulabilir. Ev dekorasyonuna bir spor odası ya da spor alanı dahil edilebilir. Aile ortamı birlikte yapılabilecek aktiviteler için alanlar açmanızı gerektirebilir. Örneğin bir havuzunuz varsa evin dış mekanında da ortak eğlence alanı oluşturabilirsiniz. Eğer yoksa eve yakın bulunan bir havuza ya da diğer spor aktivitelerine belli gün ve saatlerde gidilebilir.
Ortak yaşam alanlarının karakteristiğini oluşturan fikirlerden biri olarak, aile bireylerinin çalışmalarını paylaşmak değerlendirilebilir. Örneğin çizim yapmaya ya da resim yapmaya yeteneği olan aile bireyinin çalışmaları mekana ayrıcalık katacaktır. Bu özel çalışma aile bireylerini bir araya getiren ortak yaşam alanlarında paylaşılabilir, sergilenebilir. Aile bireylerinden birinin sanatsal çalışmalara ilgisi ya da yeteneği olabilir. Bu yeteneği değerlendirmenin en güzel yollarından biri, ortak paylaşım alanları oluşturacak dekorlar yaratmak.
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