Önce & Sonra: Masal gibi bir dönüşüm

Evin genelinde tercih edilen tarz ve malzemelerin banyoda da aynen uygulanıp kullanıldığını görüyoruz. Önceki halinden bir ışık yılı uzakta görünen banyo hem rustik ve sıcak bir havaya sahip, hem de modern bir banyodan bekleyeceğiniz her şeyi size sunuyor. Üstelik, küçük bir saunası bile var.

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