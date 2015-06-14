Mutfağınızı eğlenceli hale getirmenin 17 garantili yolu

Evde en çok vakit geçirilen alanlardan biri olan mutfağınızı olduğundan daha eğlenceli ve iç açıcı hale getirmek isteyenler için 17 ipucu.
Zaten ahenkli olan bu güzelim mutfağın en hoş taraflarından biri resmin sağında gördüğünüz dolap ve üzerindeki minik süs eşyaları. Siz de böyle bir köşe yaratabilirsiniz.
Bu siyah-beyaz mutfakta eğlence ihtiyacını tezgâhın üzerine hoş bir düzen içinde sıralanmış kavanoz, kutu ve kâseler gideriyor. Her şey dolapta duracak diye bir kural yok.
İç açıcı, eğlenceli, renkli bir mutfak istiyorsanız, yapma meyveler elinizdeki en ucuz ve garantili yöntemlerden biri olabilir.
Kimi zaman tek rafa yerleştirilmiş yemek kitapları mutfağın hem havasını değiştirir, hem de mekâna hoş bir hava katar. Yemek yapmak için tarife ihtiyaç duymuyorsanız bile.
Bakın, zarif bir vazonun içindeki küçücük bir dal çiçek, mutfakla bitişik olan bu yemek odasının ortamını birdenbire şenlendirebiliyor. Çiçekleri ihmal etmeyin.
Mutfağınızı baştan yapacaksanız yekpare laminant ya da mozaik bir zemine mahkûm olmadığınızı unutmayın. Renkler ve kombinasyonlar sınırsız.
Çok büyük masraf gerektirmeyen ama bütün mutfağın havasını değiştirebilecek bir şey varsa, o da kaliteli ve uyumlu bir duvar kâğıdıdır. Burada olduğu gibi.
Yeriniz müsaitse, kullanmadığınız o eski bakır kabı ya da tavayı çöpe atmak yerine bir sanat eseri gibi sergileyin. Hele yanında bir de sevimli kedi varsa, her şey mükemmel olacaktır.
Mutfak duvarlarınız sizi yansıtsın, sıradışı olun ve eviniz için bir konsept belirleyin. Tezgâh arkasından tutun da kara tahtaya kadar mesajınızı taşıyacak platformlar sınırsız.
Mutfağınızdan sıkıldınız mı? Oturma grubunu değiştiremiyorsanız bile, şu raflarda gördüğünüz rengarenk kaplarla mekânı birdenbire eğlenceli hale getirmeniz mümkün.
Dolaplarınızın renginden memnun değilseniz, üzerlerini kpalmaya ne dersiniz? Buradaki dolaplar mesela tek renkli olsaydı, bu mutfağın resmine bile bakmadan geçecektik.
Yer karosu masraflı olabilir ama tezgâhın arkasında, davlumbazın hemen altında duran renkli panonun bu mutfağı nasıl değiştirdiğini siz de görmüş olmalısınız.
Mutfak demek aynı zamanda doğanın nimetleri demektir. Bunları neden mekânınıza taşımayasınız ki? Dallar, yapraklar, çiçekler, meyveler; gerçeği de olur, yapması da.
Eğer ada şeklinde ya da buna uygun bir tezgâhınız varsa, renkli taburelerle hem ekstra oturma alanı yaratabilir, hem de mutfağınıza farklı bir hava katabilirsiniz.
Mutfağınızı değiştireceksiniz, ucuz ve basit yöntemlerden biri de renkli bir halı ya da kilimle ortalığı şenlendirmektir. Bu örnekte olduğu gibi.
Mutfağınızı gelen misafirler açısından ilgi çekici hale getirmek istiyorsanız, kimsede olmayan ilginç aksesuarların peşine düşebilirsiniz. Mesela bu ceviz kıracağı gibi.
Mutfakta ilk dikkat çeken yer olan tezgâhı öyle bir yerleştirin ki, ne büsbütün boş görünsün, ne de tamamen dağınık. Bunun için farklı renkteki kaplar, sebzeler ve çiçekler en iyi yardımcınızdır.
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