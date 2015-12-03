Oturma odasında her bir aile üyesi için nasıl yer açarım ?

Evlerimizde en fazla kullandığımız alanlar oturma odaları veya salonlardır. Zevkimize göre bu alanlar evimizde en fazla kullanır, misafirlerimizi bu mekanlarda ağırlar, yemeklerimizi bu mekanlarda yer, ailemizle birlikte bu mekanlarda zaman geçirriz. Bu neden ile evimizde en geniş odaları salon veya oturma odası olarak planlar, oturma odasına göre dekore ederiz. Oturma odası ve salonlar evin büyük hacimlerine sahip olduklarından bütün büyük mobilyaların yer aldığı, süslemelerin ve dekorasyon unsurlarının bir arada bulunduğu alanlar olarak planlanır ve dekore edilirler. Dekorasyon yapılırken salonlarda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta evde yaşayan her birey için özel bir alan ayırmak, her birey için salonda yer ayırmaktır. Bu sayede evin bireyleri aynı anda farklı aktiviteler ile bir arada olabilirler.

Evlerimizde kullandığımız salonlar ve oturma odaları, dekorasyon açısından evin en önemli kısmını oluşturur. Bunun nedeni dekorasyon ana unsurlarının bu alanlarda yer alması, eve gelen eş, dost, akraba gibi misafirlerin bu mekanlarda ağırlanması ve evde geçirilen zamanın büyük bir kısmının bu mekanlarda geçirilmesidir. Bu nedenlerden dolayı oturma odası ve salon dekorasyonları önemli olmaktadır. dekorasyon yapılırken öncelikle en geniş oda veya en büyük alan salon olarak ayrılmalıdır. en büyük hacim seçildikten sonra ana mobilya grupları olan oturma grupları, kanepeler, orta masa, sehpa gibi tamamlayıcı mobilyalar, yemek masası sandalyeleri gibi isteğe ve zevke bağlı mobilyaların yerleştirilmesi işlemi yapılmalıdır. Bu mobilyalar oturma odasına veya salona yerleştirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da salon içerisinde tüm bireyler için boş alanlar bırakılması ve bireylere özgü alanların dekorasyona uygun bir şekilde dekore edilmesidir. Bunun için yapılması gereken mobilya seçiminde odanızın büyüklüğüne oranlı olacak şekilde seçimler yapmalı ve oda içerisinde çocuklarınıza oyun alanı, siz ve eşiniz için gerekli durumlarda çalışma masası, kitaplık gibi mobilyaların konulacağı alanlar yaratmalısınız. Mobilya seçimleri il birlikte çocuk oyun alanı olarak düzenleyeceğiniz bölümü renklendirme işlemini salon dekorasyonunuzu bozmayacak şekilde yapmalısınız. Bunun için ana tema olarak tercih ettiğiniz renklerin tonlarından yararlanmalı, ana tema rengine yakın renkleri tercih ederek salon veya oturma odasında göze batmayan bir renklendirme yaparak çocuklarınız için özel oyun alanı oluşturmalısınız.

Salon dekorasyonun özel olması ve kişiliğinizi yansıtması aynı zamanda diğer bireylerinde tarzlarına uygun olması salonunuzu özel bir hale getirecektir. Sizler için özel bir alan salonun bakımı ve temizliği de başlı başına bir iş olacaktır. Bu nedenle isteğinize bağlı olarak bir yardımcı alabilir veya aile bireyleri ile birlikte temizlik günü belirleyip temizleyebilirsiniz. Ancak, evde yaşayan her birey için alan açtığınız ve en çok zaman geçirdiğiniz salonunuzu temiz tutmaya özen göstermelisiniz. Çalışma alanı olarak da kullanabileceğiniz salonunuzu veya oturma odanızı dekore ederken doğal gün ışığından en fazla yararlanacak şekilde dekore etmeli, salonunuzu, oturma odanızı sağlıklı bir şekilde dekore etmelisiniz.

Oturma odanızı zevkinize uygun bir hale getirmek için küçük dokunuşlar yapmalısınız. Çocuklarınız için ayırdığınız oyun alanı köşesini, basit dokunuşlar ile daha estetik hale getirerek salon dekorasyonuna uyarlayabilirsiniz. Benzer bir şekilde çalışma alanı olarak ayırdığınız, çalışma masası koyduğunuz alanları, mobilya seçimleri ve aydınlatmalar ile görsel hale getirebilir oturma odası içinde göze batmayan bir dekorasyon yapabilirsiniz. Yapacağınız basit değişiklikler ve tercihler evinizin en büyük odası olan oturma odasını daha zarif hale getirecektir. Oturma odası ailenizin bir arada bulunduğu, birlikte aktiviteler yaptığınız alanlar olduğundan özenle dekore edilmesi gereken alanlardır. Gerektiğinde pedagoglardan da yardım almalı, dekorasyon fikirleri için homify oturma odası sayfalarını incelemeli, oturma odası fikirleri yazımızı inceleyerek istediğiniz bir oturma odası dekorasyonu için fikir edinebilirsiniz.