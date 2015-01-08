Bir Eskişehir mucizesi

Yaşama sanatı ve benzeri tabirlerin günlük kullanıma girmesi yakın tarihte gerçekleşen olaylar olsa da, Türkiye'de ekonomik gücü yeterli olan birçok insan artık evini nasıl döşeyeceğine daha çok önem vermeye ve gerektiğinde işin uzmanından yardım almaya başlamış durumda. Biz de bugün sizi, yaşam alanlarının bir sanat eseri gibi değerlendirildiği ve her şeyin inceden inceye hesap edildiği o seçkin dairelerden birine götüreceğiz. Projesi Pınar Türkkan tarafından hazırlanan ve uygulaması Eskişehir'de bulunan Arte Fabbro adlı şirket tarafından yapılan Eskişehir'deki bu daire, müthiş şıklığı ve pırıltısıyla ev dekorasyonunda size de ilham verecektir.