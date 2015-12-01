Evinizi daha rahat ve samimi bir ortama nasıl dönüştürürsünüz?

Ev dekorasyonu yapmak kolay görünebilir, evinize beğendiğiniz mobilyaları alıp yerleştirebilirsiniz ancak bu o mekana sıcak bir atmosfer yatmaya yetmez. Pek çok ev bu açıdan son derece ruhsuz görünebilir çünkü bir evi yaşanılabilir kılmak için yalnızca döşemekten fazlasını yapmak gerekli. Birçok insan hem kendisi evde daha huzurlu olmak istediği için hem de eve gelen konukların kendilerini daha rahat hissetmelerini istediği için daha sıcak ve samimi bir eve sahip olmak istiyor.
Kanepenin üzerine attığınız bir battaniye bile sıradan bir mobilyayı nası bir anda sıcak bir içecekle kıvrılmak için ideal bir köşeye dönüştürüyorsa aynı şey bütün ev için de geçerli. Kişiselleştirme bunun için önemli bir faktör. Evinizin samimi olması için sizi yansıtabilmesi, kişisel hayatınıza dair detaylara sahip olması gerekir. Her şeyin kapalı dolaplarda saklandığı sadece ihtiyaç olduğunda çıkarıldığı evlerde aynı sıcaklığı bulamayabilirsiniz. Büyük kitaplıklar içinde bolca kitap bile bir evi kitapların kattığı doku ve renk cümbüşüyle ısıtıveriyor. Ayrıca o kitaplar sizin ilgi alanınız hakkında fikir de verdiği için bu kişiselleştirmeye dair. Kitapların önüne, yanına, aralarına koyacağınız pek çok obje ya da fotoğraf çerçeveleri de bu etkiyi arttırabilir.
Elbette herkes böyle bir ev sahibi olmayı tercih etmeyebilir. Kimi daha minimalist bir tarzdan hoşlanıyordur, kişiliği de bunu yansıtıyordur ya da temizliği daha kolay olduğu içindir bu tercih. Bu da mümkün. Ancak eğer sizin arzunuz samimi bir ortam yaratmaksa ve bunu nasıl yapacağınıza dair ipuçları peşindeyseniz bu yazı size yardımcı olmaya aday. Sadece mutfaklar için hazırlanmış benzer bir yazı da Homify sayfalarında Türkiye’den sıcak ve samimi mutfaklar başlığıyla yer alıyor.
Ahşap bir ev için mümkün olan en sıcak zemin malzemesidir. Doğal malzemelerle bu sıcaklığı zaten yakalamak daha kolay bir de ahşabın kendine has tonlarının verdiği sıcaklık işin içine girince amacınızı gerçekleştirmeniz kolaylaşabilir. Ahşapla kullanılan halı da yumuşak dokusuyla bu sıcaklığı destekler. Mobilyalara gelince, yine ahşabı önerirsek sanırım şaşırmayacaksınız. Doğal ahşap bir yemek masasının ya da orta sehpanın salona katacağı hava asla düz beyaz ya da cam bir masa gibi olmayacaktır. Onlar da dekoratif olarak elbette tercih edilebilir ama sıcak ve samimi bir ortam için ilk tercihinizi ahşaptan ana yapmak daha akıl kârı.
Eğitiminiz sırasında bile öğrenmişsinizdir. Renkler sıcak ve soğuk olarak da tariflenir. Sıcak renkler sarı, turuncu ve kırmızı, soğuk renklerse mavi yeşil ve mordur. Tabii ki tonlar ve renklerin farklı karışımlarıyla birliktelikleri farklı etkiler de yaratır. ancak bu temel bilgi bile renk kullanımında size bir fikir verebilir. Evinizin duvarlarında sıcak renkler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu oldukça dramatik bir etki yaratacaktır. Bu örnekte görülen sarı duvarlar terasa güneşsiz günlerde bile güneşin sıcaklığını taşımış gibi görünüyor. Böyle renkler ve mekanlar insanlara olumlu duygular hissettirir. O yüzden sıcak renklerden kaçınmayın ama planınızı da iyi yapmakta fayda var. Bazen seçtiğiniz ton sıcak bir renge de ait olsa sizi sıkabilir ya da dekorasyon anlayışınızla örtüşmeyebilir. Bu yüzden kararınızı verirken de iyi düşünün.
Bir başka alternatif canlı ve sıcak renkleri bölgesel olarak ya da başka renklerle dengeleyerek kullanmak. Duvarlarınızın tamamının aynı renk olması da gerekmiyor. Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler başlıklı yazıda hem duvarlar hem de genel olarak evde renk kullanımına dair örnekler bulabilirsiniz.
Bu gördüğünüz salon yüksek tavanı ve cephesini tamamen kaplayan camlarla aslında son derece soğuk bir havaya da büründürülebilirdi. Bu mekanda siyah deri koltuklar olduğunu hayal edin, belki cam bir sehpa da… O durumda ortaya çok daha mesafeli duran bir tasarımla karşı karşıya olurdunuz. Oysa yapılan dekorasyon tam tersi bir etki yaratmış. Renkleri ve desenleri de canlı, geleneksel niteliğe sahip olan yastıklar ve kilim atmosferde çarpıcı ve samimi bir sonuç ortaya çıkarmış durumda. Elbette duvar ve zeminde kullanılan ahşap da bu açıdan etkili.
Eski evlerdeki cumba ve çıkmalar iç mekanda kendi başlarına bile sıcak bir köşe algısı yaratıyor. Böyle bir köşeye hali hazırda sahipseniz bu duyguyu iyice vurgulayacak şekilde rahat bir dinlenme alanı oluşturabilirsiniz. Orkun İndere böylesi bir anlayışla sizi pencere kenarında muhabbet etmeye adeta davet eden bir mekan tasarlamış. Sedirler cumba ve çıkmalar için oldukça kullanışlı mobilyalar, görüldüğü gibi evi son derece şirin bir havaya da büründürüyorlar.
Mutfakta çalışırken pencereden dışarıya bakabilir olmak pek çok insanın hoşuna giden bir durum. Hele de pencerenin baktığı yer yeşil bir bahçeyse bu daha da muhteşem bir hal alabilir. Mutfak böylece bir çalışma alanından ziyade zevkle içinde bulunulan bir mekana dönüşür. Bu mutfakta da tezgahın önünde yer alan geniş pencere dışarıdaki doğal yaşamı içeriye taşıyor. Doğanın, bitkilerin mekanlarda sıcak ve canlı bir atmosfer yarattığını söylemek yanlış olmaz, görüldüğü üzere bu bir pencereyle dışarıdan içeriye de aktarılabiliyor. Aslında bir dikkat edilmesi gereken bir detay daha var bu mutfakta. O da pencereyle tezgah arasında boydan boya bir saksı bulunması. Bu saksıda yemeklerde kullanılan taze ot ve baharatları yetiştirmek mutfağa iyice bahçe sıcaklığı katıyor.
Aydınlatma elemanlarının seçimi de mekanın atmosferini yaratmak açısından oldukça etkilidir. Bu yüzden bu seçimi yaparken de iyi düşünmelisiniz. Hem birer dekorasyon objesi olarak hem de yandıklarında nasıl duracaklarını düşünmek önemli. Renkli aydınlatma elemanları diğer objeler gibi bir sıcaklık yayabilir ancak ampuller de önemli. Klasik floresanlar ya da beyaz ışık veren ampuller sıcak ve samimi bir atmosfer yaratmak isteyenlerin kaçınması gerekenler. Enerji tasarrufu özelliği olan ampullerin de günışığı tonlu olanlarını seçmelisiniz ki beyaz değil daha güneş ışığına yakın bir tonda ışık versinler. Son dönemde Edison ya da akkor ampul olarak adlandırılan, örnekteki ampuller de evinize nostaljik ve sıcak bir hava katabilir.
Evinizi dekoratif objelerle bezemekten korkmayın. Çeşitli vazolar, biblo ya da şamdanlar klasik dekorasyon malzemeleri. Ancak bu konuda daha da yaratıcı olabilirsiniz. Hoş bir kase içine koyacağınız kozalaklar tek başına da doğanın sıcaklığını taşır. Onları bu örnekteki gibi seramik toplarla renklendirirseniz daha da hoş bir sonuç ortaya çıkacaktır. Doğadan bulabileceğiniz pek çok şey bu şekilde evinize sıcak bir dokunuşla konuk olabilir. Kuru yaprakları dolduracağınız cam bir kavanoz, kurutulmuş limonlar, hatta bir takım yiyecekler bile sehpa ya da masanızın üzerinde geçici olarak dekoratif objelere dönüşebilir. Meyveler ve kabuklu yemişler bunun için ideal tercihler. Seçeceğiniz renkli, sevimli kaselerle tüm bunları sergileyebilir, hem ev halkına hem misafirlere dekoratif atıştırmalıkları hazır bulundurabilirsiniz.