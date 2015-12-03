Daha sağlıklı bir eve sahip olmanın 6 yolu

Günümüzde sağlıklı yaşama verilen önem arttı. Çevremizdeki kimyasalların ve kötü şartlarda üretilmiş gıdaların zararlarını öğrendikçe, insanlığın başına bela olan bazı büyük hastalıkların olası kaynaklarının da farkına varmış oluyoruz. Hayat kalitemizi düşürecek alerji ve benzeri görece küçük rahatsızlıklardan kanser, alzheimer gib daha ciddi olanlara kadar, birçok hastalıkta kalıtımsal yapımız dışında çevresel faktörlerin de belirleyici olduğunu biliyoruz. Çevresel faktör olarak adlandırdığımız zararlı bu maddelerden elbette yüzde yüz kurtulmamız mümkün değil. Ancak özellikle şehir hayatında yüksek dozda maruz kaldığımız birçok zararlıyı evlerimizden çıkarmak mümkün. Hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen birçok deterjan, işlenmiş gıdalar, tarım ilaçlarına maruz kalmış meyve ve sebzeler, menşeinden ve üretim şartlarından emin olamadığımız her türlü gıda, evin içinde kullanılan böcek öldürücüler, toz ile beslenen mite isimli canlılar, boyalı ürünlerde rastlanabilen kurşun gibi metaller büyüklü küçüklü hastalıklara neden olan unsurlardan bazıları. Bu ve benzeri unsurları hayatımızdan mümkün olduğunca çıkarırsak, yaşam kalitemizi yükseltmiş, daha sağlıklı bireyler olacağız. Bunun için de ilk adımı evde atacağız.

Basit çözümler ve daha da önemlisi, hayat tarzında yapılabilecek birkaç küçük değişiklik ile daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Bu sayfamızda belli başlı problemleri ve bu problemlerden kurtulma yöntemlerini inceledik. Umarız sağlıklı bir eve sahip olmak adına, bu yazının sizlere de faydası olacaktır.