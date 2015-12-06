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Bir çiftlik evinin baş döndürücü değişimi

ümit atdağ ümit atdağ
Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Mutfak
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Bir tadilat ve yenileme projesi, ziyaret edilerek fikir sahibi olabileceğiniz bir ilham kaynağıdır.Yakında bulunmayan bu projeyi incelemek için bir çanta hazırlayıp ve Polonya'ya gitmiş gibi olacaksınız. Burada uzun süre önce terk edilmiş kırsal evinin inanılmaz dönüşümünü  göreceksiniz. Bu kırsal evi, terkedilmişlik ile dolu, eski ama büyük bir yazlık evidir. Bu eski yazlık için,  sahipleri tarafından rehabilite etme kararı alınmış,  Polonyalı mimarların yer aldığı Magdalena Latos tarafından yapılan özel çalışmalar sonucu şaşırtıcı ve çok modern sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Önce: Sabitlenmiş dekoratif alan

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Evde bulunan dekoratif alanın önceki halini görmek için içerisini inceliyoruz. Fotoğrafta, yemek masasının yer aldığı mobilyaları ile birlikte dekoratif objelerin yer aldığı raflar yer almaktadır. Eski pembe duvarlar ile bunalmış duygusu oluşturan oda yemek odası için ideal ortamı oluşturmamaktadır. Bu odanın yemek odası haline getirilmesi için yenilenmesi gerekmiştir.

Sonra: Geniş ve düzenli

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Yemek Odası
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

İnanılmaz bir değişim geçiren yeni oda, daha geniş ve daha rahat bir hale gelmiştir.Duvarlar beyaza boyanmış, yemek için daha uygun bir ortam oluşturulmuştur.Ocak ve baca temizlenerek odanın ruhuna uygun bir hale getirilmiştir. Ahşap zemin,  nötr bir renk ile değiştirilmiş modern bir zemin yaratılmıştır.

Önce: Eskimiş dış cephe

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Evin dış cephesi, klasik malikane tarzında yapılmış dikkat çeken bir görünüme sahiptir. Çok uzun zamandır terk edilmiş olması nedeniyle evin ana cephesi kirlenmiş ve açıklıklar hasar görmüştür. Bu nedenle Avrupa bölgesinin soğuğuna maruz kalmıştır.

Sonra: Büyüleyici bir dış cephe

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Evler
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Ön cephe tamamen krem ve kahverengi tonlarında doğal taşlar ile kaplanmıştır. Yapılan kaplama ile rustik ve doğal çevreye uygun bir campirono peyzajına sahip bir cephe elde edilmiştir. Açıklıklar,  yalıtımlar yapılarak sert havalardan korunmuştur. Tavan odalarında, evin çatısına bakan pencereler açılarak gün ışığının girmesi sağlanmıştır.

Önce: Tasarımı olmayan bir mufak

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Mutfak, tasarım düşünülmeden uyumsuz  mobilyaların yerleştirilmesi ile dekore edilmiş.Hareketli nesneler ve depolama alanları nedeniyle yetersiz olan mutfak, karanlık duvarları ile kötü görünüme sahiptir.  Küçük bir pencere ile gün ışığı yeterince mutfağı aydınlatamadığından karanlık bir iç ortam oluşmuştur.

Sonrası: Aydınlık ve modern

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Mutfak
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Mutfak, yeni penceresi ile daha aydınlık bir görünüme kavuşmuştur. Doğal ahşap mobilyalar ve yer döşemeleri, beyaz duvarlar ile aydınlığa katkıda bulunulmuş ve sade bir mutfak elde edilmiştir. Çok fonksiyonel bir mutfak haline getirilmiş olan mutfak evin kalbi haline gelmiştir. Kırsal evlerin mutfakları için yeni fikirler edinmek istiyorsanız homify mutfak sayfalarını ziyaret etmelisiniz.

 

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Önce: İşlevsel bir mekan

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Bu mekan, evin deposu, yıkama odası gibi işler için kullanılmış bir işlevsel odadır. Zemin soyut bir halde bırakılmış, kalıpsal duvarlar ile yapılan şömine içeren kötü bir görünüme sahip bir haldeydi.

Sonrası: Modern bir yatak odası

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos Akdeniz Yatak Odası
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Baştan yaratılan bu oda tamamen şaşırtıcı bir görünüme bürünmüştür.Önceleri karanlık bir görüntüsü olan oda, şimdi dinlenmek, rahatlamak için çok amaçlı bir oda haline getirilmiştir.Baca ve şömine ahşap ile kaplanmış, klasik bir soba tasarımı ile görsel hale getirilmiştir.Zemin ahşap kaplamalar ile restore edilmiş, duvarlar sıcak bir sarı boya ile boyanarak rahatlatıcı bir etkiye büründürülmüştür.

Ahşapla beyazın mutlu birlikteliği
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