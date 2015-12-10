Öncesi ve sonrasıyla harabeden zerafete

Son birkaç yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da yine bir dönüşüm projesiyle karşınızdayız. Bu seferki adresimiz laleler ülkesi Hollanda. Küçük bir ülke olmasına karşın mimaride kendi kimliğini yaratabilmiş bir ülke olan Hollanda’dan mazisi 30 yıldan fazlaya dayanan müstakil bir evin yenilendikten önceki ve sonraki hallerini yakından inceleyerek sizlere sunmaya çalışacağız.
Evin dönüşümünü gerçekleştiren mimar Hans de Mare’nin sahibi olduğu Mare Architectuur & Advies firması olduğunu öğreniyoruz. Bu tek katlı müstakil ev yeterince büyük bir yaşam yaşam alanı sağlıyor aslında. Ancak dönüşümü gerçekleştirmek isteyen mimarlar eksi birşeylerin olduğunu düşünmüşler. Evin önceki halinin de hoş, sevimli, sakin ancak biraz yaşlı olduğunu, adeta bir huzurevi havası verdiğinim düşünüp evi yenilemeye ve modernleştirip biraz daha bulunduğumuz çağa taşımaya karar vermişler.
Yeterince büyük bir yaşam alanı, garaja doğru uzanan bir patika ve onun yanında geniş denebilecek bir bahçe. Göründüğü gibi hev hemen herşeye ideal boyutlarda olmak üzere sahip. Ancak görüntüsü sanki çocuk ve torunlarından uzakta yaşayan yalnız ve yaşlı bir çift için yapıldığı izlenemi veriyor. Kısacası artık bu ev için değişimin vaktinin geldiğini anlıyoruz. Şimdi evin hangi yönde değiştiğine ve yeni haline bakalım.
Evin yeni ve modernleştirilmiş hali gerçekten önceki halinden çok daha çekici görünüyor. En büyük değişimi çatının geçirdiğini farketmişsinizdir. Çatının genel mimari çizgisi korunmakla birlikte, çatı katı, üstelik de oldkça geniş sayılabilecek pencerelerine kavuşurken baca da daha uzun bir hale getirilmiş. Bir başka büyük değişim de evin duvarlarında göze çarpıyor. Kırmızı tuğlalar modern ve beyaz bir duvar kaplamasıyla gizlenerek dönüşümün sahip olduğu modern çizgiler daha belirgin olarak vurgulanmış.
Arka bahçenin cephesinin görünümü de öndekinden çok farklı değilmiş. Yine bir yaşlılık ve eskilik duvarlardan okunabiliyor. Bu kez dah fazla sayıda pencere var ancak ön cepheyle aynı olacak şekilde duvarlar Hollanda’ya özgü kırmızı tuğladan örülmüş. Arka bahçenin de yine oldukça bakımsız bir görüntüsü dikkatlerden kaçacak gibi değil.
Hiç kuşku yok ki arka cephe ve arka bahçe de değişim ve dönüşümden kendilerine düşen payı fazlasıyla almış, iki fotoğraf arasındaki fark bize bunu gösteriyor. Çatıda yine değişikler var: Daha fazla pencere açılırken, eski tip bacalar bu kez tamamen kaldırılmış, başka bir deyişle yerleri değiştirilip modern bir hale getirilmiş. Arka cephe, tavandan tabana cam uygulamasıyla yeni baştan dizayn edilirken hem evin aydınlığı arttırılmış hem de daha modern bir görüntü elde edilmiş. Teras kısmına daha bir özen gösterilip bakımı yapılırken, terasla çimenlerin birleştiği noktada yeni ve genç bir ağaç da dikkatli gözlerden kaçmıyor.
Belki bazı klasik tarz severlerin hoşuna gidebilir ama evin eski halinin kelimenin gerçek anlamıyla ‘eski’ göründüğünü belirtmemiz gerekir. Klasikseverler muhtemel bu iç dekorasyonda fazla oynama yapmayabilirlerdi ancak mimarlar evin genel görünümü modern bir tarza çevirince iç dekorasyonun da buna uyum göstermesi kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiş.
Zemin kaplaması olduğu gibi bırakılmakla birlikte kalın, büyük, koyu renk ahşap mobilyalar yerlerini oldukça modern mobilyalara bırakmışlar. Mobilyalardan daha hızlı değişim gösteren elektronik eşyalar da tabii ki bundan nasiplerini almışlar. Şömine kısmında yine genel çizgiyle uyumlu şekilde yapılan değişikliklerle oda sıcak ve huzurlu kış günleri için de uygun hale getirilmiş.
Dönüşüm projeleriyle ilgiliyseniz ve daha farklı fikir ve önerilere de açıksanız daha önce sitemizde yayınlanan ‘Önce & Sonra: Bir sahil evinin büyük değişimi’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.