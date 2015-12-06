Bir çiftlik evinin baş döndürücü değişimi

Bir tadilat ve yenileme projesi, ziyaret edilerek fikir sahibi olabileceğiniz bir ilham kaynağıdır.Yakında bulunmayan bu projeyi incelemek için bir çanta hazırlayıp ve Polonya'ya gitmiş gibi olacaksınız. Burada uzun süre önce terk edilmiş kırsal evinin inanılmaz dönüşümünü göreceksiniz. Bu kırsal evi, terkedilmişlik ile dolu, eski ama büyük bir yazlık evidir. Bu eski yazlık için, sahipleri tarafından rehabilite etme kararı alınmış, Polonyalı mimarların yer aldığı Magdalena Latos tarafından yapılan özel çalışmalar sonucu şaşırtıcı ve çok modern sonuçlar ortaya çıkmıştır.