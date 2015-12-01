Evinizi daha rahat ve samimi bir ortama nasıl dönüştürürsünüz?

Ev dekorasyonu yapmak kolay görünebilir, evinize beğendiğiniz mobilyaları alıp yerleştirebilirsiniz ancak bu o mekana sıcak bir atmosfer yatmaya yetmez. Pek çok ev bu açıdan son derece ruhsuz görünebilir çünkü bir evi yaşanılabilir kılmak için yalnızca döşemekten fazlasını yapmak gerekli. Birçok insan hem kendisi evde daha huzurlu olmak istediği için hem de eve gelen konukların kendilerini daha rahat hissetmelerini istediği için daha sıcak ve samimi bir eve sahip olmak istiyor.

Kanepenin üzerine attığınız bir battaniye bile sıradan bir mobilyayı nası bir anda sıcak bir içecekle kıvrılmak için ideal bir köşeye dönüştürüyorsa aynı şey bütün ev için de geçerli. Kişiselleştirme bunun için önemli bir faktör. Evinizin samimi olması için sizi yansıtabilmesi, kişisel hayatınıza dair detaylara sahip olması gerekir. Her şeyin kapalı dolaplarda saklandığı sadece ihtiyaç olduğunda çıkarıldığı evlerde aynı sıcaklığı bulamayabilirsiniz. Büyük kitaplıklar içinde bolca kitap bile bir evi kitapların kattığı doku ve renk cümbüşüyle ısıtıveriyor. Ayrıca o kitaplar sizin ilgi alanınız hakkında fikir de verdiği için bu kişiselleştirmeye dair. Kitapların önüne, yanına, aralarına koyacağınız pek çok obje ya da fotoğraf çerçeveleri de bu etkiyi arttırabilir.

Elbette herkes böyle bir ev sahibi olmayı tercih etmeyebilir. Kimi daha minimalist bir tarzdan hoşlanıyordur, kişiliği de bunu yansıtıyordur ya da temizliği daha kolay olduğu içindir bu tercih. Bu da mümkün. Ancak eğer sizin arzunuz samimi bir ortam yaratmaksa ve bunu nasıl yapacağınıza dair ipuçları peşindeyseniz bu yazı size yardımcı olmaya aday. Sadece mutfaklar için hazırlanmış benzer bir yazı da Homify sayfalarında Türkiye’den sıcak ve samimi mutfaklar başlığıyla yer alıyor.