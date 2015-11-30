Göz alıcı modern bir ev

Son olarak evin banyosuna bakıyoruz. Doğal taşlardan mermerin zarafeti banyo zemin dokularında hakim. Mekana lüks izlenimini veren sadece tasarım ve mimari çizgi değil, doğal dokuların, mermerin zeminlerde kullanılıyor olması. Dekoratif cam raflar ve şeffaf yüzeyler ise mekana estetik bir görünüm ve derinlik katıyor.

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