Öncesi ve sonrasıyla harabeden zerafete

Son birkaç yazımızda olduğu gibi bu yazımızda da yine bir dönüşüm projesiyle karşınızdayız. Bu seferki adresimiz laleler ülkesi Hollanda. Küçük bir ülke olmasına karşın mimaride kendi kimliğini yaratabilmiş bir ülke olan Hollanda’dan mazisi 30 yıldan fazlaya dayanan müstakil bir evin yenilendikten önceki ve sonraki hallerini yakından inceleyerek sizlere sunmaya çalışacağız.

Evin dönüşümünü gerçekleştiren mimar Hans de Mare’nin sahibi olduğu Mare Architectuur & Advies firması olduğunu öğreniyoruz. Bu tek katlı müstakil ev yeterince büyük bir yaşam yaşam alanı sağlıyor aslında. Ancak dönüşümü gerçekleştirmek isteyen mimarlar eksi birşeylerin olduğunu düşünmüşler. Evin önceki halinin de hoş, sevimli, sakin ancak biraz yaşlı olduğunu, adeta bir huzurevi havası verdiğinim düşünüp evi yenilemeye ve modernleştirip biraz daha bulunduğumuz çağa taşımaya karar vermişler.