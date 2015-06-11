Paletten mobilyaya

Uzun süredir paletten yapılmış mobilyalara rastlıyoruz. Paletten yapılan masalar, sehpalaa, kanepeler, yataklar sadece çevreyi korumakla kalmıyor ayrıca yaratıcılığın sınırlarını da zorluyor. Genellikle ev sahiplerinin kendileri tarafından yapılan palet mobilyalar, bu nedenle kendilerine has bir özellik sergiliyor. Hiçbir mobilya seri üretim ürünler gibi birbirinin aynı değil. Bugün sizlere kendilerine has palet mobilyalardan bir seçki hazırladık. Umarız TV sehpasından, mutfak dolabına, yataktan kanepeye kadar bu palet mobilyaları beğenirsiniz.
Resimde gördüğünüz bahçe mobilyaları tamamen paletten üretildi. İki sandalye ve bir sehpadan oluşan set yaratıcılığın sınırlarını zorlamış. Böyle bir seti, bahçenizde, balkonunuzda ve terasınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Eski palet ve teneke varillerden üretilen bir kanepe ve sehpa görüyorsunuz. Sıra dışı tasarımları ve yaratıcı çevre koruma çözümlerini sevenler için bire bir. Eserde homify uzmanı Spreisslwerk'in imzası var.
Bu çekmeceli ve tekerlekli TV sehpası da tamamen paletlerden elle yapılmış. ve oturma odalarına hoş bir hava katacak. Rustik ve göz alıcı tarzıyla herkesin dikkatini çekeceğine hiç kuşku yok.
Bu güzel orta sehpasının altında Palettenmöbel.biz'in imzası var. Sehpada gazete ve dergilerinizi koyacağınız bölüm de unutulmamış. Ayrıca iki adet de çekmecesi bulunuyor.
Böyle bir mobilyayı paletlerden yaptığınıza kimseyi inandıramazsınız değil mi? Oysa bu köşe takımı tam 10 paletten oluşuyor. Bu kolayca birbirinden ayrılıp şekil değiştirebilen köşe takıma sizin oturma odanıza da yakışmaz mıydı? Oturma odanıza olmasa bile terasınıza muhakkak yakışacağından şüphemiz yok.
Hardy Design imzalı bu yemek masası kuşkusuz hangi evde olsa dikkatleri üzerine çeker. Masada bulunan dört çekmece sayesinde daha fazla depolama alanı da sağlanmış oluyor. Hardy yemek masasından, oturma gruplarına pek çok şey yapıyor. Ama hepsini de palet kullanarak yapıyor.
Gerner Logistic isimli uzmanımız masadan, sandalyeye paletten pek çok farklı mobilya üretiyor. Bu gördüğünüzde firmanın ürünlerinden biri. On iki adet paletten oluşan bu çift kişilik yatak çok konforlu bir dinlenmeyi garanti ediyor.
M. Blechschmidt'te alışık olunmayan biçimlerde palet gardıroplara rastlayabilirsiniz. Bu gardıroplarda ağaç dalları askı olarak kullanılıyor. Son derece yaratıcı. Sizce de öyle değil mi?
Uzmanımız plattenbet.com'un ürün skalasında sadece şık palet yataklar yok. aynı zamanda şifoniyerden, komodine, şarap haznelerinden masalara kadar pek çok mobilya var. Bu çok kullanışlı mutfak masası da uzmanımızın listesindeki ürünlerden biri.
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