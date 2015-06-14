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Mutfağınızı eğlenceli hale getirmenin 17 garantili yolu

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House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
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Evde en çok vakit geçirilen alanlardan biri olan mutfağınızı olduğundan daha eğlenceli ve iç açıcı hale getirmek isteyenler için 17 ipucu.

1. Küçük dekoratif objeler kullanın

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Mutfak
Mimoza Mimarlık

A. MORİTA EVİ ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Zaten ahenkli olan bu güzelim mutfağın en hoş taraflarından biri resmin sağında gördüğünüz dolap ve üzerindeki minik süs eşyaları. Siz de böyle bir köşe yaratabilirsiniz.

2. Renkli malzemeleri dolaplara hapsetmeyin

iç mimari tasarım mutfak GN İÇ MİMARLIK OFİSİ MutfakMutfak Malzemeleri
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

iç mimari tasarım mutfak

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Bu siyah-beyaz mutfakta eğlence ihtiyacını tezgâhın üzerine hoş bir düzen içinde sıralanmış kavanoz, kutu ve kâseler gideriyor. Her şey dolapta duracak diye bir kural yok.

3. Açık raflara yapma meyve koyun

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

İç açıcı, eğlenceli, renkli bir mutfak istiyorsanız, yapma meyveler elinizdeki en ucuz ve garantili yöntemlerden biri olabilir.

4. Kitaplara yer açın

Kimi zaman tek rafa yerleştirilmiş yemek kitapları mutfağın hem havasını değiştirir, hem de mekâna hoş bir hava katar. Yemek yapmak için tarife ihtiyaç duymuyorsanız bile.

5. Tek bir dal çiçek bile önemlidir

Modern Mutfak No1 Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Modern Mutfak
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Modern Mutfak No1

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Bakın, zarif bir vazonun içindeki küçücük bir dal çiçek, mutfakla bitişik olan bu yemek odasının ortamını birdenbire şenlendirebiliyor. Çiçekleri ihmal etmeyin.

6. Farklı renklerden oluşan bir zemininiz olsun

METROKENT BURSA 3+1, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA 3+1

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mutfağınızı baştan yapacaksanız yekpare laminant ya da mozaik bir zemine mahkûm olmadığınızı unutmayın. Renkler ve kombinasyonlar sınırsız.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Duvar kâğıdıyla mekânın çehresini değiştirin

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Çok büyük masraf gerektirmeyen ama bütün mutfağın havasını değiştirebilecek bir şey varsa, o da kaliteli ve uyumlu bir duvar kâğıdıdır. Burada olduğu gibi.

8. Eski kap kacağı atmayın

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Yeriniz müsaitse, kullanmadığınız o eski bakır kabı ya da tavayı çöpe atmak yerine bir sanat eseri gibi sergileyin. Hele yanında bir de sevimli kedi varsa, her şey mükemmel olacaktır.

9. Mutfağınızı yazılayın

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mutfak duvarlarınız sizi yansıtsın, sıradışı olun ve eviniz için bir konsept belirleyin. Tezgâh arkasından tutun da kara tahtaya kadar mesajınızı taşıyacak platformlar sınırsız.

10. Renklerden korkmayın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızdan sıkıldınız mı? Oturma grubunu değiştiremiyorsanız bile, şu raflarda gördüğünüz rengarenk kaplarla mekânı birdenbire eğlenceli hale getirmeniz mümkün.

11. Renkli dolaplarınız olsun

MUTFAK DOLAPLARI, POLEN MUTFAK POLEN MUTFAK MutfakDolap & Raflar
POLEN MUTFAK

MUTFAK DOLAPLARI

POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK
POLEN MUTFAK

Dolaplarınızın renginden memnun değilseniz, üzerlerini kpalmaya ne dersiniz? Buradaki dolaplar mesela tek renkli olsaydı, bu mutfağın resmine bile bakmadan geçecektik.

12. Tezgâh arkasını boş bırakmayın

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Yer karosu masraflı olabilir ama tezgâhın arkasında, davlumbazın hemen altında duran renkli panonun bu mutfağı nasıl değiştirdiğini siz de görmüş olmalısınız.

13. Kırları evinize taşıyın

Mutfak demek aynı zamanda doğanın nimetleri demektir. Bunları neden mekânınıza taşımayasınız ki? Dallar, yapraklar, çiçekler, meyveler; gerçeği de olur, yapması da.

14. Tezgâhın etrafını renkli taburelerle donatın

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

HANEDAN KONUTLARI

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Eğer ada şeklinde ya da buna uygun bir tezgâhınız varsa, renkli taburelerle hem ekstra oturma alanı yaratabilir, hem de mutfağınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

15. Renkli bir halı ya da kilim serin

Ankara Gömme Kulplu Mutfak Modelleri homify MutfakDolap & Raflar
homify

Ankara Gömme Kulplu Mutfak Modelleri

homify
homify
homify

Mutfağınızı değiştireceksiniz, ucuz ve basit yöntemlerden biri de renkli bir halı ya da kilimle ortalığı şenlendirmektir. Bu örnekte olduğu gibi.

16. Özel aksesuarlar alın

Ceviz Kıracağı Bonvagon.com MutfakMutfak Malzemeleri
Bonvagon.com

Ceviz Kıracağı

Bonvagon.com
Bonvagon.com
Bonvagon.com

Mutfağınızı gelen misafirler açısından ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız, kimsede olmayan ilginç aksesuarların peşine düşebilirsiniz. Mesela bu ceviz kıracağı gibi.

17. Tezgâhınızı bir sanat eseri gibi kullanın

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Mutfakta ilk dikkat çeken yer olan tezgâhı öyle bir yerleştirin ki, ne büsbütün boş görünsün, ne de tamamen dağınık. Bunun için farklı renkteki kaplar, sebzeler ve çiçekler en iyi yardımcınızdır.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Mutfağınızı güzelleştirmenin 15 garantili yöntemi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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