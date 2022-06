Daha sağlıklı bir eve sahip olmanın 6 yolu

Haşere ilaçları tarımda kullanıldıkları kadar evlerde ve ofislerde de yaygın olarak kullanılıyor. Doğadaki canlı türler ve insan sağlığı üzerinde bıraktıkları olumsuz izleri düşününce evde işte her yerde zehirleniyoruz. Dichlorobenze, tetramethrin, diazinon, organo-phosphates, chloriated hydrocarbons, cooper naphthenate’ın tümü, ki bunlar herhangi bir haşere ilacında kullanılan bileşenlerin sadece kısa bir listesi. Bu kimyasallar yüksek oranda zehirlidir. Örneğin; diazinon son derece zehirlidir ve merkezi sinir sistemini etkiler, chlorinated hydrocarbons’un kanserojen ve genleri bozucu olduğu konusunda kuşkular vardır. Dünyada her yıl haşere ilacı ile bağlantılı yaklaşık üç milyon kaza olduğu tahmin edilmektedir. Ve sonuç yaklaşık 220.000 can kaybı! İstatistikler küçük çocukların zehirlenme nedenleri arasında en çok karşılaşılan ev temizlik ürünleri ile bağlantılı ölüm ya da yaralanma olaylarından sonra ikinci sırayı haşere ilaçlarının aldığını göstermektedir.

Unutmayın, böcek ilacı böcekten daha zararlı! Böcekler ile mücadele etmek için daha zararsız maddeler kullanabilir, bu ilaçları evde kendiniz yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük bir araştırma ile doğru tarifi bulmak.

