Evinizi nasıl satışa hazır hale getirirsiniz ?

Yaşadığınız evden sıkıldınız,işinizi değiştirdiğiniz için evinizi değiştirmek istiyorsunuz, aileniz genişlediği için daha geniş ve daha çok odası olan yeni bir eve taşınmanız gerekiyor. Bu gibi durumlarda yeni ev satın alma veya kiralama yoluna gidersiniz.Yeni evinizi satın aldığınızda, kiraladığınızda bir sonraki işlem taşınma işlemidir. Taşınma işlemini de bitirdikten sonra sıradaki en önemli işlem ev evreleme yani artık kullanmadığını eski evinizi satmak veya kiralama işlemidir. Eski evinizi kiralamak veya satmak için yapmanız gereken bir çok işlem vardır. Bu işlemleri yapmadığınızda hem değerinden daha aşağı fiyatlara satılacak veya kiralanacaktır hem de satış süresi veya kiralama süresi daha uzun olacaktır. Bu nedenle eski evinizi taşındıktan sonra satışa veya kiralamaya hazır hale getirmelisiniz. Eski eviniz sizin için artık önemsi olsa da yine de gereken önemi ve titizliği göstermeli ve bir takım yenileme işlemini yapmalısınız. Bu yenileme işlemlerinin başında dış cephe temizliği ve çevre düzenleme işlemleri gelir. Evinizi kiralayacağınız veya satışa çıkaracağınız için hem görsel resimler çekerek müşterilerin ilgisini artırmak hem de değerinde veya değerinden daha yüksek rakamlara satmak, kiralamak için dış cephe temizliği ve çevre düzenlemeye gerekli önemi vermeli ve özel bir çalışma yapmalısınız.

Eski evinizi yeniden güzelleştirmek ve deyim yerindeyse baştan yaratmak için size çok görev düşüyor. Evinizin dış cephesi kadar gelen müşterileri etkileyecek olan iç cephesidir. Bu nedenle evinizin iç cephesini de gerekirse yeni baştan dekore etmeli, özel bir çalışma ile evinizi görmeye gelen müşterilerin evinizi beğenmelerini sağlamalısınız. Sizin kullandığınız duvar kağıtları eskidiğinden ve taşınırken eşyalarınızın sürtmesi sonucu çizilmesinden dolayı isterseniz çizilen ve yırtılan duvar kağıtlarının bulunduğu bölümleri değiştirmelisiniz, isterseniz evinizde bulunan bütün duvar kağıtlarını genel olarak her bireyin beğeneceği desenlere sahip duvar kağıtları ile değiştirmelisiniz. Bu şekilde evinizin iç cephe duvarları yeni baştan yaratılmış olacak, evinize farklı bir hava kazandırmış olacaksınız.

Eski evinizi kiralarken veya satışa çıkarıp satarken sizinde yeni bir ev alacağınızı veya kiralayacağınızı unutmamalısınız. Siz yeni bir ev ararken nasıl bir ev bulmak istiyorsanız evinizi kiralayacak olan veya satın alacak olan müşteriler de benzer özelliklere sahip bir ev bulmak isteyecektir. Gerçek bir ev satın almak, gerçek bir ev kiralamak günümüz de hiç kolay değildir. Eğer satın alacaksanız evin geçmiş yıllarını araştırmalı, sigorta şirketleri tarafından minimal ücretlere yapılan expertiz işlemini yaptırmalısınız. Bu işlemi hem alırken hem de evinizi satarken yaptırmanız evi değerinde alıp almadığınız sorusuna cevap verecek, satarken de evinize müşteri olan kişilerin içini rahatlatarak gönül rahatlığı ile evinize talip olmasını sağlayacaktır. Expertiz dışında yaptırmanız gereken evinizin eksiklerini tamamlamak, evinizde bulunan kırılmış, dökülmüş alanları tamir ettirmek ve kullanıma hazır hale getirmektir. Bu şekilde evinizi görmeye, gezmeye ve fikir edinmeye gelenlerin evinize daha kolay alışmasını sağlayacak ve satış işlemini veya kiralama süresini daha kısa hale getirmiş olacaksınız.

Yeni bir arayışında olduğunuz dönemde değerinde bir yatırım yapmak ve istediğiniz özelliklere sahip bir ev almak için çok titiz davranmalısınız. Yapacağınız bir yatırım aynı zamanda barınacağınız ve ailenizle zaman geçireceğiniz bir mekan olduğundan sadece yatırım olarak düşünmemeli veya sadece barınma ihtiyacının karşılanması olarak algılanmamalıdır. Bu nedenle ev arayışı sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli öncelik; hem barınma ihtiyacınızı karşılayabilecek, ihtiyaç duyduğunuz bütün konulara cevap verebilecek bir ev olması hem de konumu, konumlandırılması açısından değerin,i koruyacak ve yatırım özelliğini koruyacak bir ev olmasıdır. Bu tür evler ile ilgili araştırma yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları iyi bir şekilde araştırmalı, homify ev modelleri sayfalarını inceleyerek ev konusunda fikir edinmelisiniz.