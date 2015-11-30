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Göz alıcı modern bir ev

Meral Eser Meral Eser
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Ev dizaynı hakkında sade çizgilerden ve dinginlikten yana olanlar için, modern ve klasik çizgilerin kavuştuğu bir proje ile karşınızdayız. Odaların dizaynından banyonun dekorasyonuna kadar, ahenk ve sadeliğin sürdürüldüğü şık mekanlar benzer mimari dil kullanılarak dizayn edilmiş. Yaşam alanlarınızı yeniden dönüştürmeyi düşünüyorsanız, iç ve dış mekan dizaynı hakkında zarif diliyle size bazı klasik ve modern stil ipuçları vereceğini umuyoruz. O halde bir an önce görsellere geçelim!

Neredeyse kapalı bir cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Dış cepheden bakıldığında tek katlı bir ev görünümünde olsa da, bu ev aslında iki katlı bir yapıdır. Sade çizgileriyle tek renge boyanan cephede, simetrik yerleştirilmiş pencereler görüyoruz. Görünen cephe aynı zamanda giriş için zemin kot mesafesinde basamaklar tasarlanmış, evin sokağa bakan cephesidir. 

Havuzlu bahçe

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Evin diğer cephesi ise güzel bir yeşil alan ve havuza bakıyor. Ön cepheye nazaran daha büyük pencereler tasarlanmış ve cam kapılar kullanılmış. Lüks villada çimlerle çevrili büyük bir yeşil alanda, dairesel bir havuz tasarlanmış. Güneş ışığı alan geniş bir bahçe ve havuz, artılarından sadece birkaçı. 

Açık planlı iç mekan

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Doğal ışık akışını en iyi şekilde sağlamak istiyorsanız, mekanlar arasındaki geçiş ve sirkülasyon alanlarını doğru biçimde kontrol etmek gerekir. Mekanları birbirine bağlayan geçişleri tasarlarken, kullanım dışı ölü alanların olmaması gerekir ve hem fonksiyonel hem de doğal ışık alan geçişler tasarlamak sanıldığı kadar zor olmayabilir. Uzun hat girişte kullanılan duvar ve tavan zemin renklerinde açık renk tonları tercih edilmiş. Klasik mobilyaların ve yerine göre modern objelerin kullanıldığı mekanda, içeri girer girmez doğal ışığı muntazam alan bir atmosfer sizi karşılıyor.

60 metrekarelik bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak, 60 metrekarelik  geniş bir mutfak alanında aynı zamanda pişirme alanı olmasının yanı sıra,  sık kullanılan bir yaşam alanı olarak tasarlanmış. Dingin ve sade bir atmosfer için mavinin pastel tonlarından biri tercih edilmiş, ve  mavi ile kombine eden ahşap mobilyalar sıcak bir atmosfer katmış. Fonksiyonel bir mutfak adası, mutfağın tam merkezin bir çalışma, pişirme ve yönetme alanı sunuyor. Yeme aşaması için kolaylıkla geçişin sağlandığı geniş ve konforlu yemek masasında, yine ahşap dokusunun sıcak tonlarını görüyoruz. 

Şömineli kütüphane

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Zemin renklerinde mavi ve nötr gri renginin hakim olduğu odada, ev halkı veya misafirleri ağırlayacak keyifli bir ortam mevcut. Çıtırdayan şömine ateşi sesiyle usulca kitap okumak ahenkli bir atmosfer yaratmış olacak, dolayısıyla şöminenin bulunduğu odada küçük de olsa bir kütüphane tasarlamak ve bunun için dekoratif raflar tasarlamak fonksiyonel bir yaklaşım olacaktır. Klasik mobilyalarla döşenmiş bir mekanda dinlence köşesinde ya da koltuğunuzda şömine ateşi çıtırtıları eşliğinde okuma yapmanın konforu ayrı olacaktır.

Klasik, şık ve fonksiyonel

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Evin geri kalanında olduğu gibi, zarif, dengeli ve sade bir çizgiyi sürdürmek diğer alanlarda da mümkün. Yumuşak renk tonları ile çok parlak olmayan renk tonları ile yatak odası dekorasyonunda yine mavi renk tonu kullanılmış ve sadelik esas alınmış. Sağ yanda gördüğünüz aynalı dolap kapakları, aynı zamanda mekana derinlik katarak fonksiyonel ve estetik bir görevi tamamlıyor.

Lüks banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Son olarak evin banyosuna bakıyoruz. Doğal taşlardan mermerin zarafeti banyo zemin dokularında hakim. Mekana lüks izlenimini veren sadece tasarım ve mimari çizgi değil, doğal dokuların, mermerin zeminlerde kullanılıyor olması. Dekoratif cam raflar ve şeffaf yüzeyler ise mekana estetik bir görünüm ve derinlik katıyor.

Ayrıca klasik stil ile ilgilenenler için ’Klasik şıklık’ yazımız da ilginizi çekebilir. 

Çarpıcı ve modern bir ahşap ev
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