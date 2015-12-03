Daha sağlıklı bir eve sahip olmanın 6 yolu

Günümüzde sağlıklı yaşama verilen önem arttı. Çevremizdeki kimyasalların ve kötü şartlarda üretilmiş gıdaların zararlarını öğrendikçe, insanlığın başına bela olan bazı büyük hastalıkların olası kaynaklarının da farkına varmış oluyoruz. Hayat kalitemizi düşürecek alerji ve benzeri görece küçük rahatsızlıklardan kanser, alzheimer gib daha ciddi olanlara kadar, birçok hastalıkta kalıtımsal yapımız dışında çevresel faktörlerin de belirleyici olduğunu biliyoruz. Çevresel faktör olarak adlandırdığımız zararlı bu maddelerden elbette yüzde yüz kurtulmamız mümkün değil. Ancak özellikle şehir hayatında yüksek dozda maruz kaldığımız birçok zararlıyı evlerimizden çıkarmak mümkün. Hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen birçok deterjan, işlenmiş gıdalar, tarım ilaçlarına maruz kalmış meyve ve sebzeler, menşeinden ve üretim şartlarından emin olamadığımız her türlü gıda, evin içinde kullanılan böcek öldürücüler, toz ile beslenen mite isimli canlılar, boyalı ürünlerde rastlanabilen kurşun gibi metaller büyüklü küçüklü hastalıklara neden olan unsurlardan bazıları. Bu ve benzeri unsurları hayatımızdan mümkün olduğunca çıkarırsak, yaşam kalitemizi yükseltmiş, daha sağlıklı bireyler olacağız. Bunun için de ilk adımı evde atacağız.
Basit çözümler ve daha da önemlisi, hayat tarzında yapılabilecek birkaç küçük değişiklik ile daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Bu sayfamızda belli başlı problemleri ve bu problemlerden kurtulma yöntemlerini inceledik. Umarız sağlıklı bir eve sahip olmak adına, bu yazının sizlere de faydası olacaktır.
En basit konuyla başlayalım. Birçok insanın farkında olmasa dahi toza alerjisi vardır. Her ne kadar adı toz alerjisi olarak geçse de, bu alerji aslında toza değil, tozla beslenen ve mite (mayt) ya da akar adıyla da bilinen mikroskobik büyüklükteki böceklerin dışkısına olan alerjidir. Ev tozu akarlarının başlıca besin kaynağı insanın ve ev hayvanlarının deri döküntüleridir. Bir insan günde yaklaşık 0,5 – 1 gram deri pulu üretmektedir, bunun 0,25 gramı binlerce akarı aylarca beslemek için yeterlidir. Mite'lar her evde bulunur ve bunlardan tamamen arınma imkanı yoktur, o nedenle yapılabilecek tek şey evi elektrik süpürgesi ile sık sık temizlemek ve yatak çarşaflarımızı ve yastık kılıflarını sıklıkla değiştirmektir. Alerji yalnızca fazla miktarda dışkı ile gerçekleşir, dolayısıyla temizlenmiş bir ortamda büyük ölçüde nüfus azalması olacaktır ve kalanlar da alerjiye neden olmayacaktır.
Kurşun vücutta kullanılmayan insan için tehlikeli bir metaldir. Kurşun gerek doğal olarak gerekse endüstriyel atık olarak doğada sık rastlanan bir metaldir. İnsan bu tehlikeli metale sindirim yoluyla, solunum yoluyla veya deriyle maruz kalabilir. Bu metalin vücutta toksik miktarlara gelmesiyle başta beyin olmak üzere bir çok organa zarar verebilmektedir. Çocuklarda daha belirgin olarak etkilerini göstermektedir. Kurşun zehirlenmesi öğrenme güçlüklerine ve davranışsal bozukluklara neden olmaktadır. Uzun süreli bu zehirlenme devam ederse sindirim sistemi bozukluklarına neden olabilir, boy kısalığı gelişebilir. Kansızlıkta sık görülen etkilerindendir. Ayrıca beyin ödemi, baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç kaybı ve kalp ritm bozukluklarına neden olabilmektedir. Kurşun günlük hayatımızda boyalarda, araba yakıtlarında, fabrika atıklarında, su borularında kullanılabilmektedir. Bu malzeme havada, yerde veya suda atık olarak birikmiş olabilmektedir. Ayrıca endüstriyel maddeler olan pil, akü, lehim, kablo gibi maddelerde yüksek oranda kurşun içermektedir. Çocukların oynadığı oyun hamurlarında dahi kurşun tespit edilmiştir. Bu maddelere temasla da deri yoluyla kurşun vücuda geçmektedir. Kurşun insan vücuduna girdikten sonra yirmi yıl boyunca kalmaktadır. Buda azar azar aldığımız kurşunların birikerek zamanla tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.
Kurşundan korunmanın en etkili yollu zorunlu olmadıkça kurşunun hiçbir şekilde kullanılmamasıdır. Kurşunlu malzemelerin denetimleri arttırılmalıdır. Kapı ve pencere pervazlarında kalan toz ve boyalar iyice temizlenmelidir. Kullanılan malzemelerin içeriğine kesinlikle dikkat edilmelidir. Bu malzemeler özellikle çocuklardan uzak tutulmalıdır.
Haşere ilaçları tarımda kullanıldıkları kadar evlerde ve ofislerde de yaygın olarak kullanılıyor. Doğadaki canlı türler ve insan sağlığı üzerinde bıraktıkları olumsuz izleri düşününce evde işte her yerde zehirleniyoruz. Dichlorobenze, tetramethrin, diazinon, organo-phosphates, chloriated hydrocarbons, cooper naphthenate’ın tümü, ki bunlar herhangi bir haşere ilacında kullanılan bileşenlerin sadece kısa bir listesi. Bu kimyasallar yüksek oranda zehirlidir. Örneğin; diazinon son derece zehirlidir ve merkezi sinir sistemini etkiler, chlorinated hydrocarbons’un kanserojen ve genleri bozucu olduğu konusunda kuşkular vardır. Dünyada her yıl haşere ilacı ile bağlantılı yaklaşık üç milyon kaza olduğu tahmin edilmektedir. Ve sonuç yaklaşık 220.000 can kaybı! İstatistikler küçük çocukların zehirlenme nedenleri arasında en çok karşılaşılan ev temizlik ürünleri ile bağlantılı ölüm ya da yaralanma olaylarından sonra ikinci sırayı haşere ilaçlarının aldığını göstermektedir.
Unutmayın, böcek ilacı böcekten daha zararlı! Böcekler ile mücadele etmek için daha zararsız maddeler kullanabilir, bu ilaçları evde kendiniz yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük bir araştırma ile doğru tarifi bulmak.
(Fotoğrafta Hüseyin İçli tarafından gerçekleştirilmiş bir üç boyutlu görselleştirme çalışması görmekteyiz.)
Musluk suyunu filtrelemenin avantajı hem vücuda fazla kireç alınmasını önlemek hem de lavabo ve çaydanlık ve tencerelerde vs. oluşan kireç kalıntısından kurtularak evde kimyasal deterjan kullanımını azaltmak. Filtreler sayesinde yumuşayacak olan suyunuzun kalitesini banyoda, cildinizde ve saçlarınızda da hissedeceksiniz.
Deterjanlar hayatımızda bir kolaylık gibi görünseler de, aslında hem sağlığımıza hem de dünyamıza onarılamaz zararlar veriyorlar. Çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı temizlerken sağlığımızla oynuyoruz. Oysaki evde doğaya ve sağlığa zarar vermeyen deterjanları piyasada bulabileceğimiz gibi bunları kendimiz de evde yapabiliriz. Karbonat, Arap sabunu, sirke gibi birçok zararsız maddenin evlerimizi mükemmel bir şekilde temizleyebileceğini ve üstelik bunu yaparken aile fertlerinin sağlığına ve çevreye zarar vermeyeceğini unutmayalım. ’Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?’ başlıklı yazımızda verdiğimiz birçok tarif bulunuyor. Ayrıca, basit bir araştırma ile daha çok tarife de ulaşabilirsiniz.
Ve geldik en önemlilerden birine. Yerel ve mevsimsel gıdalar ile beslenmek sağlığımız için çok önemlidir. Küçük çiftliklerden alınan meyve ve sebzeler, tavuk, yumurta gibi ürünlerin ilaçsız olma ve genetiği ile oynanmamış ihtimali daha yüksektir. Tek tip ürün yetiştiren tarlalar yerine çeşitli ürünleri yan yana yetiştiren tarlaları tercih etmeliyiz. Bu, sebzelerin daha sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir. Üretim koşullarını bilmediğimiz gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalı, imkanımız varsa doğallığı onaylanmış çiftliklerden alınan ürünleri satan gruplar ile irtibata geçerek alışverişimizi bu çiftliklerden yapmalıyız. İşlenmiş ve kanserojen olma ihtimali olan etlerden kaçınmalı, kaliteli zeytin yağı ve tere yağı dışında yağ kullanmamalı, beyaz un ve şekeri ve tuzdan oluşan ve üç beyaz olarak bilinen gıdaları eser miktarda kullanmalıyız. Sağlıklı mutfak demek sağlıklı hayat demek.