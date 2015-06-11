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Paletten mobilyaya

Aydin Sanli Aydin Sanli
Möbel aus Europaletten, Hardy-Design Möbel aus Europaletten Hardy-Design Möbel aus Europaletten Yemek OdasıMasalar
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Uzun süredir paletten yapılmış mobilyalara rastlıyoruz. Paletten yapılan masalar, sehpalaa, kanepeler, yataklar sadece çevreyi korumakla kalmıyor ayrıca yaratıcılığın sınırlarını da zorluyor. Genellikle ev sahiplerinin kendileri tarafından yapılan palet mobilyalar, bu nedenle kendilerine has bir özellik sergiliyor. Hiçbir mobilya seri üretim ürünler gibi birbirinin aynı değil. Bugün sizlere kendilerine has palet mobilyalardan bir seçki hazırladık. Umarız TV sehpasından, mutfak dolabına, yataktan kanepeye kadar bu palet mobilyaları beğenirsiniz. 

Bahçe mobilyası

Palettenmöbel von Sitzmoment, Sitzmoment Palettenmöbel Sitzmoment Palettenmöbel Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Sitzmoment Palettenmöbel

Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel

Resimde gördüğünüz bahçe mobilyaları tamamen paletten üretildi. İki sandalye ve bir sehpadan oluşan set yaratıcılığın sınırlarını zorlamış. Böyle bir seti, bahçenizde, balkonunuzda ve terasınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Kanepe ve sehpa

Upcycling, Spreisslwerk Spreisslwerk Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Spreisslwerk

Spreisslwerk
Spreisslwerk
Spreisslwerk

Eski palet ve teneke varillerden üretilen bir kanepe ve sehpa görüyorsunuz. Sıra dışı tasarımları ve yaratıcı çevre koruma çözümlerini sevenler için bire bir. Eserde homify uzmanı Spreisslwerk'in imzası var. 

TV sehpası

Fernsehtisch aus Paletten, Malien Beimgraben Malien Beimgraben Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Malien Beimgraben

Malien Beimgraben
Malien Beimgraben
Malien Beimgraben

Bu çekmeceli ve tekerlekli TV sehpası da tamamen paletlerden elle yapılmış. ve oturma odalarına hoş bir hava katacak. Rustik ve göz alıcı tarzıyla herkesin dikkatini çekeceğine hiç kuşku yok. 

Sehpa

homify Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Masif Ahşap
homify

homify
homify
homify

Bu güzel orta sehpasının altında Palettenmöbel.biz'in imzası var.  Sehpada gazete ve dergilerinizi koyacağınız bölüm de unutulmamış. Ayrıca iki adet de çekmecesi bulunuyor. 

Oturma grubu

Palettenlounge LOUNGElet 3er Kombi, Arrows GmbH Arrows GmbH Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Arrows GmbH

Arrows GmbH
Arrows GmbH
Arrows GmbH

Böyle bir mobilyayı paletlerden yaptığınıza kimseyi inandıramazsınız değil mi? Oysa bu köşe takımı tam 10 paletten oluşuyor. Bu kolayca birbirinden ayrılıp şekil değiştirebilen köşe takıma sizin oturma odanıza da yakışmaz mıydı? Oturma odanıza olmasa bile terasınıza muhakkak yakışacağından şüphemiz yok. 

Yemek masası

Möbel aus Europaletten, Hardy-Design Möbel aus Europaletten Hardy-Design Möbel aus Europaletten Yemek OdasıMasalar
Hardy-Design Möbel aus Europaletten

Hardy-Design Möbel aus Europaletten
Hardy-Design Möbel aus Europaletten
Hardy-Design Möbel aus Europaletten

Hardy Design imzalı bu yemek masası kuşkusuz hangi evde olsa dikkatleri üzerine çeker. Masada bulunan dört çekmece sayesinde daha fazla depolama alanı da sağlanmış oluyor. Hardy yemek masasından, oturma gruplarına pek çok şey yapıyor. Ama hepsini de palet kullanarak yapıyor. 

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Yatak

Möbel aus Paletten, Gerner Logistik und Paletten Gerner Logistik und Paletten Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Gerner Logistik und Paletten

Gerner Logistik und Paletten
Gerner Logistik und Paletten
Gerner Logistik und Paletten

Gerner Logistic isimli uzmanımız masadan, sandalyeye paletten pek çok farklı mobilya üretiyor. Bu gördüğünüzde firmanın ürünlerinden biri. On iki adet paletten oluşan bu çift kişilik yatak çok konforlu bir dinlenmeyi garanti ediyor. 

Gardırop

Design Garderobe aus Paletten, M. M. Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
M.

M.
M.
M.

M. Blechschmidt'te alışık olunmayan biçimlerde palet gardıroplara rastlayabilirsiniz. Bu gardıroplarda ağaç dalları askı olarak kullanılıyor. Son derece yaratıcı. Sizce de öyle değil mi?

Mutfak mobilyası

Europaletten-Küchenschrank/Küchenmöbel, palettenbett.com palettenbett.com MutfakDolap & Raflar
palettenbett.com

palettenbett.com
palettenbett.com
palettenbett.com

Uzmanımız plattenbet.com'un ürün skalasında sadece şık palet yataklar yok. aynı zamanda şifoniyerden, komodine, şarap haznelerinden masalara kadar pek çok mobilya var. Bu çok kullanışlı mutfak masası da uzmanımızın listesindeki ürünlerden biri. 

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Paletten yapılma bu mobilyalardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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