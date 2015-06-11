Paletten mobilyaya

Uzun süredir paletten yapılmış mobilyalara rastlıyoruz. Paletten yapılan masalar, sehpalaa, kanepeler, yataklar sadece çevreyi korumakla kalmıyor ayrıca yaratıcılığın sınırlarını da zorluyor. Genellikle ev sahiplerinin kendileri tarafından yapılan palet mobilyalar, bu nedenle kendilerine has bir özellik sergiliyor. Hiçbir mobilya seri üretim ürünler gibi birbirinin aynı değil. Bugün sizlere kendilerine has palet mobilyalardan bir seçki hazırladık. Umarız TV sehpasından, mutfak dolabına, yataktan kanepeye kadar bu palet mobilyaları beğenirsiniz.