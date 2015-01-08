Bir Eskişehir mucizesi

Yaşama sanatı ve benzeri tabirlerin günlük kullanıma girmesi yakın tarihte gerçekleşen olaylar olsa da, Türkiye'de ekonomik gücü yeterli olan birçok insan artık evini nasıl döşeyeceğine daha çok önem vermeye ve gerektiğinde işin uzmanından yardım almaya başlamış durumda. Biz de bugün sizi, yaşam alanlarının bir sanat eseri gibi değerlendirildiği ve her şeyin inceden inceye hesap edildiği o seçkin dairelerden birine götüreceğiz. Projesi Pınar Türkkan tarafından hazırlanan ve uygulaması Eskişehir'de bulunan Arte Fabbro adlı şirket tarafından yapılan Eskişehir'deki bu daire, müthiş şıklığı ve pırıltısıyla ev dekorasyonunda size de ilham verecektir.
Bu kez oturma odası ya da antre yerine mutfaktan başlayalım istedik. Zira karşınızda gördüğünüz beyazlar içindeki bu mutfak, dairenin özenli iç mekân tasarımının da yoğunlaştırılmış bir özeti gibi. Mutfak dekorasyonunda bir klasik olan beyaz rengin hakimiyeti sayesinde hem pırıl pırıl, hem asil, hem de ferah bir atmosfer taşıyan mutfak, tezgâh üstünde ve fırındaki siyah vurgularıyla bir kademe daha atlıyor. Ayrıca bu siyah-beyaz dengesinin orta yerinde mekâna eğlenceli bir hava katarak olası bir monotonluğu ortadan kaldıran yapma meyve tabağına da dikkatinizi çekmek isteriz.
Mutfağın tezgâh tarafındaki beyaz hakimiyetinin diğer tarafta bozulduğunu ve mekânın asalet hissi veren bir kontrast anlayışına yaslandığını görüyoruz. Özellikle elektronik mutfak eşyalarının pırıltısı ve metalik renkleri ile endüstriyel bir hava kazanan mekânı, aynı siyah-beyaz uyumunun devam ettirildiği bir yemek masası tamamlıyor.
Evin salonunda ise eşsiz bir manzara bizi karşılıyor. TV ünitesi dediğimiz kavramı adeta yeniden tanımlayan masif ahşap set, üzerindeki siyah dolaplarla birleşerek mekâna tek başına damga vururken, şeffaf avize ve duvarlardaki mermer ayrıntısı ile mekân ölçülü ve asil bir lükse büründürülüyor. Bu manzarayı arka plandaki şık dekoratif objeler tamamlıyor.
Bu dairenin tasarımında elbette estetik kriterler ön planda tutulmuş ama bir bütün olarak mekânın kullanışlı ve rahat olması gerektiği de hiç unutulmamış. Evin salonundan aldığımız bu kesitte de hem son derece şık ve evin genel renk paletine uyum sağlayan, hem de gayet rahat ve devaetkâr bir koltuk takımı görüyoruz. Renkli yastıklar ise tıpkı mutfaktaki meyve tabağı gibi evin havasını değiştirip, ortama neşe katıyorlar.
TV ünitesi ya da vitrin olarak kullanılabilecek olan duvarda gördüğümüz uygulamanın bir benzeri de evin bir başka köşesinde görünüyor. Burada zaten seçilen renk ve dokular itibarıyla belirgin hale gelen ölçülü lüks ve asil havanın ahşapın dozunda kullanımı ile belirgin bir sıcaklığa da kavuştuğunu görüyoruz.
Evin yatak odalarından birinde, mekânın kullanım amacına daha uygun olan capcanlı bir kırmızı renk bizi karşılıyor. Arkadaki tablo ve ahşap kaplamayla asalet kazanan mekân hem ağırbaşlı, hem de seçilen renk ve dokular sayesinde heyecan verici bir atmosfer sunuyor.
Evin diğer yatak odasında ise daha dingin, sakin ve belli bir ağırlığı olan bir hava görüyoruz. Bu kısımda siyah ve kahverenginin tonları yatak örtüsünün beyazıyla dengelenirken, yoğun ahşap kullanımı mekâna hem nostaljik, hem de sıcak bir hava katmış.
Eskişehir'deki bu seçkin dairenin en hoş kısımlarından biri de banyo. Burada ışıklandırmanın bir mekân açısından ne kadar önemli olabileceğini açıkça görüyoruz. Aynı şekilde eskitme duvarlar, özel tasarım ürünü olan lavabo haznesi ve huzur veren renk paleti de bu banyoyu büyüleyici kılıyor.
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