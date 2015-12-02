Yemek odalarınızı güzelleştirecek 6 yeni fikir

Daha önceki birçok yazımızda da belirttiğimiz gibi bir yemekten aldığınız hazzı belirleyen sadece o yemeğin lezzeti ve nasıl ve hangi malzemelerden yapıldığı değil aynı zamanda sunumu ve yemek yenilen mekanın atmosferidir de. Yemekten alınan hazzı belirlemede mekanın da rol oynadığı, değişik mekanlarda yenilen aynı yemeğin farklı tat ve hisler sunduğu bilimsel araştırmalara dahi konu olmuş durumda. İşte biz de bugünkü yazımızda bu konuya eğileceğiz, yani yemek yediğiniz alanlarda yapacağınız değişikliklerle o mekanları nasıl daha çekici bir hale getirebilirsiniz, bunun izlerini sürmeye çalışacağız. Bunu sağlamaya çalışırken de her zaman olduğu gibi hem yurtiçinden hem de yurtdışından seçtiğimiz görsellerle örnek modellerimiz bize yardımcı olacaklar.

Gastronomi ya da bizdeki adıyla yeme-içme kültürünün özellikle şehirli orta sınıfların hayatlarındaki son yıllarda gözlenen artan rolü nedeniyle yemek yeme faaliyeti artık sadece karın doyurmaktan ziyade bir ritüel halini aldı. Hem bizim kültürümüzden hem de başka kültürlerden çok farklı çeşitlerde tatlar sofralarımıza gelirken, bu tatları kendi başına hazırlama da artık başlı başına bir hobi alanı oluşturuyor. Kah dostlarınızı, kah sevdiğiniz kadın ya da erkeği etkilemek için, kah bir haftasonu hoşça zaman geçirmek için yemeği kendiniz hazırlıyorsunuz. Bu yemeği yerken de elbette atmosferin hoşluğuna da önem vermeniz doğaldır. Başarılı bir yemek odası dekorasyonu tabii ki herşeyden önce rahatlatıcı, ferahlatıcı, kasmayan bir havaya sahip olmalıdır. Zira yukarıda da değindiğimiz gibi yemekleri artık sadece karın doyurma amacıyla yemiyoruz; haz almak, hoşça zaman geçirmek de diğer amaçlarımızdan oldu. Dolayısıyla yemek için kullandığımız alanın dekorasyonu da buna uygun olmalıdır. İlgiyi yemek dışındaki şeylere kaydıracak kadar şaşalı dekorasyonlar gastronomik amaçlar için uygun sayılamaz. Ayrıca aşağıda da ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi ışıklandırma ne uyku getirecek kadar loş ne de göz yoracak kadar parlak olmalıdır. Mobilyalar konusunda ise, hem estetiği hem de konforu bir arada sağlamak gibi zor bir görev bizleri bekliyor. Buna ilaveten sadece mobilyaların birbirleriyle uyumuna değil, yemek takımı ve diğer aksesurarların da mobilyalarla ve genel dekorasyonlarla uyumuna dikkat etmek gerekir.

Görüleceği üzere bir yemek alanı tasarımı hiç de kolay bir iş değildir. Bu konuda zorluklar yaşıyorsanız sitemizdeki uzmanların görüşlerine başvurmanız sizin için faydalı olabilir. Öte yandan yemek alanı olarak yemek odasını değil de mutfağınızı kullanmak istiyorsanız ve elbette mutfağınız da buna müsaitse daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Evinize prestij kazandıracak 10 mutfak tasarımı’ başlığını taşıyan yazımıza da göz gezdirmeniz yeni fikir ve ilhamlara kapı açmanız içinsiz okuyucularımıza faydalı olcakatır diye düşünüyoruz. Şimdi örnek modellerimizin yardımıyla işlediğimiz konuya biraz daha yakından bakalım.