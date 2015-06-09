Yemeyi içmeyi seven bir kültürün içinde geliyoruz, dolayısıyla mutfaklarımız önemlidir. Kimi zaman oturma odasından bile daha çok vakit geçirir, misafirlerimiz burada ağırlarız. Bir mutfağı baştan aşağı değiştirmek masraflı ve zor olabilir ama ufak tefek hamlelerle mutfağınızı olduğundan güzel kılmak mümkün. İşte mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi.
Büyükannenin atmak istediği eski bir ibrik, tatilde gördüğünüz bir hasır sepet ya da yıllardır kullanılmayan bir güğüm. Doğru yerlere kondukları zaman, bu ve benzer dekoratif unsurlar mutfağınızın havasını değiştirebilir.
Mutfakta boş duran bir duvarınız varsa, tek yapmanız gereken uygun renkte bir raf çakıp, birkaç yemek kitabı ya da süs eşyasıyla süslemek.
Hiç aklınıza gelmemiş olabilir ama evde yaşayanların birbiriyle iletişim kurabileceği eğlenceli bir kara tahtayla mutfağınızı renklendirebilirsiniz.
Mutfakta klasik renk beyaz ve krem gibi açık tonlarıdır. Belki bütün mutfağı değiştiremezsiniz ama en azından yemek masası ya da sandalyelerle ortamı şenlendirmek çok da zor olmasa gerek.
O güzelim baharat kavanozları, o dekoratif bardak ve fincanlar neden kapalı dolaplarda çürüsün ki? Hem baktıkça içiniz açılsın, hem de istediğiniz zaman onlara ulaşabilin.
Tek yapmanız gereken bir marangoza uygun boyut ve renkte bir ahşap kestirip, tezgâhın üzerine koymak. Hem değişim, hem sıcaklık, hem de sebze-meyve doğramak için ekstra tahta ihtiyacına son.
Hiçbir dekoratif eşyanız yoksa, size Antep'ten bir askılık kuru patlıcan gönderecek bir tanıdığınızda mı yok? Alın ve uygun bir eyre asıp mutfağınızı güzelleştirin. Tabii dolmasını yapmak da bir seçenek.
Bu kez biraz masraflı bir yöntemden söz ediyoruz ama mutfağı baştana aşağıya yıkıp yeniden yapmayı gerektirmeyen majör bir değişiklik istiyorsanız, tam ortaya küçücük bir ada ekletmeyi düşünebilirsiniz.
Bazı mutfakların sıkıcı görünmesinin bir nedeni de aynı renkle tarzın tekrarlanması ve bunun neden olduğu montonluktur. Oysa bazen belirgin bir kontrast mekânın havasını değiştirebilir.
Evin salonunda süs eşyaları ve diğer dekoratif unsurlar için bir vitrin oluyorsa, aynı şey mutfak da neden olmasın? O güzelim porselenler dolapta kapalı duracağına, misafirlerin durup durup bakacağı birer obje haline gelsinler.
Mesela burada tavandan sallanan mekanizma gibi: Hem ışık görevi görüyor, hem dekoratif bir unsur, hem de maşa ve spatula gibi mutfak aletlerinizi asmak için kullanabiliyorsunuz.
Mutfağınızı sıradışı kılmak çok da zor değil. Internette basit bir araştırmayla o kadar çok orijinal mutfak aksesuarı bulabilirsiniz ki, bu örnektekini bile solda sıfır bırakır.
Tıpkı iyi bir yemek gibi, iyi bir mutfak da sadece mideye değil göze de hitap etmelidir. Bakın 3-5 TL'ye alabileceğiniz basit bir yapma meyve tabağı bile mekânı nasıl değiştiriyor.
Tüm kap kacağı sergilemek mümkün değil, ama o güzelim yemek takımını dolaba hapsetmek yerine böyle basit bir rafta sergileseniz mutfağınız daha güzel bir yer olmaz mı?
Diğer ipuçlarına göre birazcık daha masraflı olabilir ama hem hayatınızı kolaylaştıracak, hem de çok daha estetik bir görünüm sunan yeni nesil çekmeceler sizin mutfağınıza da yakışacaktır.
Bu yöntemleri beğendiyseniz, Türkiye'den seçilen en güzel siyah-beyaz mutfakları tanıttığımız bu yazıya da göz atabilirsiniz.