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Mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi

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METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
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Yemeyi içmeyi seven bir kültürün içinde geliyoruz, dolayısıyla mutfaklarımız önemlidir. Kimi zaman oturma odasından bile daha çok vakit geçirir, misafirlerimiz burada ağırlarız. Bir mutfağı baştan aşağı değiştirmek masraflı ve zor olabilir ama ufak tefek hamlelerle mutfağınızı olduğundan güzel kılmak mümkün. İşte mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi.

1. Eskileri toplayıp dekorasyonda kullanın

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Büyükannenin atmak istediği eski bir ibrik, tatilde gördüğünüz bir hasır sepet ya da yıllardır kullanılmayan bir güğüm. Doğru yerlere kondukları zaman, bu ve benzer dekoratif unsurlar mutfağınızın havasını değiştirebilir.

2. Yemek kitapları için esktra bir raf

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mutfakta boş duran bir duvarınız varsa, tek yapmanız gereken uygun renkte bir raf çakıp, birkaç yemek kitabı ya da süs eşyasıyla süslemek.

3. Kara tahtaya ne dersiniz

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Hiç aklınıza gelmemiş olabilir ama evde yaşayanların birbiriyle iletişim kurabileceği eğlenceli bir kara tahtayla mutfağınızı renklendirebilirsiniz.

4. Renklerden kaçmayın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfakta klasik renk beyaz ve krem gibi açık tonlarıdır. Belki bütün mutfağı değiştiremezsiniz ama en azından yemek masası ya da sandalyelerle ortamı şenlendirmek çok da zor olmasa gerek.

5. Hem pratik ve kullanışlı olsun, hem de estetik

Ahşap Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Ahşap Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

O güzelim baharat kavanozları, o dekoratif bardak ve fincanlar neden kapalı dolaplarda çürüsün ki? Hem baktıkça içiniz açılsın, hem de istediğiniz zaman onlara ulaşabilin.

6. Tezgâh için ekstra ahşap plaka

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Tek yapmanız gereken bir marangoza uygun boyut ve renkte bir ahşap kestirip, tezgâhın üzerine koymak. Hem değişim, hem sıcaklık, hem de sebze-meyve doğramak için ekstra tahta ihtiyacına son.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Kuru biber ve patlıcandan bile süs olabiliyor

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Hiçbir dekoratif eşyanız yoksa, size Antep'ten bir askılık kuru patlıcan gönderecek bir tanıdığınızda mı yok? Alın ve uygun bir eyre asıp mutfağınızı güzelleştirin. Tabii dolmasını yapmak da bir seçenek.

8. Mutfak adası seçeneğini bir düşünün

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bu kez biraz masraflı bir yöntemden söz ediyoruz ama mutfağı baştana aşağıya yıkıp yeniden yapmayı gerektirmeyen majör bir değişiklik istiyorsanız, tam ortaya küçücük bir ada ekletmeyi düşünebilirsiniz.

9. Renk ve malzeme kontrası yaratın

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Bazı mutfakların sıkıcı görünmesinin bir nedeni de aynı renkle tarzın tekrarlanması ve bunun neden olduğu montonluktur. Oysa bazen belirgin bir kontrast mekânın havasını değiştirebilir.

10. Eşyalarınızı sergileyin

KEYİFLİ BİR MUTFAK, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

KEYİFLİ BİR MUTFAK

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Evin salonunda süs eşyaları ve diğer dekoratif unsurlar için bir vitrin oluyorsa, aynı şey mutfak da neden olmasın? O güzelim porselenler dolapta kapalı duracağına, misafirlerin durup durup bakacağı birer obje haline gelsinler.

11. Çok işlevli mobilyalar arayın

Ankarada bir ev homify Modern Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Mesela burada tavandan sallanan mekanizma gibi: Hem ışık görevi görüyor, hem dekoratif bir unsur, hem de maşa ve spatula gibi mutfak aletlerinizi asmak için kullanabiliyorsunuz.

12. Orijinal aksesuarlar bulun

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

HANEDAN KONUTLARI

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Mutfağınızı sıradışı kılmak çok da zor değil. Internette basit bir araştırmayla o kadar çok orijinal mutfak aksesuarı bulabilirsiniz ki, bu örnektekini bile solda sıfır bırakır.

13. Yapma meyve deyip geçmeyin, mutfağa renk getirin

Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

Adin Knutları

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Tıpkı iyi bir yemek gibi, iyi bir mutfak da sadece mideye değil göze de hitap etmelidir. Bakın 3-5 TL'ye alabileceğiniz basit bir yapma meyve tabağı bile mekânı nasıl değiştiriyor.

14. Kap kacak kapalı dolaplara tıkılı kalmasın

MUTFAK RAFI- TEREK, NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

MUTFAK RAFI- TEREK

NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

Tüm kap kacağı sergilemek mümkün değil, ama o güzelim yemek takımını dolaba hapsetmek yerine böyle basit bir rafta sergileseniz mutfağınız daha güzel bir yer olmaz mı?

15. Çekmeceli dolap

POOL DESIGN, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ MutfakDolap & Raflar
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

POOL DESIGN

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

Diğer ipuçlarına göre birazcık daha masraflı olabilir ama hem hayatınızı kolaylaştıracak, hem de çok daha estetik bir görünüm sunan yeni nesil çekmeceler sizin mutfağınıza da yakışacaktır. 

Bu yöntemleri beğendiyseniz, Türkiye'den seçilen en güzel siyah-beyaz mutfakları tanıttığımız bu yazıya da göz atabilirsiniz.

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Bu yöntemlere sizin de ekleyecekleriniz varsa yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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