Yemek odalarınızı güzelleştirecek 6 yeni fikir

Daha önceki birçok yazımızda da belirttiğimiz gibi bir yemekten aldığınız hazzı belirleyen sadece o yemeğin lezzeti ve nasıl ve hangi malzemelerden yapıldığı değil aynı zamanda sunumu ve yemek yenilen mekanın atmosferidir de. Yemekten alınan hazzı belirlemede mekanın da rol oynadığı, değişik mekanlarda yenilen aynı yemeğin farklı tat ve hisler sunduğu bilimsel araştırmalara dahi konu olmuş durumda. İşte biz de bugünkü yazımızda bu konuya eğileceğiz, yani yemek yediğiniz alanlarda yapacağınız değişikliklerle o mekanları nasıl daha çekici bir hale getirebilirsiniz, bunun izlerini sürmeye çalışacağız. Bunu sağlamaya çalışırken de her zaman olduğu gibi hem yurtiçinden hem de yurtdışından seçtiğimiz görsellerle örnek modellerimiz bize yardımcı olacaklar.
Gastronomi ya da bizdeki adıyla yeme-içme kültürünün özellikle şehirli orta sınıfların hayatlarındaki son yıllarda gözlenen artan rolü nedeniyle yemek yeme faaliyeti artık sadece karın doyurmaktan ziyade bir ritüel halini aldı. Hem bizim kültürümüzden hem de başka kültürlerden çok farklı çeşitlerde tatlar sofralarımıza gelirken, bu tatları kendi başına hazırlama da artık başlı başına bir hobi alanı oluşturuyor. Kah dostlarınızı, kah sevdiğiniz kadın ya da erkeği etkilemek için, kah bir haftasonu hoşça zaman geçirmek için yemeği kendiniz hazırlıyorsunuz. Bu yemeği yerken de elbette atmosferin hoşluğuna da önem vermeniz doğaldır. Başarılı bir yemek odası dekorasyonu tabii ki herşeyden önce rahatlatıcı, ferahlatıcı, kasmayan bir havaya sahip olmalıdır. Zira yukarıda da değindiğimiz gibi yemekleri artık sadece karın doyurma amacıyla yemiyoruz; haz almak, hoşça zaman geçirmek de diğer amaçlarımızdan oldu. Dolayısıyla yemek için kullandığımız alanın dekorasyonu da buna uygun olmalıdır. İlgiyi yemek dışındaki şeylere kaydıracak kadar şaşalı dekorasyonlar gastronomik amaçlar için uygun sayılamaz. Ayrıca aşağıda da ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi ışıklandırma ne uyku getirecek kadar loş ne de göz yoracak kadar parlak olmalıdır. Mobilyalar konusunda ise, hem estetiği hem de konforu bir arada sağlamak gibi zor bir görev bizleri bekliyor. Buna ilaveten sadece mobilyaların birbirleriyle uyumuna değil, yemek takımı ve diğer aksesurarların da mobilyalarla ve genel dekorasyonlarla uyumuna dikkat etmek gerekir.
Görüleceği üzere bir yemek alanı tasarımı hiç de kolay bir iş değildir. Bu konuda zorluklar yaşıyorsanız sitemizdeki uzmanların görüşlerine başvurmanız sizin için faydalı olabilir. Öte yandan yemek alanı olarak yemek odasını değil de mutfağınızı kullanmak istiyorsanız ve elbette mutfağınız da buna müsaitse daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Evinize prestij kazandıracak 10 mutfak tasarımı’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirmeniz yeni fikir ve ilhamlara kapı açmanız içinsiz okuyucularımıza faydalı olcakatır diye düşünüyoruz. Şimdi örnek modellerimizin yardımıyla işlediğimiz konuya biraz daha yakından bakalım.
Yemek odanızdaki masanızın büyüklüğünü hiç kuşku yok ki ihtiyaçlarınız belirleyecektir. Ailenizin kaç kişi olduğu ya da ne sıklıkta ve kaç kişilik misafir ağırladığınıza vereceğiniz cevapların yanısıra elbette yemek odası olarak kullanacağınız alanın büyüklüğü de tercihlerinizde etkili olacaktır. Yukarıdaki giriş bölümünde de değindiğimiz gibi yemek odalarında sadeliği tercih etmek ilginin yemekten ve yemeğe eşlik eden o tatlı sohbetlerden kaymaması için oldukça önemlidir. Bu yüzden de mutfak ve yemek odası tasarımlarında son zamanlarda belirttiğimiz özellikleri bünyesinde barındıran modern, minimalist ve İskandinav tarzlarının ön sıralarda kendilerine yer bulduklarını da belirtelim. Renk konusunda da çoğu zaman açık renklerin ve özellikle de beyazın bir hakimiyetinin bulunduğu söylemeliyiz ancak bu çok başarılı siyah ve kahverengi (ahşap) çalışma ve ürünlerin de bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Bir yemek odasındaki masayı çalışmak için kullanmak ya da yemeği oturma odasında yemek. Bütün bu amaç dışı kullanımlar yemek alanınızdan alacağınız tatmini düşürecektir. Bu yüzden herşeyi amacına uygun kullanın. Bunun yanında evinizin yapısı müsaade ediyorsa elbette birçok fonksiyonu birbirne yakın alanlarda da gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı fotoğrafta örneğini gördüğünüz ve tasarımı Vero Concept e ait olan Amerikan mutfakta olduğu gibi.
Bir yemeğin hazırlanmasından tadılmasına kadar geçen her aşamadaki her detayın o yemekten alınan hazzın kalitesi üzerinde küçük veya büyük etkisi vardır. Kısacası aldınız lezzet sadece bizatihi o yemeği oluşturan yiyecek maddeleri ve bunların hazırlanış tarzına bağlı değildir, birçok faktör bunda rol oynar, hatta ruh haliniz bile. Başka faktörlerin yanında bulunduğunuz ortamdaki aydınlatma da halet-i ruhiyeniz üzerinde rol oynayan etkenlerden biridir. Bu yüzden de yemek odanızın aydınlatmasıyla yemekten aldığınız haz arasında böyle dolaylı bir ilişki mevcuttur. Yukarıda belirttiğimiz gibi ne loş ne de çok parlak bir ortam yemek atmosferi için uygun değildir. Aydınlatma açısından sonra zamanlarda oldukça popüler hale gelen LED aydınlatmaları da tercih edebilirsiniz. Bu konudaki ayrıntılı bilgiyi sitemizin ilgili bölümlerinden bulabilirsiniz.
Gastronomi konusuna yansıttığınız ince zevklerinizi yemek yediğiniz alanın dekorasyonuna da yansıtmanız, insanlar üzerinde bıraktığınız intiba üzerinde olduğu kadar yemeklerinizin ve sofranızın algılanışı üzerinde de etki sahibidir hiç şüphe yok ki. Bu etkiyi sağlamanın en kestirme yollarından birisi de odanızı, tablo, heykel ya da diğer modern sanat eserleriyle süslemenizdir. Ancak bunu yaparken de abartıya ve görgüsüzlüğe kaçmadan, göz yormayan ince bir çizgi tutturmaya çalışın. Ayrıca ince zevklere sahip biri olduğunu göstermeniz adına sadece bunlar değil, örneğin çalacağınız sakin, alçak sesli ve hafif bir müzik de yemek atmosferinizi olumlu anlamda değiştirme adına etkili bir yöntemdir.
Özellikle bizim kültürümüzde halı oldukça önemli bir yere sahip olan bir dekorasyon elemanıdır. Bunu yemek odalarından esirgemememiz de anlayışla karşılanmalıdır. Güzel ve genel dekorasyona uygun bir halının, boyutları ne olursa olsun mekana çok şey kattığı herkesin bildiği bir gerçektir. Üstelik yeni teknolojiler sayesinde, leke ve toz tutmayan ve kolay temizlenebilen maddelerden üretilen yeni nesil, modern ama çok şık halılar bulmak hiç de zor değil, ki bu kir tutmama özelliği söz konusu olan bir yemek odası olduğundan daha da büyük bir öenm arz ediyor. Ayrıca halınızı mutlaka yemek masanızın altına konumlandırmak zorunda da değilsiniz, yemek odanızın herhangi bir yerine yerleştirerek de yine gözlere hitap etme imkanına sahip olabilirsiniz.
Şık bir yemek masası için harcanacak paraya kayıp gözüyle bakmayın. Bir yemek odasının en önemli mobilyası hangisidir diye sorsak herhalde hemen hemen herkes aynı cevabı verir: Yemek masası! Öyleyse ona hak ettiği değeri maddi olarak da vermek gerekir. Yemek odanızın karakterini belirleyen en önemli dekorasyon unsuru olarak yemek masası için çok çeşitli tarzlar, çok çeşitli renkler ve çok çeşitli malzemeler mevcut. Minimalist ve İskandinav tarzları dışında son zamanlarda ahşap, özellikle de masif ahşaptan yemek masalarının oldukça revaçta olduğunu da kulağınıza fısıldamak isteriz.